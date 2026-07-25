balancetonediteur VS #balancetonauteur : le monde littéraire à contre-pied

Il est un grand nombre de maisons d’édition honnêtes, qui font un travail remarquable, sans pour autant se rémunérer ou a minima et qui ne sont pas là pour plumer un pigeon avide de gloire et de reconnaissance. Elles n’ont aucun intérêt à ce qu’un livre ne se vende pas et, s’il est parfois souligné la misère de certains contrats d’édition, libre au postulant auteur de l’accepter.

Ou non.

Je parle de maisons d’édition dignes de ce nom et non d’une machinerie bien huilée qui consiste à proposer des contrats d’impression assistée et qui ne sont, en aucun cas, des maisons d’édition, mais de vastes arnaques.

Mais, béotien que je suis, à l’heure des # en vogue, des réseaux et tutti quanti, n’est-il pas aisé de se renseigner ? Les auteurs, pauvres hères perdus dans l’Hadès du milieu éditorial, ne sont pas des agneaux prêts à être dévorés par des éditeurs aux dents acérées.

Moi, éditeur, j’affirme qu’il est des autrices ou auteurs qui ne respectent pas leurs contrats de présence en salon, pourtant indispensables pour la promotion de leurs livres, annulent leur venue au dernier moment, se plaignent des méventes, car tous pensent avoir écrit le nouveau Renaudot, a fortiori Goncourt, mais critiquent les chartes graphiques, le travail des correcteurs, de la mise en page, de la diffusion, etc. en professionnels du livre qu’ils sont.

Qu’il est des auteurs prêts à écraser père et mère, à plus forte raison les autres auteurices, tant ils sont obnubilés par ces mêmes ventes.

Quid de ceux dont l’ego est à ce point insupportable que toute collaboration et tout travail relèvent de l’exploit, qui passent leur temps à faire des stories en souriant de leurs dents longues également, de ceux qui se plaignent sur les réseaux (grande mode) de ceux qui ont mal dormi ? De ceux qui ont eu une critique négative sur Babelio et qui sont ad vitam, sous antidépresseurs ?

De ceux qui se filment même aux toilettes ?

Tout ceci étant évidemment la faute de l’éditeur (ce même éditeur à qui ils ont envoyé leur manuscrit avec toutes les incantations d’acceptation, de purification à la sauge et d’égrégore de succès possibles).

Mais ça, c’était avant. Il existe même des auteurices qui surfent sur cette tendance ouin-ouin et qui donnent des conseils pour débusquer le méchant éditeur. Contre rémunération s’entend. Qui mérite un # dans ce cas ?

Présent à un petit déjeuner dans les locaux de l’ALCA où se trouvaient également les bibliothécaires du prix Renaudot, j’ai pu constater qu’elles avaient été prises d’assaut par une nuée d’auteurs pour s’enquérir des modalités de participation au prix. J’ai eu une pensée émue pour Je voulais vivre d’Adélaïde Clermont-Tonnerre, somptueux.

J’ignorais qu’il y avait tant d’auteurices de cette qualité.

À tous ceux qui sont refusés, peut-être est-il souhaitable de s’interroger sur les véritables raisons du refus ? Peut-être que le manuscrit n’est pas publiable, qu’il mérite d’être retravaillé encore et encore, qu’il ne s’agit en aucun cas de vengeances personnelles et que l’éditeur fait simplement son métier ?

L’écriture est un métier difficile et il ne s’agit pas d’aligner sujet, verbe, complément. On ne dupe pas les lecteurs par un bal des fous. Ils savent ce qu’est l’écriture, la phrase réécrite maintes fois, afin d’en sortir sa quintessence. Toutes les auteurices n’en sont pas capables et ne sont pas capables de l’entendre.

C’est ainsi. Et vive le gueuloir de Flaubert.

Les éditeurs font partie du macrocosme humain. Il n’est ni pire ni meilleur que les autres milieux. Il y a ceux qui jouent de leur statut, de leur pouvoir, de leur hargne et d’autres, respectueux de leurs auteurices, avec une éthique et des valeurs. L’inverse est-il vrai ?

Un petit coup de tonnerre dans un ciel plein d’étoiles de l’écriture est parfois nécessaire.

Crédits photo : viarami CC 0

Par Auteur invité

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