Les dirigeants de Louis Hachette Group payés l'équivalent de 67 Smic par an

La tradition, implicite, est pourtant souvent respectée à la lettre : dans le monde du livre, on parle difficilement des chiffres. En avril 2026, alors que le licenciement d'Olivier Nora, PDG des éditions Grasset, faisait bouillir le secteur de l'édition, le dirigeant très critiqué, Vincent Bolloré, allumait un contre-feu dans l'hebdomadaire, Le Journal du Dimanche — intégré à Lagardère News, filiale de Louis Hachette Group.

Le milliardaire, dans une tribune, pointait ainsi la rémunération annuelle de Nora, « passée de 830.000 € à 1,017 million € » alors que les « performances économiques de la maison Grasset [étaient] très décevantes », selon le magnat.

Lire la prose d'un milliardaire qui dénonce les revenus d'un millionnaire était déjà cocasse, mais c’était peut-être la première fois que les médias bolloréens émettaient un avis critique sur les écarts de revenus...

Le commentaire de Vincent Bolloré, qui participait à la « justification » de l'éviction de Nora, s'avère d'autant plus en décalage avec la réalité lorsqu'on le compare à la politique de rémunération de la direction de son groupe éditorial, Louis Hachette Group.

En effet, le rapport annuel 2025 de la structure, dont la branche Lagardère Publishing occupe la première place au sein de l'édition française, indique que, pour l'exercice correspondant, « le montant des rémunérations brutes allouées aux membres de la Direction Générale de Louis Hachette Group SA s’établit à 3 millions € et à 4,2 millions € charges comprises, ce dernier chiffre incluant également les provisions dotées au titre des régimes supplémentaires de retraite ».

La direction générale de Louis Hachette Group est assurée par deux personnes, Jean-Christophe Thiery de Bercegol du Moulin, président-directeur général, et Grégoire Castaing, directeur général délégué.

La répartition de la somme totale entre les deux hommes n'est pas détaillée, même si la logique voudrait que Thiery, supérieur hiérarchique, en reçoive la part la plus importante.

Faute de connaître la répartition de cette enveloppe, seule une moyenne peut être établie : 1,5 million € brut par dirigeant. Rapportée, à titre purement indicatif, à 35 heures hebdomadaires, elle équivaudrait à environ 824 € brut de l’heure, soit près de 67 fois le SMIC horaire, fixé à 12,31 €. Non que la charge de travail se mesure à la fiche de paie, mais l’écart conserve de quoi donner le vertige.

Sacrée promotion

Le même rapport annuel de Louis Hachette Group fournit quelques informations supplémentaires, dont les niveaux de rémunération de la même équipe dirigeante pour l'année 2024, « en ce inclus la période précédant leur nomination en qualité de dirigeants de la Société le 22 octobre 2024 ».

Avant de prendre la direction de Louis Hachette Group, Jean-Christophe Thiery, bras droit de Vincent Bolloré, fut en effet président-directeur général de Lagardère SA et de Hachette Livre d'avril à juin 2024, quand Arnaud Lagardère avait été mis en examen et démis de ses mandats exécutifs (que la justice lui a permis de reprendre en juin 2024).

Quant à Grégoire Castaing, entré à Canal+ en 2007, il avait été nommé en juin de la même année directeur général adjoint du groupe Lagardère responsable des finances et intégré au sein du comité exécutif du groupe Lagardère.

Pour l’intégralité de l’exercice 2024, les rémunérations brutes allouées aux deux membres de la direction générale s’établissaient au total à 1,4 million d’euros, soit 1,8 million d’euros charges comprises, ce dernier montant incluant les provisions au titre des régimes supplémentaires de retraite.

Entre 2024 et 2025, la hausse est donc substantielle : l’enveloppe brute cumulée de la direction générale progresse de 114 %, tandis que son coût charges et provisions de retraites comprises augmente de 133 %.

À nouveau, ces évolutions sont collectives : impossible d'établir la progression individuelle de la rémunération de chacun. La comparaison doit en outre être maniée avec précaution, les données de 2024 couvrant l’intégralité de l’exercice, y compris la période précédant leur nomination à la direction générale de Louis Hachette Group, le 22 octobre. Nous avons interrogé le service presse du groupe sur ce point, sans recevoir de réponse.

Jean-Christophe Thiery et Grégoire Castaing se sont vu attribuer respectivement 320.000 et 290.000 droits à des actions gratuites de performance. Au cours de 1,775 euro relevé au moment de la rédaction, leur valeur boursière théorique atteindrait respectivement 568.000 et 514.750 euros. Leur acquisition définitive reste toutefois soumise à une condition de présence jusqu’en juillet 2028 et à plusieurs critères de performance.

À LIRE - Lagardère Publishing : Musso et Lemaitre font la bonne fortune de Bolloré

N'oublions pas, pour terminer, la modique somme de 50.000 € pour Jean-Christophe Thiery, pour son mandat de président du conseil d’administration de Louis Hachette Group. Cette somme est-elle un supplément ou s’intègre-t-elle dans les 3 millions € globaux ? Difficile de trancher, en l'absence de précisions de la part du service presse.

Dans tous les cas, la sortie de Vincent Bolloré sur la rémunération d'Olivier Nora paraît encore un peu plus incongrue. À l'occasion de l'assemblée générale mixte du 5 mai 2026, un actionnaire individuel un peu curieux s'est d'ailleurs soucié, par une question écrite au conseil d'administration, de la « transparence des rémunérations » au sein de Louis Hachette Group.

Facétieux, il s'intéressait à celles des dirigeants, mais réclamait également les « ratios d’équité et le multiple de rémunération vs. salaire moyen/médian ». Ce qui permettrait de comparer l'ampleur de l’écart entre les salaires des uns et ceux des autres. Louis Hachette Group n'a pas publié ces informations, mais ces ratios « devraient être publiés » lorsque LHG sera soumis à la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) à compter de l’exercice 2027...

Photographie : Image extraite de l'épisode 10 de la saison 5 de Breaking Bad, « Enterré » (AMC)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com