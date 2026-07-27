La Cité de la tapisserie prépare l’après-Emmanuel Gérard avec Thomas Lequeu

Ancien directeur des collections et de la recherche de la villa Noailles, passé par les Galeries Lafayette et la critique de cinéma, Thomas Lequeu a été nommé directeur adjoint de la Cité internationale de la tapisserie, à Aubusson. Il rejoint une institution en plein changement d’échelle, portée par une nouvelle extension et par ses projets monumentaux consacrés à Tolkien, Hayao Miyazaki, George Sand ou Jean Lurçat.
Le 27/07/2026 à 12:55 par Hocine Bouhadjera
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27/07/2026 à 12:55
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Ce poste nouvellement créé doit épauler la direction dans le développement de l’établissement, sa politique de création, ses partenariats, son mécénat, sa communication et ses relations avec la filière textile d’Aubusson. Il doit également participer à la formation professionnelle et au suivi des liens avec les collectivités, l’État et les acteurs du marché de l’art.
La création de cette fonction accompagne une période de transition. Le directeur historique de la Cité, Emmanuel Gérard, qui pilote le projet depuis ses origines, doit partir à la retraite à la fin de l’année 2026. L’appel à candidatures précisait qu’une évolution du poste de directeur adjoint vers celui de directeur pourrait être envisagée, sous réserve d’un nouveau processus de recrutement.
Thomas Lequeu était depuis septembre 2024 directeur des collections et de la recherche de la villa Noailles, à Hyères. Il y supervisait la conservation des fonds consacrés à la mode, aux arts décoratifs, à la photographie et aux arts visuels, tout en participant au commissariat des expositions et à la coordination de programmes de recherche.
Déjà chargé des collections et commissaire associé à la direction artistique de la villa entre 2020 et 2022, il a notamment co-commissarié en 2025 l’exposition consacrée aux représentations photographiques, cinématographiques, picturales et graphiques de l’édifice conçu par Robert Mallet-Stevens.
Entre ces deux passages à Hyères, Thomas Lequeu a été responsable des archives et de la valorisation du patrimoine du groupe Galeries Lafayette. Il y travaillait sur des collections mêlant mode, architecture, design et arts décoratifs, dans un service chargé de préserver et de rendre accessibles les archives historiques du groupe. Son nom apparaît notamment parmi les producteurs d’un film consacré à Peter Knapp, ancien directeur artistique des Galeries Lafayette.
Son parcours associe conservation, recherche et programmation culturelle. Passé par l’École du Louvre, où ses recherches ont porté sur les représentations de la peur dans le cinéma de la guerre froide, il a également participé au catalogue raisonné de l’œuvre du peintre George Desvallières, publié en 2015.
Avant de se consacrer pleinement aux collections et aux arts décoratifs, Thomas Lequeu a travaillé dans plusieurs manifestations cinématographiques, notamment au Centre Pompidou et au Festival international du documentaire émergent. Auteur pour la revue Critikat, il y a signé plusieurs dizaines de critiques, des analyses et des comptes rendus de festivals entre 2018 et 2020.
Inscrite depuis 2009 au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, la tapisserie d’Aubusson repose sur un tissage manuel réalisé sur métier de basse lisse.
Installée depuis 2016 dans l’ancienne École nationale d’art décoratif, la Cité internationale de la tapisserie est un établissement public local porté par la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Creuse et la communauté de communes Creuse Grand Sud, avec le soutien de l’État. Son financement associe contributions publiques, fonds européens, recettes propres et mécénat. Elle conserve les collections, produit des œuvres contemporaines, forme de nouveaux lissiers et soutient l’ensemble de la filière locale.
L’arrivée de Thomas Lequeu intervient quelques mois après l’inauguration, le 17 janvier 2026, d’une extension de 1600 mètres carrés conçue par l’agence Projectiles. Quatre nouvelles salles, représentant 530 mètres carrés d’exposition, doivent faciliter l’accueil des œuvres monumentales, multiplier les expositions temporaires et augmenter les espaces de réserve.
Parmi les projets emblématiques de la Cité figure Aubusson tisse Tolkien. Initiée en 2012 et réalisée sur sept années de tissage, entre 2017 et 2024 par sept ateliers et une quarantaine de professionnels, la tenture transpose en laine les dessins de J. R. R. Tolkien. Elle réunit quatorze tapisseries murales et deux tapis, soit près de 160 m², et est exposée en 2026 au musée Jean-Lurçat et de la Tapisserie contemporaine d’Angers.
La Cité a ensuite lancé avec le Studio Ghibli une tenture consacrée à Hayao Miyazaki, composée de six tapisseries inspirées notamment de Princesse Mononoké, du Voyage de Chihiro, du Château ambulant et de Mon voisin Totoro. La plus vaste, La Sieste de Mei et Totoro, dépasse 31,5 m², a nécessité environ dix-huit mois de travail et a bénéficié du soutien de plus de 1350 contributeurs.
À LIRE - Une tapisserie Salammbô d’après Philippe Druillet dévoilée à Aubusson
Le dixième anniversaire de la Cité a aussi été marqué par George, tapisserie-installation de Françoise Pétrovitch consacrée à George Sand. Longue de 23 mètres, cette commande publique a demandé plus de 8000 heures de tissage. Enfin, Le Chant du Monde de Jean Lurçat est revenu à Aubusson soixante ans après sa création : ses dix tapisseries, majoritairement tissées dans l’atelier Tabard Frères et Sœurs, y ont été réunies pour la première fois.
Crédit photo : le bâtiment de la Cité internationale de la tapisserie, inauguré à Aubusson en 2016 (Maxfoucault57, CC BY-SA 4.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Dans Chérine (Viviane Hamy), son premier roman, Thaïs Dia explore la manière dont un prénom, une histoire familiale et un environnement social peuvent façonner une existence. Nourrie par son expérience de l’Iran et de la banlieue lyonnaise, elle interroge les injonctions faites aux femmes, la violence devenue norme et les masques que chacun apprend à porter pour trouver sa place.
22/07/2026, 12:43
Moins de trois semaines après les informations sur une possible arrivée d’Olivier Nora, un autre nom circule chez Editis. Selon La Lettre, Denis Olivennes envisagerait de confier une maison du groupe à Dov Alfon, ancien directeur de la rédaction de Libération. Les deux hommes démentent toutefois l’existence d'une éventuelle collaboration.
22/07/2026, 12:08
Adoptée le 13 mai 2026, la loi 28 accorde au gouvernement de l’Alberta le pouvoir de limiter, selon l’âge, l’accès à certains documents des bibliothèques publiques. Le ministre vise les ouvrages comportant des représentations visuelles explicites d’actes sexuels et assure qu’aucun titre ne sera interdit. Les modalités restent pourtant à écrire : critères de sélection, contrôle des lecteurs, autorisation parentale ou traitement des ressources numériques seront définis par de futurs règlements.
22/07/2026, 11:46
Pour la deuxième fois en quelques semaines, le Conseil d'État a rejeté la procédure en référé de plusieurs organisations, dont des maisons d'édition, qui tentaient d'obtenir la reprise des évacuations des lauréats palestiniens du programme PAUSE de Gaza. Les arguments de la juridiction administrative n'ont pas changé : elle ne reconnait pas le caractère urgent de la requête.
22/07/2026, 11:45
Dans les bibliothèques municipales de Paris, les romans lus en anglais ne sentent plus vraiment la salle de classe. Freida McFadden occupe quatre places parmi les dix ouvrages en langue étrangère les plus empruntés, selon des données communiquées par la Ville à Babbel. Rebecca F. Kuang, Maggie O’Farrell, Ocean Vuong ou Emily Henry complètent un palmarès très contemporain — et presque exclusivement anglophone.
22/07/2026, 11:09
Le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance devra patienter. Une juge fédérale de Californie a interdit aux deux groupes de conclure leur accord ou d’intégrer leurs activités pendant quatorze jours. Obtenue par la Californie et onze autres États, cette suspension ne tranche pas encore la légalité de l’opération. Elle place néanmoins sous surveillance une concentration qui réunirait studios, plateformes, chaînes, DC Comics et une nouvelle activité éditoriale.
22/07/2026, 10:03
À l’occasion de la parution de Sur la route du retour, publié chez Arléa pour la rentrée littéraire, Franck Maubert raconte comment un livre sur l’art et la beauté s’est laissé envahir par l’enfance, les visages disparus et les blessures familiales. De cette remontée de la mémoire naît un texte où la littérature devient chemin de retour.
21/07/2026, 14:25
Alors que la contestation contre l’emprise de Bolloré sur les médias, l’édition et la diffusion gagne les gares, un paradoxe apparaît : plusieurs boutiques Fnac, qui peuvent sembler constituer une alternative à Relay, sont en réalité exploitées par Lagardère Travel Retail ou par Lagardère & Connexions, sa coentreprise avec SNCF Gares & Connexions. Or Lagardère Travel Retail est précisément le propriétaire et l’opérateur historique de l’enseigne Relay...
21/07/2026, 12:50
La Guinée a adressé, à la mi-juin, une demande officielle au ministère français de la Culture pour obtenir la restitution d’éléments de son patrimoine écrit. Au centre du dossier figure le manuscrit connu comme le Coran personnel de Samory Touré, conservé au Musée de l’Armée. Une affaire de mémoire, certes, mais aussi de catalogues, de provenance et de conservation.
21/07/2026, 11:47
À peine installé à Downing Street, Andy Burnham a promis une relation « plus étroite et ambitieuse » avec l’Union européenne. Ancien ministre de la Culture, le nouveau Premier ministre britannique arrive pourtant sans engagement précis pour les industries culturelles – et le livre en particulier –, alors que l’édition britannique réalise près des deux tiers de ses revenus à l’étranger.
21/07/2026, 11:38
Le catalogue de Günter Grass change de mains au moment le moins commode pour Steidl. La fondation qui porte le nom de l’écrivain et de son épouse a confirmé que les droits mondiaux d’exploitation ne sont plus détenus par l’éditeur de Göttingen. Une rupture majeure après trente-trois ans de collaboration, alors qu’une procédure provisoire d’insolvabilité vise la maison et que le centenaire du prix Nobel approche.
21/07/2026, 11:02
L’univers des Hiérarques de Sang est une création originale et extensive, fruit d’années de travail et d’exploration des thèmes chers à l’auteur : Oscar Rigaux. Ce professeur d’histoire, dont c’est le premier roman, attache une importance particulière à la confection d’un monde en 2125 où l’exploration spatiale n’a pas tenu ses promesses envers tout le monde. Un récit young adult space opera sur l’émancipation, l’adolescence, la violence et le prix de la survie.
21/07/2026, 09:30
La start-up nazairienne 7 Pouces a été placée en liquidation judiciaire. L’entreprise voulait réconcilier le livre numérique et la librairie physique grâce à des cartes imprimées donnant accès à une application de lecture. Malgré plusieurs partenariats éditoriaux et un premier réseau de revendeurs, l’aventure s’arrête après quinze mois d’activité.
20/07/2026, 17:33
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