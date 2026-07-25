Pendant que les autres bronzent : six livres où le job d’été vire au cauchemar

Ah certes, le repos est une activité qui réclame de la main-d’œuvre. Pour que certains puissent s’abandonner au farniente, d’autres prennent leur service, répondent aux clients, partagent une chambre avec leurs collègues ou acceptent un contrat dont les clauses omettent généralement les inondations, les secrets de famille et les directeurs de camp meurtriers.

Parus au cours du premier semestre 2026, ces six livres explorent l’envers du décor estival. Romance, littérature, thriller, bande dessinée, récit initiatique ou horreur : le job d’été y promet un salaire, parfois un logement et presque toujours autre chose que ce qui figurait dans l’annonce.

Bow River Camp, Sylvine Ploix-Hugé — Lansdalls éditions

Berthine voulait changer d’air. Pour obtenir le dépaysement, elle accepte un emploi de deux mois au Bow River Camp, complexe hôtelier installé au milieu d’une nature suffisamment majestueuse pour faire oublier qu’il faudra surtout s’occuper des clients.

Les horaires s’annoncent chargés, la vie collective intense et le logement partagé. Berthine rejoint Maya, Abel et Autumn, découvre une nouvelle équipe et rencontre Jonas, collègue aussi séduisant que malvenu. Car les contrats saisonniers ont une date de fin, contrairement aux sentiments, qui négligent régulièrement les procédures administratives.

La romance de Sylvine Ploix-Hugé s’installe ainsi dans les coulisses du tourisme. Les visiteurs contemplent le paysage ; le personnel consulte le planning. Entre deux services, Berthine doit décider si cette parenthèse professionnelle peut rester provisoire lorsque tout le reste commence à l’être beaucoup moins.

L’Attrape-foudre, Sarah Bussy — Robert Laffont

Farah passe l’été dans la station-service de son père. Pendant que les automobilistes remplissent leur réservoir avant de rejoindre les plages, les montagnes ou toute destination équipée d’une piscine, elle reste derrière le comptoir familial à faciliter leur évasion.

Puis Tao arrive dans une vieille Ferrari blanche. Le garçon lui propose de prendre la route et de poursuivre les orages dans le sud de la France. Farah quitte alors les pompes à essence pour un voyage autrement plus électrique, au sens sentimental comme météorologique.

Dans ce premier roman destiné aux adolescents, le petit boulot est moins un piège qu’un point de départ. Sarah Bussy confronte la sécurité d’une existence déjà organisée au vertige d’une échappée imprévisible. Il reste à déterminer si fuir son emploi pour suivre un inconnu passionné de foudre constitue une décision raisonnable. La littérature pour la jeunesse possède heureusement d’autres priorités.

Mère pâture, Sylvaine Brachet — Éditions Désirée

Roka, jeune médecin, prend un poste saisonnier dans la vallée de la Bérarde. Il vient y soigner les habitants et les visiteurs ; la montagne, manifestement peu soucieuse de respecter la répartition des compétences, entreprend de s’occuper de lui.

Dans ce territoire d’altitude, la puissance du paysage, l’isolement et une nature presque mystique fragilisent ses certitudes. Ce qui devait rester une mission temporaire ouvre une brèche dans son histoire personnelle. La recherche de ses origines le conduit bientôt de l’autre côté de l’Atlantique, jusqu’à la communauté mohawk de Kahnawake, sur les traces de sa mère disparue.

Dans ce roman, le travail d’été ne débouche ni sur une idylle conventionnelle ni sur un bain de sang. Il produit quelque chose de potentiellement plus encombrant : une remise en cause complète de l’identité. Certains postes offrent le logement : celui-ci fournit également une généalogie.

Une nounou trop curieuse, Sandrine Arnaud Scotto — Délice Éditions

Clémence pense avoir trouvé un emploi estival plutôt avantageux : garder trois adorables enfants dans la maison de la famille Frémont. Les triplés semblent attachants, le cadre confortable et la mission suffisamment simple pour ne pas nécessiter la consultation d’un avocat.

Mais l’atmosphère devient rapidement oppressante. Clémence découvre le journal de Guillaume, se sent observée et commence à soupçonner que ses employeurs ont omis plusieurs renseignements lors de l’entretien. La jeune femme fouille, questionne et s’approche de secrets familiaux que personne ne souhaitait voir confiés à la garde d’enfants.

Le thriller de Sandrine Arnaud Scotto repose sur une règle que devraient connaître toutes les nounous de fiction : lorsqu’une maison paraît trop calme, mieux vaut ne jamais ouvrir le tiroir fermé à clé. Le supplément de curiosité n’est généralement pas compris dans la rémunération, mais les conséquences, elles, sont offertes.

Summerboy, Félix Auvard — Dargaud

Les parents d’Abel lui ont trouvé un travail à l’aquarium de Merville. L’initiative possède tous les avantages d’une décision prise pour quelqu’un d’autre : elle occupe son été, structure ses journées et lui évite probablement de développer une personnalité sans surveillance adulte.

Abel y rencontre Paul. L’attirance est réciproque et les deux garçons passent une nuit ensemble. Au matin, les environs semblent avoir été engloutis par une inondation. L’aquarium reste debout, avec ses bassins, ses pensionnaires marins, trois femmes bigoudènes et une poignée d’enfants désormais contraints d’organiser leur survie.

Félix Auvard mêle histoire d’amour queer, bande dessinée fantastique et récit post-catastrophe. Le lieu conçu pour maintenir l’eau à l’intérieur devient l’un des rares endroits à ne pas avoir disparu sous elle. Abel devait nourrir les poissons ; il lui faut désormais composer avec une communauté improvisée et un monde qui vient de prendre congé sans prévenir.

Massacre au camp de vacances, Joey Comeau — Fleuve

Elizabeth rêve de travailler dans les effets spéciaux. Lorsqu’elle obtient un emploi estival sur le tournage d’un film gore à Toronto, la proposition ressemble enfin à une chance professionnelle. Reste un détail : que faire de Martin, son fils de onze ans, pendant son absence ?

Le garçon organise lui-même son séjour dans un camp biblique proche de ses grands-parents. Sa mère fabriquera donc des blessures factices pour le cinéma tandis que lui bénéficiera d’un environnement religieux censément protecteur. L’arrangement serait presque parfait si le père Tony, directeur du camp, ne commençait pas à assassiner ses pensionnaires.

Joey Comeau inverse alors les niveaux de danger. Le plateau couvert de faux sang devient l’endroit rassurant ; la colonie de vacances, le véritable film d’horreur. Elizabeth et Martin restent en contact par courrier électronique, tandis que le séjour spirituel se transforme en exercice de survie. Comme souvent, la brochure n’avait pas menti : l’enfant allait vivre une expérience inoubliable (trad. Pierre-Paul Durastanti).

Les congés des uns, le contrat des autres... Pensez-y, lorsque vous vous prélasserez, en profitant d'un moment paisible : ces emplois saisonniers, intérimaires et provisoires ont un potentiel romanesque que l'on ne soupçonnait peut-être pas. Face à la certitude que tout s’arrêtera dans quelques semaines, qui imagine à quel point les situations peuvent déraper ?

Bonnes découvertes, et bonnes vacances... à ceux qui en prendront.

Crédits photo : Getty images

Par Victor De Sepausy

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