Le ministère de la Culture renforce sa mission d'audit interne

Catherine Pégard a signé, le 20 juillet dernier, un arrêté revenant sur sa mission d'audit interne, mise en place à partir de 2012 au sein du ministère de la Culture. Pour rappel, cette mission découle d'un décret de 2011, lequel instituait un dispositif de contrôle et d'audit internes dans chaque ministère du gouvernement.

Elle est assumée par une cellule spécialisée au sein de l'Inspection générale des affaires culturelles.

L'objectif affiché était de renforcer le contrôle de l'action administrative et, en particulier, de maîtriser les risques liés à la réalisation des objectifs de chaque ministère. D'après le texte de 2012, la mission d'audit interne de la rue de Valois exerce ses activités à l'égard des services centraux, évidemment, mais aussi des services à compétence nationale et déconcentrés.

L'arrêté plus récent, publié au Journal officiel du 25 juillet dernier, étend le périmètre d'intervention de cette mission « aux opérateurs ou autres organismes rattachés au ministère qui contribuent, pour tout ou partie, à la mise en œuvre d'une politique publique ». À ce titre, elle dispose d'un droit d'accès « aux documents administratifs internes, aux données budgétaires, financières et comptables, aux systèmes d'information et bases de données, aux contrats, procédures et référentiels ».

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Par ailleurs, elle proposera un plan pluriannuel d'audit au comité ministériel d'audit interne, et, en cas de vote de celui-ci, se chargera de sa mise en œuvre.

Dans une logique d'identification des risques susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs stratégiques du ministère de la Culture, elle avancera également des recommandations pour maîtriser efficacement ces risques.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Antoine Oury

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