Apprendre à vivre sans mode d’emploi : La Méthode suédoise

À dix-huit ans, Yasmina est expédiée à Bordeaux avec cinquante euros et l’ordre tacite de devenir adulte. La ville lui offre neuf mètres carrés, des cafards, le suédois du soir et des amours sans mode d’emploi. Pour son premier roman, Yasmina Behagle plonge dans une famille où l’affection se confond avec l’emprise. Une écriture charnelle, drôle et excessive, qui avance comme sa narratrice : de travers, mais sans demander la permission. Manuel disponible ce 20 août.
Le 27/07/2026 à 11:36 par Nicolas Gary
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27/07/2026 à 11:36
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À dix-huit ans, Yasmina ne quitte pas le nid : sa mère la dépose à Riscle et repart. Cinquante euros en poche, dont vingt-sept aussitôt engloutis par le trajet, elle arrive à Bordeaux avec une valise, une chambre du Crous et l’impression assez nette que personne ne viendra la récupérer. Elle le pressentait : « j’avais fait mon temps à Loubédat. » Reste à comprendre ce qui vient après. Andreas, son ex-beau-père allemand, fournit la définition la plus sèche du programme : « Personne n’aime ça. Adulte, c’est factures, travail, emmerdes. »
Voici donc un roman d’apprentissage sans le joli papier autour. Yasmina mange des pâtes, sollicite une assistante sociale, cherche comment obtenir la pilule, boit trop et suit de moins en moins ses cours. Elle s’est inscrite en LEA pour apprendre le suédois, rejoindre Uppsala grâce à Erasmus et, peut-être, retrouver le garçon de sa première fois. La Suède n’est pas vraiment une destination : plutôt un point lumineux posé très loin, histoire d’avoir une direction. La méthode promise par le titre tient du bricolage. On avance avec une amie québécoise, quelques canettes, un chocolat Daim et la rage de ne pas rentrer.
Behagle ne théorise jamais la honte, la pauvreté ou le désir. Elle les dépose dans le beurre rance, le linge humide, la glaire, les cafards, la peau d’un oignon. Les objets enregistrent ce que les personnages ne savent pas dire. La phrase, elle, digère tout : une sensation en rappelle une autre, qui ouvre un souvenir, lequel bifurque vers une comparaison drôle, obscène ou soudain très belle. « La neige faisait son bruit de sucre cassé, de tassement si délicat qu’il est impossible d’en décrire le son. » Cette précision sensorielle donne au texte sa densité et son nerf.
L’autrice glisse même son art poétique dans une scène où Sonia, l’amie québécoise, soumet un texte trop appliqué à Yasmina. Le verdict tombe : « Je sais pas si c’est ça, écrire, si c’est écrire des phrases qui font livre. » Behagle prend l’autre chemin. Elle conserve les reprises, les hésitations, le mauvais goût, les mots approximatifs qui finissent parfois par viser juste. Cette oralité est moins spontanée qu’elle n’en a l’air : derrière le débit fiévreux, chaque détail finit par piquer comme une écharde.
À la voix de Yasmina répondent de longues séquences consacrées à Andreas. Le déplacement est audacieux, presque inconfortable : il faut abandonner la jeune femme pour habiter la conscience d’un homme misogyne, raciste, prédateur, qui confond volontiers affection, dressage et possession. Quand il caresse son chien Azar, une certitude le comble : « Rien n’était plus beau que cette certitude. » Il est à lui. Tout Andreas tient dans ce possessif.
Ces pages sont moralement les plus risquées et littérairement les plus fortes. Behagle ne cherche ni l’excuse ni le pourquoi consolant. Elle suit le déni pendant qu’il se fabrique, dans les contradictions, les souvenirs corrigés et la lettre d’un tribunal qu’Andreas refuse d’ouvrir. Peu à peu, ce qui ressemblait à une enfance seulement chaotique révèle son noyau d’emprise. Le béton coulé avec lui contient le savoir transmis, la fierté du travail, les coups et l’obéissance : « J’étais devenue un chien qui voit la terre et l’herbe en gris et c’est aussi à ça que me fait penser le béton qu’on a fait couler avec Andreas. »
Cette profusion fait la force du premier roman ; elle en constitue aussi la limite. Au milieu du volume, fêtes, ivresses, rencontres sexuelles et lendemains poisseux s’accumulent jusqu’à ralentir la progression. Quelques silhouettes traversent la chambre universitaire avant d’avoir acquis une véritable épaisseur. Certaines métaphores arrivent une image trop tard, quand la scène avait déjà porté son coup. Plus amples et plus ouvragés, les passages centrés sur Andreas suspendent parfois trop longtemps l’élan du récit de campus.
Mais l’excès n’est jamais un simple exercice de style. Il épouse une conscience encore incapable de classer ce qui lui arrive : une rupture, une agression, une pizza ou un cafard entrent avec la même urgence dans neuf mètres carrés. Yasmina se trompe, boit, blesse, désire mal et accorde un pardon dont la logique peut déranger. Rien ne la transforme en héroïne exemplaire, et c’est heureux.
À l’approche de l’été, elle ne possède toujours aucune réponse propre : « Je ne savais pas laquelle de ces filles j’étais, dans le fond, je savais si peu qui j’étais. » La guérison ne prend donc pas la forme d’une révélation. Seulement d’une place dégagée en soi, assez vaste pour que la famille, la honte et le désir ne décident plus de tout.
DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Paru le 26/08/2026
Le Dilettante
20,00 €
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Nour et ses ami·e·s vivent en exil à Paris depuis plusieurs années. Lors d’une soirée, Nour rencontre Laurent qui vient ébranler ses certitudes et raviver des questionnements sur son couple et sa propre identité. Il l’introduira également à la pratique du drag, porte d’entrée vers un monde mis en suspens : celui où l’on peut croire aux légendes, se métamorphoser ou simplement être soi.
23/07/2026, 09:00
Dans cette enquête autobiographique d’une grande ambition scientifique et littéraire, Rose-Marie Lagrave livre une réflexion sensible et critique sur la maladie, la vieillesse et la mort : des réalités réputées universelles, mais éminemment sociales et politiques.
23/07/2026, 08:00
Sali est une jeune femme cultivée et indépendante. Pourtant, à vingt-huit ans, elle vit encore chez ses parents – pas par choix. Car dans son pays, la Zambie, surtout quand on est fille de pasteur, on ne vit pas sans un père ou un mari… Des années plus tard, Sali est accusée du meurtre de son époux. Au fil du procès, ce sont trois générations de femmes qui nous sont données à voir : Sali, donc, mais aussi sa mère et sa fille.
23/07/2026, 07:00
« Les Juifs sont devenus blancs ». Dans Redevenir juif, le philosophe Michel Feher nuance et critique cette formule contestable. Selon lui, la figure du Juif n’est aujourd’hui politiquement acceptée qu’à la condition d’adhérer sans réserve aux dogmes coloniaux de l’État d’Israël et aux mythologies historiques qui exonèrent l’Europe occidentale de sa judéophobie exterminatrice.
22/07/2026, 10:40
Avec Shanghai, cinq heures quarante, publié le 19 août 2026 aux éditions Calmann-Lévy, Ada Walter signe un premier roman consacré à un homme en escale dans la métropole chinoise. Menacé d’arrestation, il traverse la ville en taxi, hanté par le souvenir d’une femme qu’il a aimée dix ans plus tôt.
22/07/2026, 08:23
La Vie avant nous, premier roman de Kristina Gorcheva-Newberry, traduit de l’anglais américain par Karine Lalechère, paraîtra le 20 août 2026 aux Presses de la Cité. Inspiré de La Cerisaie d’Anton Tchekhov, le livre suit quatre adolescents dans la périphérie de Moscou, à la fin des années 1980, alors que l’URSS traverse ses derniers bouleversements.
22/07/2026, 07:14
Ce dimanche 19 juillet, l’Espagne a repris la couronne à Lionel Messi. La finale n’a pourtant basculé qu’à la 106e minute, lorsque Ferran Torres a enfin traduit au tableau d’affichage une domination installée depuis le coup d’envoi. Deux tirs argentins, aucun cadré, onze arrêts d’Emiliano Martínez : le 1-0 raconte mal l’écart entre les deux équipes. lors, pour comprendre le sacre, l’asphyxie et cette chute retardée, j'ai retenu trois œuvres : Les Vagues, Sa Majesté des mouches et Le Roi se meurt.
21/07/2026, 11:01
Par une journée froide de novembre, quelques personnes sont réunies dans une petite chapelle pour mettre en terre une parente. Le pope frigorifié se hâte de chanter l’office, les fossoyeurs s’enivrent et les invités silencieux se perdent dans leurs pensées.
21/07/2026, 09:00
À quelques semaines de la rentrée littéraire, les piles vacillent déjà sous les promesses d’août. Pourtant, sept traductions parues depuis janvier méritent qu’on retarde encore un peu l’invasion annoncée. De l’Australie noongar à Damas, en passant par Lagos, Java, Zurich, le Sandžak et une ferme perdue dans un pays sans nom, ces textes ont bien davantage à offrir qu’un dernier détour avant l’automne.
20/07/2026, 10:48
Ecrivaine célèbre outre-Atlantique mais qui -bien que de langue française- est aujourd’hui assez peu connue dans notre pays, Marie-Claire Blais (1939-2021) fut pourtant l’objet d’un engouement bien plus rapide en France que dans son Québec natal, qui réserva à ses premières publications un accueil critique contrasté allant de l’enthousiasme à l’extrême réserve. Par Marie Coat.
19/07/2026, 09:00
Fanny à la folie, le nouveau roman d'Émilie de Turckheim, paraîtra le 19 août 2026 aux éditions JC Lattès. À travers le portrait d'une octogénaire contrainte de quitter son appartement pour entrer en maison de retraite, l'autrice retrace une vie traversée par les souvenirs, les amitiés fondatrices, les amours et les secrets, dans un récit où se mêlent humour, fantaisie et émotion.
18/07/2026, 10:01
Un meurtre pour préparer l’arrivée d’un bébé, une greffe d’utérus dans le métavers, des rêves fabriqués en forêt ou un trésor enfoui dans l’histoire coloniale de La Réunion : nul besoin de 500 pages pour ouvrir de vastes horizons. Du noir à l’imaginaire, de la romance à la poésie, voici dix ouvrages (francophones) à découvrir avant la fin des vacances. À raison d’un titre tous les quatre ou cinq jours, la rentrée peut bien attendre.
18/07/2026, 09:08
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