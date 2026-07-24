Découvrir avec enchantement La Forêt de Nénue

Alba s’absente la journée pour réaliser des cueillettes, observer, analyser ce qu’elle récolte, pour mieux comprendre cet environnement. Une passionnée et une experte de la flore. Laissant ainsi Nénue seule, dans un ennui terrible…

Alba est très claire : Nénue ne doit pas s’éloigner, même si l’envie d’explorer les alentours lui chatouille les pieds. Même si elle aimerait suivre les pas de sa maman adorée. Elle risquerait de se perdre dans la forêt, sans avoir aucun moyen de se repérer. Ou, pire, de tomber nez à nez avec des créatures étranges – et peut-être très dangereuses – qui rôderaient dans les parages…

Alors la voilà coincée à la maison, sans rien pour s’occuper. Elle peut se faire une tartine de confiture lorsque la faim lui tiraille, peut-être aussi s’allonger pour faire la sieste, histoire de faire passer une heure ou deux. Malheureusement, rien de très enthousiasmant pour la petite fille.

Le temps lui semble long, si long… Mais tout ça n’a pas d’importance : lorsque Alba revient à la maison le soir, l’ennui disparaît en un battement de cil. Il n’y a rien de mieux que les bras de maman, sa voix douce, son regard tendre.

Pourtant, le soir est là.

Mais pas Alba.

À la fin de la journée, Alba n'est toujours pas là.

Si Alba n’est pas rentrée, c’est que quelque chose se trame. Jamais, non vraiment jamais elle ne pourrait être en retard. Ou décider de ne tout bonnement pas revenir à la maison. Prenant son courage à deux mains, la petite part à la recherche de sa maman : elle quitte leur chaumière, se glisse entre les troncs et les buissons, avec l’espoir de la retrouver. De la sauver. Mais le destin en a décidé autrement…

Le graphisme est un pur délice pour les yeux. Les couleurs, comme des pétales de pastel, enchantent les yeux et éveillent les sens. L’univers que nous propose Candie Allard est merveilleux, immersif, un joyau de douceur. Ici, la nature est au cœur de tout : d’une grandeur et d’une beauté inégalables, elle se dresse et englobe, chante une mélodie qu’on ne peut entendre nulle part ailleurs.

Et les créatures qui l’habitent servent de guide, pour Nénue, pour sa maman, mais aussi pour nous, face à ces pages. La thématique de l’écologie éclot comme une évidence. Face au pillage des ressources essentielles à la survie de ces bêtes et bestioles, de ces entités majestueuses, comment la forêt peut-elle se protéger ?

Une histoire douce, lucide, qui s’adresse aux petits et aux plus grands avec la même dose d’honnêteté. Une invitation à se poser les bonnes questions, à observer cette nature silencieuse qui nous entoure, à apprécier sa beauté, sa générosité… Un moment de pure magie.

Par Valentine Costantini

Contact : valentine.costantini@gmail.com