Prix littéraire Le Monde 2026 : les dix romans en lice

La sélection :

Le Pays des étés, de Pierre Adrian, publié chez Gallimard

Tombeau de Parsifal, de Dimitri Bortnikov, publié chez Rivages

Championne, de Nina Bouraoui, publié chez JC Lattès

Chronique d’un royaume perdu, d’Ananda Devi, publié chez Grasset

Zones à défendre, de Bénédicte Dupré la Tour, publié chez Flammarion

Le Livre des souterrains, de Phœbe Hadjimarkos Clarke, publié aux éditions du Sous-sol

La Croix percée, de Siméon Lerouge, publié chez Tristram

À voix haute, de Polina Panassenko, publié aux éditions de L’Olivier

Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ?, de Lucie Rico, publié chez P.O.L

Shanghai, cinq heures quarante, d’Ada Walter, publié chez Calmann-Lévy

Le jury est composé de treize journalistes issus de différentes rédactions et rubriques du Monde. Il est présidé par Jérôme Fenoglio, directeur du quotidien. Jean Birnbaum, responsable du Monde des livres, en fait également partie, aux côtés d’Amaury da Cunha, Florent Georgesco, Lanwenn Huon, Raphaëlle Leyris et Nicolas Weill, tous collaborateurs du supplément littéraire.

Le jury comprend aussi Emmanuel Davidenkoff, chargé du développement éditorial, Solenn de Royer, du service Politique, Zineb Dryef, de M Le magazine du Monde, Gaëlle Dupont, du service Planète, Clara Georges, responsable de la rubrique Intimités, ainsi que Raphaëlle Rérolle, membre du service des grands reporters.

Créé en 2013, le Prix littéraire « Le Monde » distingue chaque année un ouvrage publié à l’occasion de la rentrée littéraire. La récompense a couronné des romans, des récits et des œuvres documentaires, parmi lesquels plusieurs titres ensuite distingués par d’autres grands prix.

En 2025, le prix avait été remis à Laurent Mauvignier pour La Maison vide, publié aux Éditions de Minuit.

Le palmarès complet est le suivant :

2025 : La Maison vide, de Laurent Mauvignier, Éditions de Minuit

2024 : L’Agrafe, de Maryline Desbiolles, Sabine Wespieser Éditeur

2023 : Triste tigre, de Neige Sinno, P.O.L

2022 : Attaquer la terre et le soleil, de Mathieu Belezi, Le Tripode

2021 : Jacqueline Jacqueline, de Jean-Claude Grumberg, Seuil

2020 : Elle a menti pour les ailes, de Francesca Serra, Anne Carrière

2019 : Une bête au paradis, de Cécile Coulon, L’Iconoclaste

2018 : À son image, de Jérôme Ferrari, Actes Sud

2017 : L’Art de perdre, d’Alice Zeniter, Flammarion

2016 : Laëtitia ou la fin des hommes, d’Ivan Jablonka, Seuil

2015 : Ce cœur changeant, d’Agnès Desarthe, L’Olivier

2014 : Le Royaume, d’Emmanuel Carrère, P.O.L

2013 : Heureux les heureux, de Yasmina Reza, Flammarion

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Pierre Adrian (Francesca Mantovani, Gallimard)

Par Hocine Bouhadjera

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