Dans La Rue, les destins se croisent sans jamais vraiment se rencontrer

Une boulangerie. Un restaurant. Un bistrot. Le foyer Lueur du soir. Des services municipaux, une boutique de fleurs et, bientôt, une librairie d’occasion dans l’ancien local d’un marchand de charbon. Voilà la rue de la Lande. Ni belle ni laide. Une chaussée disparate, pleine de fenêtres, de souvenirs douteux, de commerces fragiles et de gens qui regardent passer les autres.

La page prend la rue

Les phrases ne restent pas sagement à leur place. Elles s’écartent, se rejoignent, traversent parfois la feuille pour heurter un autre récit. Une pensionnaire parle de la mort ; le futur libraire compte ses étagères ; un rapport administratif s’invite au milieu d’un souvenir de guerre. « Avec le temps, votre périmètre rétrécit. » Celui des corps, peut-être. Certainement pas celui du texte, qui déborde de tous côtés.

On se perd. Puis on apprend à reconnaître chacun à une obsession, une tournure ou un détail : la nièce d’Insa, le docteur Aysal, la fleuriste, le vieux prêtre, la mère du garçon violent. Les noms arrivent tard, quelquefois jamais. Cette désorientation fait partie du voyage : dans la vie aussi, on distingue d’abord des silhouettes, bien avant de connaître leur histoire.

Un fil tient plus longtemps que les autres : celui de l’homme qui transfère dix-sept mille ouvrages dans son nouveau commerce. Calculs minutieux, bois récupéré, humidité, insectes, clients bavards et recettes faméliques. « Quand on n’a rien, les livres sont une mine. » La formule promet une richesse que le réel s’empresse de rogner. Ici, la littérature ne sauve pas ; elle fournit au moins de quoi bâtir un refuge.

Chacun derrière sa fenêtre

Tout est observé depuis un seuil, un comptoir, un lit ou un rebord. Le désir tardif, la honte, la xénophobie, la peur de mourir, la fatigue de soigner et celle d’être soigné. Une mère regarde son fils rêver au-dessus de son assiette : « Chaque dîner est un dernier dîner. Chaque heure une heure d’adieux. » Deux phrases, et tout est dit. Le repas continue. Le vacarme du dehors aussi.

Sous les pavés affleure un passé incertain : bombardements transformés en légende, bunker oublié, incendies consignés, saint probablement inventé. « Une tombe sous chaque pavé. » Même les archives officielles ne suffisent pas à stabiliser la vérité. Chacun arrange, efface ou complète. La mémoire collective devient un récit sans auteur, nourri autant de mensonges que de blessures.

Ces habitants partagent un mur, une rumeur, parfois une catastrophe. Rarement une véritable proximité. « L’être humain est seul, vous comprenez ça ? » Toute la construction semble répondre oui. Pourtant, une main se pose sur un front, une boulangère offre du pain, une nièce revient, un inconnu appelle les secours. La solitude domine ; elle n’interdit pas les gestes.

Le tragique au milieu du bruit

La prouesse formelle serait glacée sans l’humour qui la fissure. Commérages, réunions de commerçants, lettres de protestation et prose municipale embaumée dans ses sigles : chacun défend très sérieusement son minuscule territoire. Le comique naît de cette assurance et du décalage permanent entre les grands mots — solidarité, progrès, communauté — et les mesquineries qu’ils recouvrent.

Puis tout s’emballe. La fête tourne à la bagarre, un homme est roué de coups, un immeuble brûle. Appels, prières, insultes et ordres des pompiers se percutent jusqu’à rendre la lecture presque suffocante. Au cœur du brasier surgit pourtant ceci : « Même dans les yeux de Satan se reflète la beauté du monde. » Seethaler excelle dans ces brusques trouées de lumière, jamais assez longues pour enjoliver le désastre.

Dans la version française d’Élisabeth Landes, la langue change de peau sans perdre sa cohérence : sèche dans les notes de service, râpeuse au bistrot, haletante pendant l’incendie, ample quand la chaussée redevient paysage. Pigeons, pluie, nourriture, mains et fenêtres reviennent comme des refrains. Ces motifs recousent discrètement un ensemble toujours menacé d’éparpillement.

Une virtuosité parfois voyante

Le pari formel n’est pas indolore. Certains entrelacs contraignent à reprendre une ligne pour retrouver le locuteur. Plusieurs figures restent une manie, un préjugé ou un ton. Cette distance est voulue, mais elle retarde l’attachement. Chaque séquence ne rend pas autant qu’elle exige.

La satire administrative accomplit parfois un tour de piste de trop. L’accumulation des maladies, expulsions, violences, morts et désillusions finit également par déposer sur le quartier une grisaille presque uniforme. À force de miniatures, certaines douleurs ne dialoguent plus : elles s’ajoutent. La mécanique du dispositif apparaît alors sous les existences qu’elle orchestre.

Ces réserves n’annulent pas la force d’un roman généreux sous son austérité. Aucun miracle collectif, aucune réconciliation fabriquée : les inconnus ne deviennent pas une famille pour les besoins du dénouement. Ils passent, simplement. « Les uns vont, les autres viennent, rien ni personne n’est éternel. » La pluie revient, une devanture change, une fenêtre se referme. La rue continue. Et ses voix avec elle.

Par Lucy L.

Contact : contact@actualitte.com