Prix littéraire Le Monde 2026 : les dix romans en lice

Dix romans francophones à paraître au début de la rentrée littéraire composent la sélection du Prix littéraire « Le Monde » 2026. Le nom de la lauréate ou du lauréat sera annoncé le jeudi 3 septembre, à l’occasion de la quatorzième édition de la récompense.
Le 27/07/2026 à 13:14 par Hocine Bouhadjera
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27/07/2026 à 13:14
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La sélection :
Le Pays des étés, de Pierre Adrian, publié chez Gallimard
Tombeau de Parsifal, de Dimitri Bortnikov, publié chez Rivages
Championne, de Nina Bouraoui, publié chez JC Lattès
Chronique d’un royaume perdu, d’Ananda Devi, publié chez Grasset
Zones à défendre, de Bénédicte Dupré la Tour, publié chez Flammarion
Le Livre des souterrains, de Phœbe Hadjimarkos Clarke, publié aux éditions du Sous-sol
La Croix percée, de Siméon Lerouge, publié chez Tristram
À voix haute, de Polina Panassenko, publié aux éditions de L’Olivier
Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ?, de Lucie Rico, publié chez P.O.L
Shanghai, cinq heures quarante, d’Ada Walter, publié chez Calmann-Lévy
Le jury est composé de treize journalistes issus de différentes rédactions et rubriques du Monde. Il est présidé par Jérôme Fenoglio, directeur du quotidien. Jean Birnbaum, responsable du Monde des livres, en fait également partie, aux côtés d’Amaury da Cunha, Florent Georgesco, Lanwenn Huon, Raphaëlle Leyris et Nicolas Weill, tous collaborateurs du supplément littéraire.
Le jury comprend aussi Emmanuel Davidenkoff, chargé du développement éditorial, Solenn de Royer, du service Politique, Zineb Dryef, de M Le magazine du Monde, Gaëlle Dupont, du service Planète, Clara Georges, responsable de la rubrique Intimités, ainsi que Raphaëlle Rérolle, membre du service des grands reporters.
Créé en 2013, le Prix littéraire « Le Monde » distingue chaque année un ouvrage publié à l’occasion de la rentrée littéraire. La récompense a couronné des romans, des récits et des œuvres documentaires, parmi lesquels plusieurs titres ensuite distingués par d’autres grands prix.
En 2025, le prix avait été remis à Laurent Mauvignier pour La Maison vide, publié aux Éditions de Minuit.
Le palmarès complet est le suivant :
2025 : La Maison vide, de Laurent Mauvignier, Éditions de Minuit
2024 : L’Agrafe, de Maryline Desbiolles, Sabine Wespieser Éditeur
2023 : Triste tigre, de Neige Sinno, P.O.L
2022 : Attaquer la terre et le soleil, de Mathieu Belezi, Le Tripode
2021 : Jacqueline Jacqueline, de Jean-Claude Grumberg, Seuil
2020 : Elle a menti pour les ailes, de Francesca Serra, Anne Carrière
2019 : Une bête au paradis, de Cécile Coulon, L’Iconoclaste
2018 : À son image, de Jérôme Ferrari, Actes Sud
2017 : L’Art de perdre, d’Alice Zeniter, Flammarion
2016 : Laëtitia ou la fin des hommes, d’Ivan Jablonka, Seuil
2015 : Ce cœur changeant, d’Agnès Desarthe, L’Olivier
2014 : Le Royaume, d’Emmanuel Carrère, P.O.L
2013 : Heureux les heureux, de Yasmina Reza, Flammarion
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédits photo : Pierre Adrian (Francesca Mantovani, Gallimard)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 13/08/2026
192 pages
Editions Gallimard
19,00 €
Paru le 19/08/2026
288 pages
Rivages
20,00 €
Paru le 19/08/2026
360 pages
Jean-Claude Lattès
20,90 €
Paru le 19/08/2026
464 pages
Grasset & Fasquelle
24,00 €
Paru le 19/08/2026
368 pages
Flammarion
21,50 €
Paru le 20/08/2026
336 pages
Editions du sous-sol
21,50 €
Paru le 20/08/2026
128 pages
Tristram Editions
16,00 €
Paru le 21/08/2026
272 pages
Editions de l'Olivier
19,50 €
Paru le 20/08/2026
272 pages
P.O.L
21,00 €
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