Faut-il réparer la Terre ou laisser naître un nouveau monde ?

En quelques décennies, la planète redeviendra habitable. Mais dans les sols brûlés, sous les pluies acides et les nuages de soufre, quelque chose est en train d’apparaître. Nourrie par l’électricité du générateur et la chimie nouvelle de la planète, une forme de vie inédite s’épanouit, qui ne survivra pas au retour de l’air pur. Deux visions du vivant s’affrontent alors : restaurer l’ancien monde, ou laisser naître celui qui vient.

Une ode philosophique au vivant dans la tradition de Nausicaa de Miyazaki, Avatar de James Cameron ou Aâma de Frederik Peeters

Les éditions Casterman vous proposent un extrait en avant-première :

Lucie Castel, formée au graphisme et au cinéma d’animation, a illustré plusieurs bandes dessinées scénarisées par Grégory Jarry et Nicole Augereau, dont la trilogie Voyages en Égypte et en Nubie de Giambattista Belzoni, ainsi que Vent Debout et Les Bourrinologues. Elle s’inscrit dans une nouvelle génération d’autrices et auteurs qui renouvellent la bande dessinée franco-belge par un dessin plus expressif et narratif.

Parution le 26 août 2026.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Ewen Berton

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