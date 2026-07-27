Les Garçons de l'été, de Rebecca Lighieri, devient une série Canal+

Après le long-métrage Classe moyenne (2025), le réalisateur Antony Cordier revient à la série avec Les Garçons de l'été, une adaptation en 6 épisodes du livre de Rebecca Lighieri paru en 2017 chez P.O.L. Le tournage se déroulera notamment dans les Landes, à la rentrée.
Le 27/07/2026 à 10:42 par Antoine Oury
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27/07/2026 à 10:42
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Le début du tournage de la mini-série Les Garçons de l'été, prévu pour le mois de septembre 2026 dans les Landes, s'approche. La production n'a pas encore de date de diffusion à ce jour.
Forts de leurs études brillantes, de leur famille convenable et convenue, de leur beauté radieuse et de leur maîtrise du surf, Thadée et Zachée ont cru que l’été serait sans fin. Que la vie se passerait à chevaucher les vagues, entre jaillissements d’embruns et poudroiements de lumière. Mais en mutilant sauvagement Thadée un requin-bouledogue le prive de l’existence heureuse auquel il semblait voué : il est devenu un infirme. La bonne santé des uns, la sollicitude des autres le poussent à bout. Et le révèlent à lui-même jaloux et envieux.
– Le résumé de l'éditeur pour Les Garçons de l'été
À la réalisation, Antony Cordier, connu pour plusieurs longs-métrages (Happy Few, Gaspard va au mariage) et des séries, OVNI(s) (deux saisons, en 2020 et 2021) et Irrésistible (quelques épisodes en 2023).
Il s'agit de la première adaptation audiovisuelle d'une œuvre de Rebecca Lighieri, pseudonyme utilisé par l'autrice Emmanuelle Bayamack-Tam, qui signe également des ouvrages de son vrai nom. Elle avait toutefois participé à une production cinématographique en coécrivant le scénario d'un film d'Émilie Aussel, L'Été, l’éternité (2021).
À LIRE - Après L’Odyssée de Nolan, Ulysse revient à la télévision
Les Garçons de l'été est disponible en poche chez Folio depuis avril 2018. Le dernier roman publié de Rebecca Lighieri est Le Club des enfants perdus (P.O.L, 2024), disponible en poche à partir du 20 août prochain chez Folio.
Photographie : illustration, Catherine E. Bailey, CC BY 2.0
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Paru le 05/04/2018
416 pages
Editions Gallimard
9,50 €
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Le tournage de l'adaptation du Roman de Marceau Miller, signé par Marceau Miller et paru en janvier 2025 aux éditions La Martinière, a démarré le 17 juin dernier. Produite par Gaumont Télévision, la mini-série compte à son casting, notamment, Elisa Erka et Thierry Godard.
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Paru en février 2023 aux éditions Eyrolles, Écolo mon cul, de Pierre Rouvière et Barnabé Crespin-Pommier, passe sur les écrans, sur arte.tv, YouTube et toutes les chaînes sociales du réseau franco-allemand. Produite par Breath Film, cette adaptation compte 8 épisodes de 10 minutes, autour des choix écologiques du quotidien.
19/06/2026, 10:13
Cette semaine, La Grande Librairie vous aide à choisir vos livres de l’été ! Thrillers, « page turners », romans d’amour, d’aventure, sombres ou lumineux, crève-cœurs, rassembleurs… Ah ! Les goûts et les couleurs ! Rendez-vous ce 17 juin à 21h05 sur France 5 pour découvrir les choix d'Augustin Trapenard.
16/06/2026, 20:11
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