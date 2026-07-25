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Quand la liberté se transforme en crime : Dominique Dudan et la tentation de l’acte gratuit

Dominique Dudan compose avec Actes gratuits et autres rêveries un livre noir, d’une construction implacable, où le crime se mue à la fois en moteur narratif, en objet de pensée et en forme de style. Sous l’apparente légèreté du récit et l’humour mondain, c’est une méditation féroce sur la liberté, le vide moral et l’ivresse du passage à l’acte.

Le 25/07/2026 à 11:46 par Yves-Alexandre Julien

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Publié le :

25/07/2026 à 11:46

Yves-Alexandre Julien

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Une obsession gidienne poussée à bout

Le livre s’ouvre sur une question qui en annonce d’autres : « Est-il possible d’agir gratuitement ? » Cette interrogation, héritée des Caves du Vatican, ne reste pas un simple motif littéraire ; elle devient le moteur même du récit. La narratrice ne se contente pas de rêver l’acte gratuit, elle le programme : « je vais rapidement essayer de m’adonner à un meurtre “pour rien” ». Gide pensait une énigme morale, Dudan la transforme en protocole.

Là où Lafcadio poussait un inconnu hors du train, Maxime empoisonne un chien, frappe un jeune homme, puis multiplie les identités et les passages à l’acte. La référence n’est pas décorative ; elle est structurelle. Le livre se construit comme une série de variations sur la liberté sans motif, mais poussées jusqu’à une forme de désespérance contemporaine.

Une géographie du mal : villes, fuites et métamorphoses

Les lieux ne sont jamais de simples décors ; ils fonctionnent comme des chambres d’écho où se rejoue la même compulsion. Chaque ville correspond à une étape, à un nouveau masque, à un nouveau crime.

Le Vésinet est le point de départ, un espace de silence et de vide : « Aujourd’hui la maison sonne le creux, le parc est désert, je suis isolée et désolée. » C’est là que Maxime apprend à se détester, à se construire dans la solitude, à préparer ses premiers gestes. La tristesse du lieu, la maison figée, le jardin « glauque comme un miroir terni », sont le décor d’une formation intérieure.

Lisbonne introduit une nouvelle identité : Claire Rouillan, océanographe. La ville est arpentée avec précision — Intendente, Graça, Alfama, Bairro Alto — mais elle n’est pas un cadre touristique ; elle est un terrain de chasse. L’Anglais rencontre, séduit, puis tué : « Je m’habille et vais me faire un petit Typica du Brésil bien serré. En quittant le studio, j’ouvre le gaz à fond et pose une bougie allumée sur la table de la petite cuisine. » L’explosion, presque joyeuse, est la signature d’un acte gratuit accompli « pour ne pas m’attacher ».

Paris est décrit comme le lieu de la répétition et de la systématisation. Le quartier de l’avenue de Villiers, le voisin psychanalyste, le meurtre au pistolet : « Je lui tire calmement deux balles dans la nuque vers le haut de la tête. Cela fait peu de bruit, juste deux petits flops et c’est très propre. » Le crime est une opération technique, presque domestique.

Bruges ajoute une dimension mythique. La ville, éponyme de Bruges-la-Morte de Rodenbach, est un espace de légende et de mélancolie. C’est là que le banquier est empoisonné, dans un décor de bruines, de cygnes et de beffroi. La mort se lit comme une composition poétique : « Bruges, lieu précieux et court discours, ville de l’éternel retour… »

Strasbourg marque la radicalisation ultime. La narratrice, désormais sans identité, choisit la mosquée comme cible : « Je suis redevenue calme, étrangement calme et ai miraculeusement récupéré ma tête. Mes gestes sont précis et efficaces. » L’acte n’est plus personnel ; il est politique, terroriste, presque messianique. La ville se dessine tel le lieu d’un passage à l’acte fantôme, où la narratrice disparaît dans l’explosion.

À cette géographie des crimes s’ajoutent des lieux de retraite ou de rupture : les Kerguelen, « terre de Désolation », où la narratrice s’imagine une nouvelle vie, loin de tout ; Graz, l’hôpital où elle survit à un accident ; Châtenay-Malabry, l’asile où elle s’éteint, « heureuse d’admirer tant de beauté sans aucune arrière-pensée ». Chaque lieu est une station d’un pèlerinage inversé, où le sacré est remplacé par le vide.

Une voix glacée, ironique, sans remords

Ce qui frappe d’abord, c’est la voix. Elle est polie, cultivée, souvent drôle, et pourtant glaciale. La narratrice commente ses crimes avec une tranquillité déconcertante : « Je suis vraiment d’excellente humeur avec l’impression du devoir accompli ». Le mal n’est pas crié ; il est administré.

Cette voix évite soigneusement la confession. Les traumatismes d’enfance existent — parents morts, pensions, internats, solitude — mais ils ne servent pas d’excuse. On pense ici à Sartre, cité dans le texte même : « Le lecteur a compris que je déteste mon enfance et tout ce qui en survit. » Mais là où Sartre cherche une vérité du sujet, la narratrice de Dudan s’en sert comme d’un matériau froid, sans pathos.

Le ton est souvent ironique, parfois snob, parfois ravageur. Les objets ont des noms (Josette, Prospero, Lilly), les cafés sont décrits avec précision, les villes sont disséquées. Cette ironie crée une distance qui empêche le récit de sombrer dans le sordide. Elle rend aussi la violence plus inquiétante, parce qu’elle est dite avec légèreté.

Bosch, le miroir du chaos

L’un des grands ressorts du livre est l’articulation entre le crime et l’histoire de l’art, surtout Jérôme Bosch. Les tableaux ne sont pas cités pour faire savant ; ils servent à construire une vision du monde. Le Jardin des délices, Le Chariot de foin, La Nef des fous, Le Jugement dernier : autant d’images d’un univers où le péché, la folie et la damnation s’enchaînent.

La narratrice ne se contente pas de contempler Bosch ; elle semble vouloir habiter son univers. Les scènes sont racontées comme des tableaux vivants, avec une précision presque muséale, mais cette précision n’apaise rien. Au contraire, elle donne au mal une texture visuelle. On pense à une tradition symboliste et décadente, de Huysmans à Rodenbach, où la ville, la matière et les formes artistiques absorbent la vie intérieure. Mais Dudan ajoute une ironie contemporaine qui empêche toute idéalisation.

Le mal comme méthode

Le livre est traversé par une idée insistante : la méthode. Acheter, préparer, vérifier, déposer, effacer les traces, changer d’identité, déménager, recommencer. L’acte criminel est envisagé comme une procédure. Le mot « process » revient d’ailleurs à propos du meurtre du chien, ce qui dit bien la tonalité du texte : le mal est rationalisé, presque industrialisé.

Ce qui est redoutable, c’est que cette rationalisation n’annule pas la fascination. Elle la rend plus moderne. La narratrice n’est pas seulement une meurtrière fantasque ; elle est aussi une technicienne de la disparition. Le livre rejoint ici quelque chose de très contemporain : l’idée qu’une violence peut être parfaitement intégrée à un univers de consommation, d’efficacité et d’autocontrôle. La cuisine, les cafés, les objets, les voyages, les hôtels, les agences immobilières, tout participe d’un monde sans épaisseur morale.

Une liberté qui finit en impasse

La fin du livre, avec l’accident, l’hôpital, la clinique, la chute, le confinement, puis la décision de « sauter vers un monde meilleur », donne au récit une ampleur tragique. L’acte gratuit n’aboutit pas à la souveraineté espérée. Il débouche sur le corps brisé, la dépendance, l’enfermement, puis sur une ultime fuite hors du monde.

C’est peut-être là la vraie force du livre : montrer qu’il n’y a rien de triomphal dans le mal, seulement une ivresse passagère, puis la ruine. En cela, Dudan écrit un texte à la fois ludique et désespéré, élégant et cruel, qui tient par sa voix, par son intelligence du motif, et par sa manière d’emmener le lecteur jusqu’au bord du gouffre sans jamais relâcher la tension.

 

 

Par Yves-Alexandre Julien
Contact : kokto@hotmail.fr

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23/07/2026, 09:00

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Rose-Marie Lagrave défend le droit de choisir sa mort

Dans cette enquête autobiographique d’une grande ambition scientifique et littéraire, Rose-Marie Lagrave livre une réflexion sensible et critique sur la maladie, la vieillesse et la mort : des réalités réputées universelles, mais éminemment sociales et politiques. 

23/07/2026, 08:00

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En Zambie, une femme sans père ni mari n’est jamais vraiment libre

Sali est une jeune femme cultivée et indépendante. Pourtant, à vingt-huit ans, elle vit encore chez ses parents – pas par choix. Car dans son pays, la Zambie, surtout quand on est fille de pasteur, on ne vit pas sans un père ou un mari… Des années plus tard, Sali est accusée du meurtre de son époux. Au fil du procès, ce sont trois générations de femmes qui nous sont données à voir : Sali, donc, mais aussi sa mère et sa fille.

23/07/2026, 07:00

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Le Bal des foudroyés : quand Louis XIV cesse de jouer au roi

Camille Pascal ouvre Le Bal des foudroyés au chevet de Mazarin, le 7 février 1661, et referme son théâtre politique neuf mois plus tard, au moment où la monarchie se donne un héritier. Entre ces deux dates, un jeune souverain cesse d’attendre que l’autorité lui revienne : il la saisit, l’organise et l’exerce. Le roman ne raconte donc pas seulement la chute de Fouquet. Il met en scène la naissance d’un règne personnel, avec ses sourires, ses détours, ses séductions et cette froideur qui finit par tenir lieu de méthode. La première danse sera le 27 août.

22/07/2026, 20:29

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La guerre de Troie n’a toujours pas eu lieu

Avec La guerre éternelle, Olivier Rolin revient à Troie pour constater qu’elle ne s’est jamais vraiment éloignée. De l’Iliade à Sarajevo, de Smyrne aux Dardanelles, de Dresde à Gaza, l’écrivain suit la même fumée au-dessus des villes détruites. Une traversée érudite, charnelle et mélancolique, parfois trop ample, mais portée par une prose qui sait que les ruines parlent encore. Le conflit débutera le 20 août.

22/07/2026, 20:25

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Comment Paul et Virginie a transformé l'île Maurice en mythe littéraire ?

Découvrez comment le roman de Bernardin de Saint-Pierre (1788) a transformé l'île Maurice en véritable mythe littéraire.

 

22/07/2026, 19:31

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Quand Vichy jugeait Léon Blum

22/07/2026, 18:20

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Arbre pleure

22/07/2026, 16:30

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Mordre l’orage : les livres ne guérissent pas, ils empêchent de tomber

Un appel de notaire, une morte, une maison dont personne ne veut : il n’en faut pas davantage pour que l’existence de Fanny Delambre se déboîte. Isabelle Pandazopoulos ne raconte pas une réparation bien ordonnée, mais une femme qui court derrière elle-même, trébuche, mord, repart. Dans ce récit ample et nerveux, la filiation, l’abandon et la transmission se heurtent aux textes, ces refuges qui ne sauvent pas de tout, mais évitent parfois le pire. L'éclair frappera le 19 août.

22/07/2026, 11:20

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Cinq heures pour retrouver la femme qu’il aimait dix ans plus tôt

Avec Shanghai, cinq heures quarante, publié le 19 août 2026 aux éditions Calmann-Lévy, Ada Walter signe un premier roman consacré à un homme en escale dans la métropole chinoise. Menacé d’arrestation, il traverse la ville en taxi, hanté par le souvenir d’une femme qu’il a aimée dix ans plus tôt.

22/07/2026, 08:23

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La Vie avant nous, une jeunesse moscovite à la fin des années 1980

La Vie avant nous, premier roman de Kristina Gorcheva-Newberry, traduit de l’anglais américain par Karine Lalechère, paraîtra le 20 août 2026 aux Presses de la Cité. Inspiré de La Cerisaie d’Anton Tchekhov, le livre suit quatre adolescents dans la périphérie de Moscou, à la fin des années 1980, alors que l’URSS traverse ses derniers bouleversements.

22/07/2026, 07:14

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Anne Percin rallume le feu sous les bombes

Un cahier d’écolier, cinquante-deux pages couvertes d’une écriture nerveuse, une morte dont la famille a presque perdu jusqu’au prénom : Anne Percin ne reçoit pas un héritage, plutôt une énigme. Eugénie sous les bombes déplie ce legs minuscule pour restituer l’existence d’Eugénie et de Charles, couple vosgien emporté par le premier XXe siècle, puis par la Grande Guerre. Entre enquête généalogique, fiction historique et méditation sur le pouvoir des mots, le passé revient avec ses odeurs, ses ridicules, ses élans et ses plaies mal refermées. Rendez-vous le 20 août.

21/07/2026, 11:42

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Une vague rouge a emporté Messi : la finale du Mondial en trois livres

Ce dimanche 19 juillet, l’Espagne a repris la couronne à Lionel Messi. La finale n’a pourtant basculé qu’à la 106e minute, lorsque Ferran Torres a enfin traduit au tableau d’affichage une domination installée depuis le coup d’envoi. Deux tirs argentins, aucun cadré, onze arrêts d’Emiliano Martínez : le 1-0 raconte mal l’écart entre les deux équipes. lors, pour comprendre le sacre, l’asphyxie et cette chute retardée, j'ai retenu trois œuvres : Les Vagues, Sa Majesté des mouches et Le Roi se meurt.

 

21/07/2026, 11:01

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White River : une tragique ruée vers l'or au cœur du Grand Nord canadien

Le récit — détaillé et documenté — d'une expédition calamiteuse au Canada au XVIIIᵉ siècle : quand la fièvre de l'or s'empare des trappeurs et les pousse aux pires décisions. White River de Ian McGuire Traduction de l'anglais Sophie Aslanides.

 

21/07/2026, 09:12

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Une famille doit répondre d’avoir délaissé une mourante

Par une journée froide de novembre, quelques personnes sont réunies dans une petite chapelle pour mettre en terre une parente. Le pope frigorifié se hâte de chanter l’office, les fossoyeurs s’enivrent et les invités silencieux se perdent dans leurs pensées. 

21/07/2026, 09:00

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Qui était là en premier, le dinosaure ou la poule ?

La poule intrépide a un secret renversant : elle descend des dinosaures… et aucun renard ne fera d’elle son festin !

21/07/2026, 08:00

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La réunion de famille vire au carnage dans les Pyrénées

Dans une ferme isolée au fin fond d’une vallée pyrénéenne, une famille dysfonctionnelle se réunit pour veiller un patriarche agonisant. Secrets enfouis et rancœurs anciennes remontent à la surface.

21/07/2026, 07:00

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Le sens de nos pas

20/07/2026, 13:09

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Maman, le loup m’emporte : aux racines d’un féminicide

C'est un terrible assassinat de l'an 1840 qui fait la "Une" du troisième numéro de la série "L'affaire qui ..." aux éditions de L'Aube. Florence Medina interroge le profil de ce féminicide avant l'heure tout comme ses propres motivations et peut-être les nôtres à nous passionner ainsi pour l'affaire de l'enfant de la Villette. Sortie ce 21 août.

20/07/2026, 11:53

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Les mortes aussi soulèvent le monde : Douce Dibondo fait danser le deuil

Kaya est morte, mais sa voix circule encore. Depuis l’éther, elle accompagne Kem, sa jumelle, tandis qu’un carnet bleu ramène leurs proches vers les derniers mois de la disparue. Avec Le Mouvement, publié chez Rivages, Douce Dibondo entraîne l’intime dans la rue, de la France au Kongo. Un récit incandescent, charnel et politique, qui touche juste lorsqu’il laisse parler les blessures — quitte à laisser parfois le manifeste déborder la fiction. La cause ne s'arrête pas : elle se poursuit ce 19 août. 

20/07/2026, 11:37

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À nos Marques : deux adolescents en guerre sous le même toit

Élaïa fend l’eau pour oublier le vitiligo que ses camarades lui renvoient au visage. Lucien parade pour cacher l’énurésie, les paris sportifs et la peur de perdre sa mère. Quand leurs parents les installent sous le même toit, la guerre éclate. Dans À nos Marques, Calouan et Bénédicte Rousset livrent un roman jeunesse énergique et chaleureux, très juste dans l’intime, plus fragile dans ses raccourcis. Départ donné le 27 août.

20/07/2026, 11:00

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Les Ensablés - Une saison dans la vie d'Emmanuel, de Marie-Claire Blais

Ecrivaine célèbre outre-Atlantique mais qui -bien que de langue française- est aujourd’hui assez peu connue dans notre pays, Marie-Claire Blais  (1939-2021) fut pourtant l’objet d’un engouement bien plus rapide en France que dans son Québec natal, qui réserva à ses premières publications un accueil critique contrasté allant de l’enthousiasme à l’extrême réserve. Par Marie Coat.

19/07/2026, 09:00

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Fanny à la folie : Émilie de Turckheim raconte les souvenirs d'une femme de 82 ans

Fanny à la folie, le nouveau roman d'Émilie de Turckheim, paraîtra le 19 août 2026 aux éditions JC Lattès. À travers le portrait d'une octogénaire contrainte de quitter son appartement pour entrer en maison de retraite, l'autrice retrace une vie traversée par les souvenirs, les amitiés fondatrices, les amours et les secrets, dans un récit où se mêlent humour, fantaisie et émotion.

18/07/2026, 10:01

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Comment l’IA transforme la guerre de l’information

L’heure du digital, l’océan de l’information ne cesse de s’étendre. Toute recherche apporte son flot de réponses et il n’est pas toujours facile de naviguer entre renseignements officiels, astroturfing (une stratégie de manipulation et d’influence), fake news et propagande.

18/07/2026, 08:00

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Un vétérinaire découvre que son symptôme n’est pas isolé

Martin Reinhard est vétérinaire. Il vient de reprendre un cabinet sur le déclin à Château-Chinon. Mais depuis quelque temps, ce géant qu’on verrait bien en troisième ligne sur un terrain de rugby se sent épuisé. Et le climat automnal n’arrange rien à son état vaguement dépressif. Pire, un matin, alors qu’il observe des chevreuils à proximité de sa maison, une étrange tache bleue apparaît dans son champ de vision.

18/07/2026, 07:00

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Parle-moi de chez nous : les racines prennent l’avion

Un téléphone sonne, une femme tombe, trois générations retrouvent la parole. Entre Porto Rico et les États-Unis, Jeanine Cummins remonte les silences d’une lignée de femmes. Parle-moi de chez nous (trad. Christine Auché) est une saga généreuse, traversée d’images splendides, qui pèche surtout lorsqu’elle explique ce qu’elle vient de si bien faire sentir.

17/07/2026, 16:23

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