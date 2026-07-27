Désir des hommes : Annie Ferret sur les routes de l’Afrique de l’Ouest

Désir des hommes, le nouveau roman d’Annie Ferret, paraîtra aux éditions Gallimard le 20 août 2026. Entre Ouagadougou et Lomé, le livre suit Daouda, un guérisseur itinérant qui recueille les douleurs de celles et ceux qu’il rencontre, jusqu’au jour où se pose la question de sa succession.
Le 27/07/2026 à 08:16 par Clotilde Martin
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27/07/2026 à 08:16
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Daouda marche seul de Ouagadougou à Lomé, dans une Afrique de l’Ouest traversée par de profondes transformations. Sur son chemin, des femmes et des hommes viennent chercher auprès de lui du réconfort, des réponses ou l’espoir d’un avenir différent. Guérisseur des corps autant que des âmes, il écoute leurs histoires et tente d’apaiser leurs blessures.
Il rencontre notamment Everett, dont les souffrances se mêlent à l’alcool, Abou, qui aspire à une société plus juste envers les femmes, et Bonaventure, confronté au chagrin. À mesure que ces récits s’accumulent, leur poids devient difficile à porter. Daouda doit alors envisager de transmettre son rôle et trouver celui qui pourra lui succéder.
Les éditions Gallimard vous proposent un extrait en avant-première :
Écrivaine et modèle vivant, Annie Ferret est l’autrice des romans Les Hyènes, publié chez Grasset en 2021, et Un petit miracle, paru chez Project’Îles en 2024. En 2025, elle a cosigné avec Sami Tchak Profaner Ananda, publié par Gallimard dans la collection « Continents Noirs ». Ses textes sont notamment nourris par ses voyages et sa connaissance de plusieurs sociétés africaines.
DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
Paru le 20/08/2026
416 pages
Editions Gallimard
23,50 €
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