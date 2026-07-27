Une adolescente marseillaise apprend qu’elle est une sirène

Irène vit à Marseille, mais n’a jamais vu la mer. Depuis son enfance, sa mère la tient éloignée du rivage, affirmant vouloir protéger sa santé fragile. À 11 ans, l’adolescente découvre pourtant que son corps se transforme : une queue et des écailles apparaissent. Irène comprend alors qu’elle est une sirène.

Sa mère finit par lui révéler la vérité. Elle l’a trouvée bébé sur une plage marseillaise et l’a emmenée avec elle, avant de lui cacher ses origines pendant toutes ces années. Cette découverte oblige Irène à reconsidérer son enfance et la relation qui l’unit à celle qui l’a élevée.

Sous la Méditerranée, ses cinq sœurs ont grandi en son absence. Élevées par des murènes, elles deviennent peu à peu plus indépendantes et cherchent à décider elles-mêmes de leur avenir. Le roman suit ainsi six trajectoires liées par une même histoire familiale, entre la ville de Marseille et les fonds marins.

Les éditions Sarbacane vous proposent un extrait en avant-première :

Née à Marseille en 1983, Agnès Maupré commence des études d’architecture après le baccalauréat, avant d’intégrer l’École supérieure de l’image d’Angoulême, puis les Beaux-Arts de Paris.

Elle signe sa première bande dessinée en adaptant Les Contes du chat perché, un livre qui a marqué son enfance. Elle poursuit ensuite son travail d’adaptation avec Tristan et Yseult, publié chez Gallimard, puis Au Bonheur des dames, d’après Émile Zola, paru chez Casterman en 2020. Son œuvre accorde notamment une place importante aux dialogues et à la littérature.

Agnès Maupré écrit également des chansons et chante au sein du groupe Esprit chien. Six sirènes est son premier roman.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Clotilde Martin

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