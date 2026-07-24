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Elon Musk promet une Odyssée sans “wokisme” et “historiquement exact” : le Cyclope attend les preuves

Après avoir passé plusieurs mois à dénoncer les choix de Christopher Nolan, le controversé milliardaire Elon Musk promet désormais sa propre adaptation de L’Odyssée, intégralement produite avec Grok Imagine avant la fin de l’année. Une ambition homérique, alors que l’outil de xAI génère actuellement des séquences de quelques secondes et que le film de Nolan triomphe au box-office. Grok lui-même a quelques doutes...

Le 24/07/2026 à 17:59 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

24/07/2026 à 17:59

Hocine Bouhadjera

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Christopher Nolan a mobilisé des centaines de techniciens, des navires, des décors, une distribution constellée de vedettes et des caméras IMAX pour adapter Homère. Elon Musk compte, lui, partir avec un ordinateur et cinq mois devant lui. Après tout, Ulysse a bien mis dix ans pour rentrer à Ithaque : les délais sont manifestement faits pour être optimisés.

Le 22 juillet, le propriétaire de X a annoncé que Grok Imagine, le générateur d’images et de vidéos développé par xAI, réaliserait avant la fin de 2026 « un long-métrage adapté de L’Odyssée, historiquement exact et fidèle à l’art d’Homère ».

Son message accompagnait une scène de trois minutes opposant Ulysse à Calypso, publiée par un utilisateur de X affirmant l’avoir fabriquée avec l’outil.

La guerre (culturelle) de Troie

Cette contre-adaptation ne naît pas seulement d’une passion soudaine pour la poésie grecque archaïque. Depuis janvier, Elon Musk multiplie les attaques contre le film de Christopher Nolan, principalement en raison de sa distribution.

Il a notamment reproché au cinéaste d’avoir confié à Lupita Nyong’o les rôles d’Hélène de Troie et de Clytemnestre. Après avoir relayé des publications hostiles à ce choix, le milliardaire a affirmé que Nolan avait « perdu son intégrité », puis qu’il avait « profané » l’œuvre d’Homère afin de satisfaire les critères de diversité des Oscars. En juin, il est allé jusqu’à traiter le réalisateur de « ver ». 

Elliot Page a également été la cible de messages transphobes après qu’une rumeur lui a attribué le rôle d’Achille. Rumeur doublement fragile : l'acteur interprète finalement Sinon, le soldat grec chargé de convaincre les Troyens de faire entrer le cheval de bois dans leur cité, et non Achille, le guerrier de l’Iliade. L’acteur joue donc un personnage dont l’histoire est surtout développée dans l’Énéide de Virgile, preuve supplémentaire que les récits antiques ont toujours circulé, muté et emprunté des détours.

Lupita Nyong’o a refusé d’entrer dans cette bataille. « C’est une histoire mythologique », rappelait-elle en mai dans un entretien accordé à Elle, ajoutant que la distribution choisie par Nolan était « représentative du monde ». Le réalisateur a, de son côté, estimé que les polémiques lancées avant même la découverte du film étaient largement dépourvues de pertinence. 

Une exactitude historique avec sirènes et cochons magiques

La notion d’une Odyssée « historiquement exacte » pose un léger problème méthodologique. Le poème met en scène un géant à l’œil unique, des sirènes, une magicienne transformant des hommes en porcs, des interventions divines et un héros capable de raconter des versions assez variables de ses propres aventures.

Christopher Mackie, professeur émérite de lettres classiques et d’histoire ancienne à l’université La Trobe, rappelle que les poèmes homériques circulaient probablement aux VIIIe ou VIIe siècles avant notre ère et qu’ils appartiennent à un univers mythique antérieur à l’écriture de l’histoire comme discipline. « Ce n’est pas un texte historique », résume-t-il, soulignant que l’œuvre fournit peu d’éléments permettant d’établir précisément l’apparence de ses personnages. 

L’adaptation fidèle reste évidemment une ambition artistique légitime. Mais fidélité au texte et exactitude historique ne sont pas synonymes. Une version rigoureuse pourrait chercher à restituer les structures sociales, les armes ou les bateaux de la fin de l’âge du bronze. Elle devrait toujours décider de la taille du Cyclope, de la couleur des sirènes et du régime fiscal applicable aux divinités de l’Olympe.

Elon Musk a d’ailleurs approuvé une seconde proposition formulée sur X : verser 100 millions de dollars à Mel Gibson pour réaliser le film avec des navires, des armures et un casting jugés authentiques, tandis que tous les dialogues seraient récités en grec homérique. Le milliardaire a répondu : « Je suis partant. » 

Pour Grok, 90 minutes représentent une longue traversée

Au-delà de la bataille culturelle, la promesse constitue un défi technique considérable. La documentation officielle de xAI indique que Grok Imagine peut générer des vidéos d’une durée maximale de 15 secondes, avec la possibilité de prolonger ensuite certaines séquences. 

En extrapolant ce plafond, un film de 90 minutes nécessiterait au minimum 360 séquences de 15 secondes, avant même de compter les prises alternatives, les raccords, les changements de cadre ou les scènes supprimées. Il faudrait surtout maintenir d’un plan à l’autre les mêmes visages, costumes, décors, voix et positions, tout en assurant une progression dramatique compréhensible. Générer une mer agitée est une chose, se souvenir pendant deux heures de quel côté du bateau Ulysse a rangé son arc en est une autre.

Interrogé sur X sur les chances de voir le projet aboutir avant la fin de l’année, Grok lui-même a évoqué de « faibles probabilités ». Le chatbot a décrit le passage de scènes courtes à plus de 90 minutes cohérentes comme une « ascension technique abrupte », en raison des problèmes de continuité, de narration et de fidélité au poème. 

Elon Musk n’est d’ailleurs pas le premier à tenter l’aventure. Fountain 0 prépare déjà Odysseus: The Fall, un long-métrage de 135 minutes écrit, réalisé et monté par l’artiste irano-britannique Ash Koosha. Les images ont principalement été produites avec Kling, le générateur vidéo de l’entreprise chinoise Kuaishou, à partir d’un scénario transmis au modèle sous forme de notes.

À LIRE - Après L’Odyssée de Nolan, Ulysse revient à la télévision

The Verge mentionne également l’utilisation de Nano Banana, l’outil de génération et de retouche d’images de Google. Douze personnes ont accepté que leur apparence serve de modèle aux personnages : Koosha a prêté ses traits à Ulysse et assure lui-même l’ensemble des voix. Le film aurait nécessité trois mois de travail à temps partiel et un budget de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Présenté comme le souvenir fragmenté d’un homme qui se noie, il reste annoncé « prochainement » sur la plateforme de Fountain 0, sa sortie étant annoncée pour la fin de l’été.

Pendant ce temps, Nolan remplit les salles

La campagne menée contre le film de Christopher Nolan n’a, pour le moment, pas produit le naufrage commercial annoncé par ses adversaires. L’Odyssée a récolté 264,1 millions de dollars dans le monde lors de son premier week-end, dont 124,5 millions en Amérique du Nord. Il s’agit du meilleur démarrage mondial de la carrière de Nolan, devant The Dark Knight Rises.

Le film a également réalisé une performance record dans les salles IMAX, après avoir été tourné entièrement avec des caméras adaptées à ce format. 

En France, où le long-métrage est sorti le 15 juillet, il a attiré 1,84 million de spectateurs en sept jours, soit la meilleure première semaine de l’année 2026. Il représente à lui seul près de la moitié des entrées enregistrées par les vingt premiers films du classement hebdomadaire. 

Ces résultats ne tranchent évidemment pas le débat esthétique : un succès commercial n’est pas une preuve automatique de fidélité littéraire ni de qualité cinématographique. Ils établissent néanmoins que le public n’a pas massivement fui devant Lupita Nyong’o, Elliot Page ou les bateaux jugés insuffisamment mycéniens par certains comptes certifiés.

« Historiquement exact. Il y a un Cyclope »

Sur les réseaux sociaux, l’annonce de Musk a provoqué une nouvelle vague de sarcasmes. Parmi les réactions les plus partagées figure cette objection d’une redoutable concision : « Historiquement exact. Il y a un Cyclope. » D’autres utilisateurs ont qualifié le propriétaire de X de « théoricien du complot cyclopéen ».

Scott Derrickson, réalisateur de Doctor Strange et de Black Phone, s’est montré moins allusif. Il a écrit sur X que Musk « ne connaît rien au cinéma » et que ses opinions artistiques étaient « sans valeur ». Lorsqu’un internaute lui a répondu qu’aucune opinion sur l’art ne pouvait être dépourvue de valeur, Scott Derrickson a simplement répliqué : « Le grand art dit le contraire. » 

Alors qu’il remplaçait Jimmy Kimmel à la présentation du Jimmy Kimmel Live!, Colman Domingo a également consacré une partie de son monologue au projet. « On ne peut pas faire une version historiquement exacte de quelque chose qui a été entièrement inventé », a-t-il plaisanté, avant de demander si Elon Musk n’était pas censé être, à cette heure-ci, en route pour Mars.

Marine Le Pen, « dernier espoir de la France »

L’annonce de cette Odyssée artificielle intervient alors qu’Elon Musk tente lui-même de réécrire un épisode récent de sa trajectoire. Dans un entretien publié le 23 juillet par The Economist, il reconnaît s’être « laissé emporter » par son engagement politique auprès de Donald Trump et estime qu’il aurait mieux fait de se consacrer à ses entreprises plutôt que de diriger le Department of Government Efficiency, le fameux DOGE.

Le repentir reste toutefois limité : au cours du même échange, il défend encore certaines forces d’extrême droite européennes et prédit notamment une guerre civile au Royaume-Uni dans les vingt prochaines années. 

Le 15 juillet, quelques jours seulement avant cet entretien, Elon Musk s’est directement invité dans la politique française en affirmant sur X que Marine Le Pen était « le dernier espoir de la France ». Il relayait une publication célébrant sa progression dans les sondages pour l’élection présidentielle de 2027. Ce n’était pas son premier soutien : en avril 2025, après la condamnation en première instance de la dirigeante du Rassemblement national, il l’avait déjà encouragée à « surmonter cette persécution » et à se présenter.

L’ancien commissaire européen Thierry Breton a appelé les autorités à veiller à ce que l’algorithme de X ne favorise aucun candidat, tandis que le député LFI Antoine Léaument a demandé à l’Arcom de se saisir du risque de manipulation algorithmique de l’élection.

La promotion de Grok intervient par ailleurs dans un contexte moins héroïque pour xAI. En juin, la députée travailliste britannique Jess Asato a engagé une procédure contre l’entreprise, après la création, à l’aide du chatbot, de fausses images la montrant en bikini sans son consentement. Elle accuse xAI d’atteinte à la vie privée et cherche à établir la responsabilité des entreprises dans la conception d’outils permettant ce type de détournement. xAI avait annoncé en janvier des restrictions destinées à empêcher la modification de photographies de personnes réelles pour retirer leurs vêtements. 

Un ancien ingénieur de xAI, Devin Kim, a par ailleurs déposé plainte en Californie, affirmant avoir été licencié après avoir tenté de renforcer les dispositifs de sécurité de Grok. Selon sa plainte, ses alertes sur les risques de discrimination et de production de contenus dangereux auraient été écartées. xAI et SpaceX n’avaient pas répondu aux sollicitations de la presse au moment de la publication de ces accusations, qui n’ont pas encore été tranchées par la justice. 

En France, les locaux de X ont été perquisitionnés le 3 février dans le cadre d’une enquête du parquet de Paris. Celle-ci avait été élargie après des signalements concernant la diffusion, par Grok, de contenus négationnistes et de deepfakes sexuels. En mai, celui-ci a requis auprès des juges d’instruction la mise en examen d’Elon Musk, de Linda Yaccarino et des sociétés X.AI Holdings Corp, X Corp et X AI. Il s’agit de réquisitions du parquet, et non de mises en examen déjà prononcées. 

Dans ce contexte, la promesse de fabriquer un long-métrage avant décembre ressemble aussi à une opération de diversion parfaitement calibrée : pendant que les tribunaux, les régulateurs et d’anciens salariés interrogent les garde-fous de Grok, son propriétaire lui confie Homère. Ulysse devait échapper aux sirènes, Grok, lui, devra déjà réussir à traverser les communiqués judiciaires.

Crédit photo : à gauche, Ulysse décochant une flèche sur les prétendants, détail d’un skyphos attique à figures rouges, vers 440 av. J.-C., Altes Museum, Berlin, inv. F 2588. (ArchaiOptix) / Elon Musk au mémorial de Charlie Kirk, State Farm Stadium, Glendale (Arizona), 21 septembre 2025 (Gage Skidmore)

 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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