Mon dernier rêve étant pour vous” : Chateaubriand et Juliette Récamier réunis

François-René de Chateaubriand et Juliette Récamier se rapprochent dans les milieux mondains de la première moitié du XIXe siècle. Lui est écrivain, voyageur, homme politique et diplomate. Elle tient un salon fréquenté par les élites européennes. Leur attachement, à la fois sentimental et nourri d’intérêts communs, se poursuit pendant près de trente ans malgré leurs mariages respectifs.

Leur histoire connaît des périodes de passion, de désillusion, de rupture et de réconciliation. Elle se déploie entre la Vallée-aux-Loups, l’Abbaye-aux-Bois et l’Italie, au sein d’un réseau d’amitiés, d’influences et de créations.

Manufacture de Sèvres, P. Jeffer, Madame Récamier, biscuit, XIXe siècle.

Juliette Récamier accompagne Chateaubriand dans sa carrière littéraire et politique. Confidente et soutien de l’écrivain, elle intervient aussi pendant la préparation des Mémoires d’outre-tombe. De son côté, Chateaubriand contribue à la renommée de Juliette Récamier et à l’admiration qu’elle suscite.

Portraits, lettres et objets personnels

Le parcours comprend notamment un portrait de Madame Récamier réalisé d’après Jacques-Louis David, ainsi qu’un modèle du Portrait de Chateaubriand méditant sur les ruines de Rome d’Anne-Louis Girodet-Trioson. Une méridienne attribuée aux Jacob Frères, conservée par le musée départemental de Sceaux et déposée à la Maison de Chateaubriand, complète cet ensemble.

Tableau : Anonyme, d’après Jacques-Louis David – Madame Récamier – Vers 1800 – Huile sur toile Maison de Chateaubriand, domaine départemental de la Vallée-aux-Loups Pièce de mobilier : Jacob Frères (attribué à) – Méridienne – Troisième quart - fin du XVIIIe siècle – Acajou Musée départemental de Sceaux, en dépôt à la maison de Chateaubriand © CD92 – Phot. : Julien Garraud

Les manuscrits et les correspondances documentent les différentes périodes de leur relation. Le titre de l’exposition reprend une formule adressée par Chateaubriand à Juliette Récamier, qu’il appelait son « bel ange » : « Mon dernier rêve étant pour vous ». Ces documents sont présentés avec des objets personnels et des œuvres permettant de replacer leurs échanges dans leur environnement social et culturel.

La présentation prend place dans la maison où Chateaubriand a vécu avec son épouse Céleste de 1807 à 1817. Durant cette période, il écrit notamment Les Martyrs, Les Aventures du dernier Abencérage, Itinéraire de Paris à Jérusalem, Moïse et plusieurs textes politiques.

La Maison de Chateaubriand conserve plus de 13.500 volumes consacrés à l’écrivain, à son œuvre et au XIXe siècle romantique, ainsi que 1700 manuscrits et autographes, dont 400 de sa main. L’exposition sera ouverte du mardi au dimanche, selon des horaires variables au cours de l’année.

Crédits photo : Maison de Chateaubriand, domaine départemental de la Vallée-aux-Loups © CD92 – Olivier Ravoire

Par Dépêche

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