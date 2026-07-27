Les Garçons de l'été, de Rebecca Lighieri, devient une série Canal+

Le début du tournage de la mini-série Les Garçons de l'été, prévu pour le mois de septembre 2026 dans les Landes, s'approche. La production n'a pas encore de date de diffusion à ce jour.

Forts de leurs études brillantes, de leur famille convenable et convenue, de leur beauté radieuse et de leur maîtrise du surf, Thadée et Zachée ont cru que l’été serait sans fin. Que la vie se passerait à chevaucher les vagues, entre jaillissements d’embruns et poudroiements de lumière. Mais en mutilant sauvagement Thadée un requin-bouledogue le prive de l’existence heureuse auquel il semblait voué : il est devenu un infirme. La bonne santé des uns, la sollicitude des autres le poussent à bout. Et le révèlent à lui-même jaloux et envieux. – Le résumé de l'éditeur pour Les Garçons de l'été

À la réalisation, Antony Cordier, connu pour plusieurs longs-métrages (Happy Few, Gaspard va au mariage) et des séries, OVNI(s) (deux saisons, en 2020 et 2021) et Irrésistible (quelques épisodes en 2023).

Il s'agit de la première adaptation audiovisuelle d'une œuvre de Rebecca Lighieri, pseudonyme utilisé par l'autrice Emmanuelle Bayamack-Tam, qui signe également des ouvrages de son vrai nom. Elle avait toutefois participé à une production cinématographique en coécrivant le scénario d'un film d'Émilie Aussel, L'Été, l’éternité (2021).

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Les Garçons de l'été est disponible en poche chez Folio depuis avril 2018. Le dernier roman publié de Rebecca Lighieri est Le Club des enfants perdus (P.O.L, 2024), disponible en poche à partir du 20 août prochain chez Folio.

Photographie : illustration, Catherine E. Bailey, CC BY 2.0

Par Antoine Oury

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