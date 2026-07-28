Poupeh Missaghi enquête sur les disparus de la répression iranienne

Au croisement de l’Histoire, de la littérature, et des arts, Inventaire des disparus questionne les notions de reconstruction mémorielle, d’archivage et de traduction. Il explore les systèmes de répression tout en interrogeant la manière dont l’art et la littérature peuvent témoigner, résister et reconfigurer le réel. Entre journalisme et réalisme magique, le livre est en mouvement.

Une femme arpente les rues de Téhéran, enquêtant sur les statues disparues dans les jours qui ont suivi les élections de 2009. Parallèlement, une écrivaine à la première personne, depuis son exil aux États-Unis, cherche à orienter cette femme vers la quête d’autres « corps » : ceux des victimes réelles de la répression, dont les cadavres et les histoires personnelles ont souvent été dissimulés.

Ces histoires personnelles – qui font plus largement l’histoire de l’Iran – constituent le cœur affectif de l’ouvrage : 13 « tombeaux littéraires » numérotés et reconstitués à partir de recoupements d’articles de presse, de blogs personnels et d’archives numériques. qui retracent les derniers jours, semaines ou heures de certaines victimes. Dans cette strate, d’autres tombeaux très laconiques (seul un titre, un numéro, parfois une phrase elliptique ou un silence) traduisent les lacunes de l’enquête et la censure tout en suggérant un nombre grandissant de cadavres.

À cela s’ajoutent des nuages de mots illustrant ce qui obsède l’autrice dans ses rêves et des fragments de textes littéraires, philosophiques, scientifiques – Adorno, Agamben, Duras, Freud, Lispector... – qui éclairent et prolongent les thèmes du roman : censure, art, violence politique et traduction du réel en langage.

Les éditions Quidam vous proposent un extrait en avant-première :

poupeh missaghi est écrivaine, éditrice et traductrice (de l’anglais au persan et inversement). Elle est l’autrice de Inventaire des disparus (Trans(re)lating house one, 2020) et de Sound Museum (2024). Elle a publié de nombreux essais dans des revues ou journaux, tels que World Literature Today ou Asymptote (dont elle est rédactrice-en-chef adjointe).

Elle a notamment traduit des ouvrages de l’anglais au persan (Sam Savage, Roberto Bolaño...).

Traduit de l'anglais par Yannicke Chupin.

Parution le 4 septembre 2026.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Ewen Berton

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