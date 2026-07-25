Incendies en Gironde : les mécanismes du désastre

On n’est plus à un incendie « hors norme » près, en Gironde. La formule, commode, masque pourtant l’essentiel : lorsque l’exception revient, il faut regarder ce qui se répète. Les livres ne remplacent pas le point préfectoral ; ils gardent l’expérience de la fuite, la mémoire des désastres et les questions que l’urgence renvoie à plus tard.

Le brasier s’est déclaré mercredi 22 juillet vers midi, à Saumos, alors que la Gironde était placée en vigilance rouge depuis la veille. La piste accidentelle est privilégiée par les enquêteurs. Un prestataire d’Enedis effectuait alors un débroussaillage sous une ligne électrique.

L’entreprise a confirmé le chantier et la tentative de ses équipes pour contenir les flammes, tout en précisant que la cause exacte n’était pas établie. Le parquet de Bordeaux a ouvert une enquête. À cette heure-là, les travaux forestiers motorisés restaient autorisés jusqu’à 13 h ; ils ont ensuite été interdits toute la journée.

Une géographie avalée en trois jours

La progression donne la mesure du changement d’échelle : 4800 hectares jeudi à 21 h 30, 8700 vendredi matin, 19.000 dans la soirée, puis plus de 22.000 à l’aube samedi. À 7 h 53, Bruno Lafon, maire de Biganos et président de la DFCI Aquitaine, évaluait la surface touchée à plus de 30 000 hectares. Ce chiffre n’avait pas encore été confirmé par la préfecture à 10 h ; il reste donc une estimation. Pour repère, l’ensemble des incendies girondins de 2022 avait consumé près de 30.000 hectares.

Le vent a plusieurs fois tourné. Vendredi, il a rabattu le front vers l’est et les lisières de Bordeaux. Dans cette pinède desséchée, le sinistre a pris un comportement convectif : la chaleur produit un courant ascendant assez puissant pour engendrer ses propres vents et accélérer encore les flammes, explique Le Monde. Voilà pourquoi une étincelle possiblement humaine et un incendie nourri par les conditions climatiques ne constituent pas deux récits concurrents, mais deux moments du même événement.

L’ensemble de la presqu’île du Cap-Ferret a été évacué par la route et par bateau. Conçu après les feux de 2022, le plan ORSEC prévoit de sortir 10 000 à 14 000 personnes en vingt-quatre heures si l’unique axe routier devient impraticable.

Au moins 110 000 habitants et vacanciers avaient été évacués en Gironde ; avec le feu de Biscarrosse, plus de 140 000 évacuations étaient comptabilisées dans le Sud-Ouest. Des secteurs de Saint-Médard-en-Jalles, du Haillan, de Mérignac ou d’Eysines entraient à leur tour dans le périmètre d’alerte. Le Parc des expositions de Bordeaux accueillait ceux qui ne pouvaient se reloger ; un second hall avait été ouvert dans la matinée.

1949 : le précédent qui a organisé la défense

Dans Tempêtes de feu (Publibook, 2010), Robert B. Chevrou adopte le journal d’un jeune pompier bordelais, de 1946 au 20 août 1949. Le dispositif est romanesque ; la catastrophe, elle, ne l’est pas. Ce jour-là, 82 personnes périssent dans l’incendie qui ravage la forêt au sud de Bordeaux.

Les feux girondins de 1949 ont brûlé quelque 52 000 hectares et provoqué un électrochoc durable : un rapport du Sénat rappelle qu’ils ont entraîné la constitution des associations syndicales de défense des forêts contre l’incendie dans le massif des Landes de Gascogne.

Le livre ne prédit pas Saumos. Il rappelle plus utilement qu’un désastre forestier est aussi une crise d’organisation : accès, transmissions, connaissance du terrain, protection de ceux qui combattent. En 2026, les dispositifs nés de cette mémoire existent ; la vitesse du phénomène, ses changements de direction et son approche des zones habitées les mettent rudement à l’épreuve.

Partir, puis penser l’après

Avec Incendire. Qu’est-ce qu’on emporte ? (Gallimard, 2023), Hélène Cixous part du feu de La Teste-de-Buch, qui la chasse en juillet 2022 de sa maison du bassin d’Arcachon. Son récit mêle cette expérience aux incendies plus anciens de sa mémoire familiale, marquée par le nazisme et l’année 1942. Il ne propose ni doctrine sylvicole ni expertise des secours. Il saisit l’instant où le territoire familier devient impraticable et où partir oblige à décider, immédiatement, ce qui mérite d’être sauvé.

La question du titre a désormais sa traduction administrative. Bordeaux Métropole demande aux habitants exposés de préparer un nécessaire de soixante-douze heures : papiers, médicaments, eau, vêtements, radio, chargeur. La littérature formule l’épreuve ; le plan de secours en dresse l’inventaire.

Après le feu. Manifeste pour une forêt en héritage (Le Bord de l’eau, 2023), de Jean-Luc Gleyze, commence là où l’évacuation s’achève. Écrit après 2022, l’essai examine la prévention citoyenne, l’urbanisation, le choix des essences, les modes d’exploitation, l’équilibre entre filière économique et environnement, la surveillance du massif ainsi que les moyens terrestres et aériens. Saumos rassemble brutalement tous ces chapitres.

Reste à ne pas confondre le geste qui allume et le milieu qui transforme ce départ en désastre. L’Office national des forêts estime que neuf feux sur dix sont d’origine humaine ; le climat, sans mettre lui-même le feu, agit sur les conditions d’éclosion et de propagation. Au 25 juillet à 10 h, l’incendie demeurait hors de contrôle, les évacuations se poursuivaient et le chiffrage de plus de 30.000 hectares attendait toujours une consolidation officielle.

Crédits photo : France 3 Nouvelle-Aquitaine

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com