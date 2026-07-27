Thomas Lequeu rejoint la Cité de la tapisserie avant le recrutement d’un nouveau directeur

Ce poste nouvellement créé doit épauler la direction dans le développement de l’établissement, sa politique de création, ses partenariats, son mécénat, sa communication et ses relations avec la filière textile d’Aubusson. Il doit également participer à la formation professionnelle et au suivi des liens avec les collectivités, l’État et les acteurs du marché de l’art.

La création de cette fonction accompagne une période de transition. Le directeur historique de la Cité, Emmanuel Gérard, qui pilote le projet depuis ses origines, doit partir à la retraite à la fin de l’année 2026. L’appel à candidatures précisait qu’une évolution du poste de directeur adjoint vers celui de directeur pourrait être envisagée, sous réserve d’un nouveau processus de recrutement.

Des collections de la villa Noailles à Aubusson

Thomas Lequeu était depuis septembre 2024 directeur des collections et de la recherche de la villa Noailles, à Hyères. Il y supervisait la conservation des fonds consacrés à la mode, aux arts décoratifs, à la photographie et aux arts visuels, tout en participant au commissariat des expositions et à la coordination de programmes de recherche.

Déjà chargé des collections et commissaire associé à la direction artistique de la villa entre 2020 et 2022, il a notamment co-commissarié en 2025 l’exposition consacrée aux représentations photographiques, cinématographiques, picturales et graphiques de l’édifice conçu par Robert Mallet-Stevens.

Entre ces deux passages à Hyères, Thomas Lequeu a été responsable des archives et de la valorisation du patrimoine du groupe Galeries Lafayette. Il y travaillait sur des collections mêlant mode, architecture, design et arts décoratifs, dans un service chargé de préserver et de rendre accessibles les archives historiques du groupe. Son nom apparaît notamment parmi les producteurs d’un film consacré à Peter Knapp, ancien directeur artistique des Galeries Lafayette.

Son parcours associe conservation, recherche et programmation culturelle. Passé par l’École du Louvre, où ses recherches ont porté sur les représentations de la peur dans le cinéma de la guerre froide, il a également participé au catalogue raisonné de l’œuvre du peintre George Desvallières, publié en 2015.

Avant de se consacrer pleinement aux collections et aux arts décoratifs, Thomas Lequeu a travaillé dans plusieurs manifestations cinématographiques, notamment au Centre Pompidou et au Festival international du documentaire émergent. Auteur pour la revue Critikat, il y a signé plusieurs dizaines de critiques, des analyses et des comptes rendus de festivals entre 2018 et 2020.

Tolkien ou Sand, des images devenues laine

Inscrite depuis 2009 au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, la tapisserie d’Aubusson repose sur un tissage manuel réalisé sur métier de basse lisse.

Installée depuis 2016 dans l’ancienne École nationale d’art décoratif, la Cité internationale de la tapisserie est un établissement public local porté par la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Creuse et la communauté de communes Creuse Grand Sud, avec le soutien de l’État. Son financement associe contributions publiques, fonds européens, recettes propres et mécénat. Elle conserve les collections, produit des œuvres contemporaines, forme de nouveaux lissiers et soutient l’ensemble de la filière locale.

L’arrivée de Thomas Lequeu intervient quelques mois après l’inauguration, le 17 janvier 2026, d’une extension de 1600 mètres carrés conçue par l’agence Projectiles. Quatre nouvelles salles, représentant 530 mètres carrés d’exposition, doivent faciliter l’accueil des œuvres monumentales, multiplier les expositions temporaires et augmenter les espaces de réserve.

Parmi les projets emblématiques de la Cité figure Aubusson tisse Tolkien. Initiée en 2012 et réalisée sur sept années de tissage, entre 2017 et 2024 par sept ateliers et une quarantaine de professionnels, la tenture transpose en laine les dessins de J. R. R. Tolkien. Elle réunit quatorze tapisseries murales et deux tapis, soit près de 160 m², et est exposée en 2026 au musée Jean-Lurçat et de la Tapisserie contemporaine d’Angers.

La Cité a ensuite lancé avec le Studio Ghibli une tenture consacrée à Hayao Miyazaki, composée de six tapisseries inspirées notamment de Princesse Mononoké, du Voyage de Chihiro, du Château ambulant et de Mon voisin Totoro. La plus vaste, La Sieste de Mei et Totoro, dépasse 31,5 m², a nécessité environ dix-huit mois de travail et a bénéficié du soutien de plus de 1350 contributeurs.

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Le dixième anniversaire de la Cité a aussi été marqué par George, tapisserie-installation de Françoise Pétrovitch consacrée à George Sand. Longue de 23 mètres, cette commande publique a demandé plus de 8000 heures de tissage. Enfin, Le Chant du Monde de Jean Lurçat est revenu à Aubusson soixante ans après sa création : ses dix tapisseries, majoritairement tissées dans l’atelier Tabard Frères et Sœurs, y ont été réunies pour la première fois.

Crédit photo : le bâtiment de la Cité internationale de la tapisserie, inauguré à Aubusson en 2016 (Maxfoucault57, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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