Paris débaptise la place Maurice-Barrès et honore Lucie Dreyfus

La nouvelle appellation de la place, située au croisement de la rue Saint-Honoré et de la rue Cambon, a été annoncée le 12 juillet par Emmanuel Grégoire, lors de la première Journée nationale de commémoration de la reconnaissance de l’innocence d’Alfred Dreyfus.

D'après la Ville de Paris, le même jour, une statue du capitaine a été inaugurée devant l’ancien Palais de justice, sur l’île de la Cité, en présence d’Emmanuel Macron. Réalisée dans les années 1980 par Louis Mitelberg, dit Tim, l’œuvre se trouvait auparavant place Pierre-Lafue, dans le 6e arrondissement.

Alfred Dreyfus, officier français de confession juive, avait été condamné pour haute trahison en 1894 à partir de fausses preuves, dans un climat marqué par l’antisémitisme. Après plusieurs procédures, une dégradation militaire, la déportation à l’île du Diable et un second procès, la Cour de cassation a annulé sa condamnation le 12 juillet 1906.

Maurice Barrès, né en 1862 et mort en 1923, était à la fois romancier, académicien et homme politique. Figure du nationalisme français, il s’était rangé parmi les adversaires les plus résolus de la révision du procès. En 1904, alors que les preuves de l’innocence de Dreyfus s’accumulaient, il écrivait : « Que Dreyfus est capable de trahir, je le conclus de sa race », explique Franceinfo. La Ville de Paris le décrit comme un « antidreyfusard notoire qui fit de l’antisémitisme le moteur de son combat ».

Le combat mené par Lucie Dreyfus

Née Lucie Eugénie Hadamard à Chatou en 1869, Lucie Dreyfus est la fille de David Hadamard, négociant en diamants, et de Louise Hatzfeld. Pendant la Première Guerre mondiale, elle s’est engagée dans des activités caritatives, puis a obtenu un brevet d’État d’infirmière en 1933. Sous l’Occupation, elle a vécu cachée dans un couvent de Valence sous le nom de Madame Duteil. Elle est morte à Paris en décembre 1945.

Lucie Dreyfus a soutenu son mari dès son arrestation et pendant les années où il était détenu loin de sa famille. Elle a notamment sollicité les autorités, rendu publiques plusieurs lettres et participé aux démarches destinées à obtenir la révision du procès. Ses pétitions et ses interventions ont contribué à maintenir l’affaire dans le débat public alors qu’Alfred Dreyfus était emprisonné.

Après la mise au secret de l’officier, Lucie n’est d’abord autorisée ni à le voir ni à correspondre avec lui : le capitaine ne peut lui écrire qu'à partir du 5 décembre 1894. Réunies dans Écris-moi souvent, écris-moi longuement. Correspondance de l’île du Diable, 1894-1899 (édition établie par Vincent Duclert, Mille et une nuits, 2005), les lettres échangées pendant sa détention constituent l’un de ses rares liens avec sa famille et le monde extérieur.

Dans Lucie Dreyfus, de l’épouse à l’héroïne, contribution au livre Être dreyfusard hier et aujourd’hui (Presses universitaires de Rennes, 2009), Françoise Blum revient sur les démarches menées par Lucie Dreyfus auprès des autorités. Celle-ci tente notamment d’obtenir l’autorisation de rejoindre son mari à l’île du Diable. En mars 1898, le quotidien féministe La Fronde soutient sa demande en publiant un « Appel aux femmes » sous le pseudonyme de Séverine, nom de plume de la journaliste Caroline Rémy.

Emmanuel Grégoire a expliqué que les écrits antisémites de Maurice Barrès avaient « nourri la haine contre un homme innocent ». Le maire de Paris a également évoqué la « force morale » de Lucie Dreyfus dans le combat pour la reconnaissance de la vérité.

À LIRE - S'appuyer sur le nationaliste Maurice Barrès pour une réconciliation française ?

Le lieu choisi est toutefois critiqué par Élisabeth Weissman, autrice de la biographie Lucie Dreyfus : La femme du capitaine, publiée en 2015 par les éditions Textuel : « Lucie méritait une place vierge de toute souillure ce qui n’est pas le cas avec Barrès. Cette attribution est un manque absolu de respect dû à cette grande dame », affirme-t-elle auprès d'ActuaLitté.

Crédits photo : Alfred, Lucie, Pierre Léon et Jeanne Dreyfus - George Grantham Bain Collection (Library of Congress) - Domaine public

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com