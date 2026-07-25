Malfaisante : l'autre maman de Josh Malerman passe à l’écran

Réalisé par Rob Savage, Malfaisante reprend le schéma narratif du roman de Josh Malerman : l’horreur y naît moins d’un monstre visible que d’une présence installée au cœur du foyer. Bela, 8 ans, vit avec ses parents dans une maison en apparence ordinaire lorsqu’elle commence à percevoir une entité qu’elle nomme « Other Mommy ».

D’abord tapie dans les angles morts du quotidien, cette figure se rapproche, parle à l’enfant et prétend vouloir remplacer sa mère. La menace devient d’autant plus trouble qu’elle emprunte les traits familiers d’Ursula, incarnée par Jessica Chastain, qui joue à la fois la mère et son double inquiétant.

À mesure que la cellule familiale se fragilise, le récit transforme la maison en piège intime, où la peur passe par le regard d’une enfant incapable de savoir si les adultes peuvent encore la protéger.

Maman ?????

Par Clément Solym

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