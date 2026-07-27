Apprendre à vivre sans mode d’emploi : La Méthode suédoise

À dix-huit ans, Yasmina ne quitte pas le nid : sa mère la dépose à Riscle et repart. Cinquante euros en poche, dont vingt-sept aussitôt engloutis par le trajet, elle arrive à Bordeaux avec une valise, une chambre du Crous et l’impression assez nette que personne ne viendra la récupérer. Elle le pressentait : « j’avais fait mon temps à Loubédat. » Reste à comprendre ce qui vient après. Andreas, son ex-beau-père allemand, fournit la définition la plus sèche du programme : « Personne n’aime ça. Adulte, c’est factures, travail, emmerdes. »

Voici donc un roman d’apprentissage sans le joli papier autour. Yasmina mange des pâtes, sollicite une assistante sociale, cherche comment obtenir la pilule, boit trop et suit de moins en moins ses cours. Elle s’est inscrite en LEA pour apprendre le suédois, rejoindre Uppsala grâce à Erasmus et, peut-être, retrouver le garçon de sa première fois. La Suède n’est pas vraiment une destination : plutôt un point lumineux posé très loin, histoire d’avoir une direction. La méthode promise par le titre tient du bricolage. On avance avec une amie québécoise, quelques canettes, un chocolat Daim et la rage de ne pas rentrer.

Un monde qui colle aux doigts

Behagle ne théorise jamais la honte, la pauvreté ou le désir. Elle les dépose dans le beurre rance, le linge humide, la glaire, les cafards, la peau d’un oignon. Les objets enregistrent ce que les personnages ne savent pas dire. La phrase, elle, digère tout : une sensation en rappelle une autre, qui ouvre un souvenir, lequel bifurque vers une comparaison drôle, obscène ou soudain très belle. « La neige faisait son bruit de sucre cassé, de tassement si délicat qu’il est impossible d’en décrire le son. » Cette précision sensorielle donne au texte sa densité et son nerf.

L’autrice glisse même son art poétique dans une scène où Sonia, l’amie québécoise, soumet un texte trop appliqué à Yasmina. Le verdict tombe : « Je sais pas si c’est ça, écrire, si c’est écrire des phrases qui font livre. » Behagle prend l’autre chemin. Elle conserve les reprises, les hésitations, le mauvais goût, les mots approximatifs qui finissent parfois par viser juste. Cette oralité est moins spontanée qu’elle n’en a l’air : derrière le débit fiévreux, chaque détail finit par piquer comme une écharde.

Andreas, ou la propriété des êtres

À la voix de Yasmina répondent de longues séquences consacrées à Andreas. Le déplacement est audacieux, presque inconfortable : il faut abandonner la jeune femme pour habiter la conscience d’un homme misogyne, raciste, prédateur, qui confond volontiers affection, dressage et possession. Quand il caresse son chien Azar, une certitude le comble : « Rien n’était plus beau que cette certitude. » Il est à lui. Tout Andreas tient dans ce possessif.

Ces pages sont moralement les plus risquées et littérairement les plus fortes. Behagle ne cherche ni l’excuse ni le pourquoi consolant. Elle suit le déni pendant qu’il se fabrique, dans les contradictions, les souvenirs corrigés et la lettre d’un tribunal qu’Andreas refuse d’ouvrir. Peu à peu, ce qui ressemblait à une enfance seulement chaotique révèle son noyau d’emprise. Le béton coulé avec lui contient le savoir transmis, la fierté du travail, les coups et l’obéissance : « J’étais devenue un chien qui voit la terre et l’herbe en gris et c’est aussi à ça que me fait penser le béton qu’on a fait couler avec Andreas. »

Le trop-plein et la morsure

Cette profusion fait la force du premier roman ; elle en constitue aussi la limite. Au milieu du volume, fêtes, ivresses, rencontres sexuelles et lendemains poisseux s’accumulent jusqu’à ralentir la progression. Quelques silhouettes traversent la chambre universitaire avant d’avoir acquis une véritable épaisseur. Certaines métaphores arrivent une image trop tard, quand la scène avait déjà porté son coup. Plus amples et plus ouvragés, les passages centrés sur Andreas suspendent parfois trop longtemps l’élan du récit de campus.

Mais l’excès n’est jamais un simple exercice de style. Il épouse une conscience encore incapable de classer ce qui lui arrive : une rupture, une agression, une pizza ou un cafard entrent avec la même urgence dans neuf mètres carrés. Yasmina se trompe, boit, blesse, désire mal et accorde un pardon dont la logique peut déranger. Rien ne la transforme en héroïne exemplaire, et c’est heureux.

À l’approche de l’été, elle ne possède toujours aucune réponse propre : « Je ne savais pas laquelle de ces filles j’étais, dans le fond, je savais si peu qui j’étais. » La guérison ne prend donc pas la forme d’une révélation. Seulement d’une place dégagée en soi, assez vaste pour que la famille, la honte et le désir ne décident plus de tout.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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