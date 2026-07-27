Prix Méduse 2026 : trois premiers romans restent en lice

Réunis le jeudi 23 juillet, ses membres ont choisi Abdallah superstar, d’Iman Ahmed, publié chez Actes Sud, Les Fils du kapokier, de Jean-Philippe Louis, publié chez Gallimard, et C’était ça ou mourir, de Thélyson Orélien, publié chez Grasset. Le nom de la personne lauréate sera annoncé lors de la remise du prix, prévue le 17 septembre 2026.

Les trois ouvrages avaient été retenus dans une première liste de sept livres annoncée au début du mois de juillet. Celle-ci comprenait également Stigmates, de Margaux Cassan, La Méthode, de David Djaïz, Rappelle-moi, ma belle, d’Anna Ostasenko Bogdanoff, et Croire au code, de Sarah Tadlaoui.

Abdallah superstar d’Iman Ahmed suit une femme enquêtant sur son père et la scène pop djiboutienne des années 1990. Les Fils du kapokier de Jean-Philippe Louis raconte l’amitié de deux garçons en Guadeloupe. C’était ça ou mourir de Thélyson Orélien retrace l’exil d’un professeur haïtien vers le Canada.

Iman Ahmed, née en 1994 et élevée entre Djibouti et Poitiers, collabore au 1 et à L’Allume-Feu. Jean-Philippe Louis publie avec Les Fils du kapokier son premier roman. Poète et critique québécois d’origine haïtienne, Thélyson Orélien consacre son œuvre à l’exil, à la mémoire et à l’appartenance.

Présidé par David Frèche, le jury permanent du prix Méduse réunit Anne Berest, Marc Lambron, Simon Liberati, Thibault de Montaigu, Vanessa Schneider, Bruno de Stabenrath et Gaël Tchakaloff.

Pour cette cinquième édition, quatre nouveaux membres les ont rejoints : l’écrivain Mokhtar Amoudi, l’autrice Clara Dupont-Monod, la romancière Esther Teillard et la journaliste et productrice Adèle Van Reeth. Thibault de Montaigu assure le secrétariat général du prix. Clara Benador en est la secrétaire.

Créé en 2022, le prix Méduse entend ouvrir la saison des récompenses d’automne en distinguant un roman ou un récit de langue française. Il revendique une attention particulière aux découvertes et aux voix émergentes susceptibles de marquer la rentrée littéraire.

L’année dernière, le prix avait été attribué à Raphaël Sigal pour Géographie de l’oubli, publié chez Robert Laffont. Le palmarès du prix Méduse se compose de Blandine Rinkel en 2022, Alice Renard en 2023, Clémentine Mélois en 2024 et donc de Raphaël Sigal en 2025.

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Crédits photo : Thélyson Orélien (CC0)

Par Hocine Bouhadjera

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