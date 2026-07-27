I Want Your Sex : pour son retour au cinéma, Gregg Araki s'allie à Karley Sciortino

Douzième long métrage de Gregg Araki, I Want Your Sex est un projet au long cours, entamé il y a plus de 10 ans. « Tout a commencé en 2014 lorsque j’ai reçu un scénario original signé Karley Sciortino qui se présentait comme une version humoristique de 50 Nuances de Grey », se rappelle le réalisateur.

« Au départ, il s’agissait d’une histoire très différente autour d’une stagiaire et de son patron. À mesure que le récit a évolué — et suite au mouvement #MeToo —, j’ai pris conscience que je ne voulais pas voir ou diffuser l’image d’une femme dans une position aussi soumise, même s’il s’agissait d’une relation entre deux êtres totalement consentants. » Avec Karley Sciortino, le réalisateur a donc inversé les rôles et joué avec les codes...

Karley Sciortino s’est fait connaître en 2007 en créant Slutever, un blog dans lequel elle racontait ses expériences sexuelles et celles de ses colocataires lorsqu’elle vivait à Londres. Elle a publié en 2018 son autobiographie, Slutever: Dispatches from a Post-Shame World (Grand Central Publishing, inédit en français).

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com