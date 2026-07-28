Un écrivain, deux identités et cinquante ans de mensonges

Plus encore qu’une tâche de la plus haute importance, il s’agissait de ce qu’était devenue sa vie, à lui Nathanaël Fink, après la vérité dérobée de son métier d’avocat.

Le secret de Fink, Judith ne sait pas où en trouver la clé. Peut-être dans cet inédit de Sandor Orklësi adressé à son père quelque temps avant sa mort. Quelqu’un, cet expéditeur, connaît la vérité qui apparaît autrement plurielle, éternellement retournée. Car les mouvements de l’obsession débutent, il y a longtemps, dans la fréquentation intime par Nathanaël Fink de la fratrie d’Ossip, Georg et Clara, pour se poursuivre étrangement, plus de cinquante ans après, entre les pages du roman inattendu écrit par Gaya, le fils de Georg.

Hier, aujourd’hui, de lieux en lieux, l’histoire se dessine comme un sommeil sans réveil, un mensonge au-delà même de la raison, un crime au goût d’acier, balustrade de fer forgée dont il est possible de basculer.

Les éditions L'éperdu vous proposent un extrait en avant-première :

Parution le 3 septembre 2026.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Ewen Berton

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