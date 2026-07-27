Paul de Sinety nommé consul général de France à Naples

Installé au 86 de la Via Crispi, à Naples, le Consulat général de France à Naples accueillera Paul de Sinety comme consul général de France à Naples, d'après le décret publié au Journal officiel du 25 juillet dernier. Ce consulat dispose d'une compétence territoriale sur 3 agences consulaires dans sa circonscription, situées à Bari, Catanzaro et Palerme.

Paul de Sinety a notamment été directeur du département du livre et des savoirs à Culturesfrance puis à l’Institut français, avant de devenir de conseiller culturel adjoint à l’ambassade de France à Rabat. Quand la France est l'invitée d'honneur de la Foire du livre de Francfort, en 2017, il est le commissaire général du pavillon français.

Il fut également charge d’une mission de préfiguration des États généraux du livre francophone en mai 2018. Le mois suivant, il avait remis un rapport, cosigné avec Xavier North, inspecteur général des affaires culturelles, consacré à la promotion en France des créateurs et des auteurs issus des mondes francophones, pour l'Inspection des affaires culturelles et à la demande de Françoise Nyssen, alors ministre de la Culture.

En fin d'année 2018, il avait été nommé par le président de la République délégué général à la langue française et aux langues de France du ministère de la Culture.

Paul de Sinety est également auteur de plusieurs livres, dont L'amour des voyageurs. Nouvel itinéraire de Paris à Jérusalem (Éditions André Balland, 1999) et Le secret de leur vie. La folle histoire d'amour de saint Elzéar et la bienheureuse Delphine (Les éditions du Cerf, 2024).

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Plus récemment, il a réuni, avec Roseline Claerr et Linda Marchetti, les actes du colloque organisé à l'occasion des 30 ans de la « Loi Toubon » à la Cité internationale de la langue française et à l'Institut de France. L'ensemble a été publié par les éditions Honoré Champion en septembre 2025.

Photographie : Paul de Sinety, en 2017 (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

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