Hélène Serrano, traductrice de l’espagnol et “passeuse” de cultures, est morte

Traductrice littéraire de l’espagnol vers le français, Hélène Serrano est morte le mercredi 10 juin 2026, à l’âge de 65 ans. Traductrice de La Ballade des misérables d’Aníbal Malvar, couronné par le prix Violeta Negra en 2015, elle avait fait connaître en France plusieurs voix espagnoles et latino-américaines, tout en multipliant les ateliers pour partager une pratique qu’elle concevait comme une création collective.
Le 24/07/2026 à 18:16 par Hocine Bouhadjera
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24/07/2026 à 18:16
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L’Association des traducteurs littéraires de France a annoncé la disparition de sa consœur. Dans un hommage, elle salue une traductrice « très impliquée dans sa mission de passeuse » et souligne « son engagement et sa contribution au dialogue des cultures ».
L’association adresse ses condoléances à sa famille, à ses proches et à toutes celles et ceux qui l’ont côtoyée dans sa vie personnelle comme professionnelle. La cérémonie s’est déroulée le mardi 16 juin au pôle funéraire de Saint-Brieuc.
Née à Paris de parents espagnols, Hélène Serrano a grandi entre les deux langues, dans un environnement marqué par les livres et le spectacle vivant. Avant de devenir traductrice, elle a travaillé pendant une vingtaine d’années dans ce secteur, notamment dans la communication et l’accompagnement d’artistes. Elle a également travaillé comme manageuse et comme cuisinière dans des cantines artistiques.
Elle s’est tournée vers la traduction littéraire en 2009. Elle a à son actif une douzaine de romans, ainsi que des nouvelles, des bandes dessinées, des poèmes et différents textes liés au monde du spectacle.
Installée en Bretagne, Hélène Serrano entretenait un lien particulier avec la littérature argentine. Les éditions Asphalte, avec lesquelles elle a régulièrement travaillé, la décrivaient comme « nourrie au petit lait de la culture argentine », partageant son temps entre les traductions, les écrits personnels et les projets artistiques collectifs.
Elle a notamment traduit Les Taupes et Solarium de Félix Bruzzone, ainsi que plusieurs textes de Leandro Ávalos Blacha, dont Berazachussetts et Côté cour. Ces publications ont contribué à faire circuler en français des œuvres argentines contemporaines traversées par la mémoire de la dictature, la violence sociale, la culture populaire et les marges urbaines.
Sa bibliographie comprend également les romans Moi, Julia de Santiago Posteguillo, Hilda Bustamante revient de Salomé Esper et, plus récemment, Badaq de Carlos Bardem.
Hélène Serrano a aussi traduit La Ballade des misérables d’Aníbal Malvar, publiée par Asphalte en 2014. Ce roman noir choral, situé dans les marges de Madrid, suit l’enquête ouverte après la disparition d’enfants roms. L’ouvrage a reçu en 2015 le prix Violeta Negra du festival Toulouse Polars du Sud, qui distingue un roman noir ou policier traduit depuis une « langue du Sud ».
Hélène Serrano ne limitait pas son activité au travail solitaire sur les manuscrits. Elle animait régulièrement des ateliers, notamment en Bretagne et à l’Institut Cervantes de Paris, afin de rendre perceptibles les choix, les hésitations et les trouvailles qui accompagnent le passage d’une langue à une autre. En novembre 2025, quelques mois avant sa disparition, elle y avait encore conduit un atelier consacré au Romancero gitano de Federico García Lorca.
« Nous souhaitons saluer son engagement et sa contribution au dialogue des cultures qui nous est si cher », conclut l’ATLF.
Crédits photo : Hélène Serrano (DR)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance devra patienter. Une juge fédérale de Californie a interdit aux deux groupes de conclure leur accord ou d’intégrer leurs activités pendant quatorze jours. Obtenue par la Californie et onze autres États, cette suspension ne tranche pas encore la légalité de l’opération. Elle place néanmoins sous surveillance une concentration qui réunirait studios, plateformes, chaînes, DC Comics et une nouvelle activité éditoriale.
22/07/2026, 10:03
Alors que la contestation contre l’emprise de Bolloré sur les médias, l’édition et la diffusion gagne les gares, un paradoxe apparaît : plusieurs boutiques Fnac, qui peuvent sembler constituer une alternative à Relay, sont en réalité exploitées par Lagardère Travel Retail ou par Lagardère & Connexions, sa coentreprise avec SNCF Gares & Connexions. Or Lagardère Travel Retail est précisément le propriétaire et l’opérateur historique de l’enseigne Relay...
21/07/2026, 12:50
La Guinée a adressé, à la mi-juin, une demande officielle au ministère français de la Culture pour obtenir la restitution d’éléments de son patrimoine écrit. Au centre du dossier figure le manuscrit connu comme le Coran personnel de Samory Touré, conservé au Musée de l’Armée. Une affaire de mémoire, certes, mais aussi de catalogues, de provenance et de conservation.
21/07/2026, 11:47
À peine installé à Downing Street, Andy Burnham a promis une relation « plus étroite et ambitieuse » avec l’Union européenne. Ancien ministre de la Culture, le nouveau Premier ministre britannique arrive pourtant sans engagement précis pour les industries culturelles – et le livre en particulier –, alors que l’édition britannique réalise près des deux tiers de ses revenus à l’étranger.
21/07/2026, 11:38
Le catalogue de Günter Grass change de mains au moment le moins commode pour Steidl. La fondation qui porte le nom de l’écrivain et de son épouse a confirmé que les droits mondiaux d’exploitation ne sont plus détenus par l’éditeur de Göttingen. Une rupture majeure après trente-trois ans de collaboration, alors qu’une procédure provisoire d’insolvabilité vise la maison et que le centenaire du prix Nobel approche.
21/07/2026, 11:02
L’univers des Hiérarques de Sang est une création originale et extensive, fruit d’années de travail et d’exploration des thèmes chers à l’auteur : Oscar Rigaux. Ce professeur d’histoire, dont c’est le premier roman, attache une importance particulière à la confection d’un monde en 2125 où l’exploration spatiale n’a pas tenu ses promesses envers tout le monde. Un récit young adult space opera sur l’émancipation, l’adolescence, la violence et le prix de la survie.
21/07/2026, 09:30
Alternatiba, SUD-Rail, le SNJ-CGT, Greenpeace, la Ligue des auteurs professionnels, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et une vingtaine d’organisations demandent à la SNCF de revoir son partenariat avec Relay pour la vente de livres et de journaux en gare. Leur mobilisation s’appuie sur une enquête accusant l’enseigne de favoriser certains titres conservateurs ou d’extrême droite.
20/07/2026, 18:02
La start-up nazairienne 7 Pouces a été placée en liquidation judiciaire. L’entreprise voulait réconcilier le livre numérique et la librairie physique grâce à des cartes imprimées donnant accès à une application de lecture. Malgré plusieurs partenariats éditoriaux et un premier réseau de revendeurs, l’aventure s’arrête après quinze mois d’activité.
20/07/2026, 17:33
Maëlle Delahais, Suzon Blanchard et Léa Lemaire ont pris la suite de Baptiste Gros et Caroline Dieny à la tête de La Colline aux livres. Déjà familières de la librairie ou formées aux métiers du livre, les trois cogérantes, toutes âgées de 23 à 25 ans, entendent préserver l’identité de cette adresse indépendante de Bergerac tout en renforçant ses rayons jeunesse et sciences humaines.
20/07/2026, 16:42
À compter du 1er septembre 2026, la fondatrice des éditions Dalva dirigera le domaine étranger de Robert Laffont, avec notamment la responsabilité de la collection Pavillons. Elle succédera à Claire Do Sêrro, tout en conservant la direction de sa propre marque éditoriale. Une double fonction qui consacre un parcours de vingt ans dans la littérature traduite.
20/07/2026, 12:42
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