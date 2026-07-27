Keigo Higashino, maître japonais du roman policier, est mort à 68 ans

Son décès a été annoncé ce lundi 27 juillet par la maison d’édition Kodansha, qui avait publié son premier roman un peu plus de quarante ans auparavant. Ses obsèques se sont déroulées dans l’intimité familiale. La famille a demandé qu’aucune fleur, offrande ou lettre de condoléances ne lui soit adressée ; les modalités d’une éventuelle cérémonie publique d’hommage seront précisées ultérieurement.

Kodansha rappelle que l’auteur a publié 106 livres, hors ouvrages écrits en collaboration, depuis Hōkago (Après l’école), son premier roman paru au Japon en septembre 1985, jusqu’à Eien no kioku (La Mémoire éternelle), dont la publication japonaise est programmée pour le 5 août 2026. Aucun de ces deux titres n’a, à ce jour, été publié en français. « Les histoires qu’il a créées continueront, nous le croyons, de captiver de nombreux lecteurs », écrit son éditeur, invitant le public à poursuivre la découverte de ses romans.

De l’ingénierie à l’écriture

Keigo Higashino naît le 4 février 1958 à Osaka. Il étudie le génie électrique à l’université préfectorale d’Osaka, puis entre chez Nippon Denso - l’actuel équipementier automobile Denso - où il travaille comme ingénieur. Il écrit en parallèle de son activité professionnelle et soumet plusieurs manuscrits à des concours littéraires.

La reconnaissance arrive en 1985 avec Hōkago, récit criminel situé dans un lycée de jeunes filles. Le livre reçoit le 31e Prix Edogawa-Ranpo, l’une des principales récompenses japonaises consacrées au roman policier, et marque ses débuts professionnels. Keigo Higashino quitte son emploi l’année suivante pour se consacrer entièrement à l’écriture.

Il publie beaucoup, explore le roman à énigme classique, le récit scientifique, le suspense psychologique et la chronique sociale, tout en perfectionnant une mécanique narrative reconnaissable : un problème apparemment insoluble, une construction extrêmement précise et, derrière la question de l’identité du coupable, une interrogation sur les raisons intimes qui conduisent un individu à mentir, protéger ou tuer.

Sa formation scientifique traverse ses intrigues, notamment lorsque la physique, les mathématiques, la médecine ou les technologies deviennent des instruments de dissimulation et de révélation. Mais la rationalité n’y triomphe jamais seule : les solutions les plus élégantes se heurtent constamment au deuil, à l’amour, à la culpabilité et à la responsabilité morale.

Le succès de Secret puis la consécration du Suspect X

Un premier tournant intervient avec Himitsu - non publié en français -, qui reçoit en 1999 le prix de l’Association des auteurs japonais de romans policiers. La consécration arrive en 2006 avec Yōgisha X no kenshin, publié en France sous le titre Le Dévouement du suspect X, dans une traduction du japonais de Sophie Rèfle. Le roman reçoit le 134e Prix Naoki, ainsi que le Grand Prix du Honkaku Mystery.

Avant sa consécration, Keigo Higashino avait déjà été plusieurs fois nommé au Prix Naoki pour Himitsu, Byakuyakō - publié en France sous le titre La Lumière de la nuit (trad. Sophie Rèfle), Tegami (Lettre), Katahō no omoi (Un amour à sens unique) et Gen’ya, ces trois derniers titres n’ayant pas été publiés en français.

Dans Le Dévouement du suspect X, un professeur de mathématiques élabore un stratagème pour protéger sa voisine après le meurtre de son ancien mari. Face à lui, le physicien Manabu Yukawa transforme l’enquête en duel intellectuel, derrière lequel se dessine une réflexion sur le sacrifice amoureux.

Devenu l’un des romans les plus connus de l’auteur à l’étranger, le livre est finaliste du Prix Edgar en 2012. En 2019, Shinzanmono, publié en France sous le titre Le Nouveau (trad. de Sophie Rèfle) est à son tour nommé pour l’International Dagger. Selon Kodansha, Keigo Higashino est le premier écrivain japonais sélectionné pour ces deux récompenses.

Merveilleux et énigmes

Le physicien Manabu Yukawa, surnommé « Galileo », devient l’un des personnages emblématiques de Keigo Higashino. Scientifique brillant et volontiers distant, il applique les outils de la physique à des phénomènes que les témoins prennent parfois pour des manifestations inexplicables. Autour de lui, les romans associent problèmes scientifiques, manipulations techniques et dilemmes moraux.

La série comprend notamment Le Dévouement du suspect X, Un café maison, et L’Équation de plein été, tous traduits par Sophie Rèfle.

L’autre grande figure récurrente de son œuvre est l’inspecteur Kaga Kyōichirō. Apparu dès le deuxième roman de l’écrivain, Kaga conduit des enquêtes dans lesquelles les relations familiales, les secrets transmis et les conséquences différées d’un crime comptent souvent davantage que la résolution spectaculaire de l’énigme. En 2023, Kodansha évaluait à 14 millions d’exemplaires la diffusion japonaise de cette série, alors composée de onze volumes.

Keigo Higashino développe aussi les cycles « Masquerade », « Black Showman » et « Camphor Tree ». Dans Le Gardien du camphrier (trad. Liza Thetiot), un jeune homme menacé de prison veille sur un arbre sacré auquel les visiteurs confient leurs souvenirs et leurs regrets. Le roman marque l’élargissement de son œuvre vers le merveilleux, la transmission et la réparation, sans abandonner la construction à énigmes.

Plus de 100 millions d’exemplaires au Japon

En avril 2023, à l’occasion de la publication de son centième ouvrage, ses éditeurs annonçaient que ses livres avaient dépassé les 100 millions d’exemplaires imprimés au Japon. Ils estimaient alors leur diffusion internationale à environ 68 millions d’exemplaires dans 37 pays et territoires. Au moment de sa mort, Kodansha porte le total japonais à quelque 109 millions d’exemplaires et indique que son œuvre est désormais publiée dans 41 pays et territoires.

Outre les Prix Edogawa-Ranpo, de l’Association des auteurs japonais de romans policiers et Naoki, il reçoit, entre autres, le prix littéraire Chūōkōron pour Les Miracles du bazar Namiya (trad. Sophie Rèfle). Il obtient également le Prix Renzaburō-Shibata pour La Fleur de l’illusion (trad. Sophie Rèfle). Lauréat du Prix Eiji-Yoshikawa pour Inori no maku ga oriru toki, à paraître en français le 4 novembre 2026 sous le titre Quand le rideau tombe (trad. Sophie Rèfle), Keigo Higashino reçoit ensuite le Prix Noma en 2019, le Prix Kan-Kikuchi en 2023, le Grand Prix de la littérature policière japonaise en 2024 et le ruban pourpre.

De 2009 à 2013, il préside l’Association des auteurs japonais de romans policiers, occupant une place institutionnelle importante dans un genre dont il était devenu l’un des représentants les plus visibles.

La popularité de Keigo Higashino doit également beaucoup aux adaptations de ses œuvres. Ses romans ont inspiré de nombreuses séries télévisées, des films et des pièces de théâtre au Japon, mais aussi des adaptations produites dans d’autres pays asiatiques. La série télévisée Galileo et ses déclinaisons cinématographiques ont particulièrement contribué à installer le personnage de Yukawa dans la culture populaire japonaise. Le nom « Galileo » est ainsi devenu presque indissociable de celui de l’écrivain.

Le dernier roman de Keigo Higashino, Eien no kioku - littéralement « La Mémoire éternelle », mais sans titre français officiel ni édition française annoncée à ce jour - doit paraître au Japon le 5 août 2026 chez Bungeishunjū.

Par Hocine Bouhadjera

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