Traduire le monde : Vo-Vf revient pour une 14e édition

On lit un roman traduit, mais on oublie souvent celle ou celui qui l’a fait passer d’une langue à une autre. Depuis quatorze éditions, le festival Vo-Vf s’attache précisément à déplacer le regard vers ces voix habituellement discrètes : les traducteurs et traductrices littéraires, dont le travail permet aux œuvres de circuler entre les pays, les cultures et les imaginaires.

Organisé du 2 au 4 octobre 2026 à Gif-sur-Yvette, sur le territoire de Paris-Saclay, l’événement revendique cette année encore une conception large de la traduction. Celle-ci ne se limite pas au passage d’un texte d’une langue à une autre : elle devient une manière d’écouter, de transmettre, de rendre intelligibles des expériences éloignées et de faire apparaître des récits laissés dans l’ombre.

Le festival accueille chaque année plus de 3000 visiteurs et une centaine d’auteurs, autrices, traducteurs et traductrices. Il s’appuie également sur un réseau local important : 60 bénévoles, cinq collèges et lycées impliqués en 2026, 18 médiathèques partenaires au sein du réseau Paris-Saclay, deux librairies de Gif-sur-Yvette — Liragif et Lagiraf — ainsi que 17 structures culturelles françaises et internationales.

Nancy Huston, marraine de l’édition

La 14e édition sera inaugurée par Nancy Huston. Romancière, essayiste, traductrice et poétesse franco-canadienne, lauréate du prix Femina en 2006 pour Lignes de faille, elle incarne une œuvre construite entre plusieurs langues, plusieurs pays et plusieurs traditions littéraires.

À ses côtés, Dominique Bordes sera l’éditeur à l’honneur. Fondateur des éditions Monsieur Toussaint Louverture, il défend depuis 2004 un catalogue composé de textes venus d’horizons très divers, du roman noir à la science-fiction, en passant par la fantasy, les romans graphiques et les grandes sagas familiales.

La langue hongroise occupera également une place centrale. La traductrice Joëlle Dufeuilly, qui accompagne depuis plus de vingt ans plusieurs grandes voix de cette littérature, dont László Krasznahorkai, sera invitée à présenter un travail souvent décrit comme un exercice de funambule : restituer en français la musicalité, l’humour, la noirceur et les longues phrases d’une œuvre sans en effacer la singularité. Ateliers, lectures et rencontres doivent permettre au public de pénétrer dans cette fabrique de la traduction.

Traduire pour résister et réinventer

Le programme est structuré autour de plusieurs grandes orientations. La première, « Résister, réinventer », entend relier littérature, traduction et action collective. Des rencontres aborderont notamment l’écologie, la liberté d’expression, l’attention et la paix.

Le festival consacrera également une part importante de sa programmation aux voix de femmes longtemps oubliées, invisibilisées ou discréditées. Il proposera de revenir sur des œuvres effacées de l’histoire littéraire, mais aussi sur les mécanismes qui déterminent quels textes sont conservés, traduits et transmis.

Une autre ligne de force portera sur la décolonisation de la littérature. Le festival veut interroger la manière dont se constituent les canons littéraires et donner davantage de place aux langues et aux récits marginalisés, notamment à travers l’afrofuturisme et les cultures créoles.

Cette réflexion s’étendra jusqu’aux débats contemporains sur l’intelligence artificielle. Vo-Vf annonce clairement son choix de défendre une traduction portée par « l’humain, les mains, l’intuition, le doute, le sensible et la création ». Le Collectif en Chair et en Os, engagé en faveur de la traduction humaine, sera présent pour échanger avec le public, tandis que plusieurs ateliers permettront de découvrir concrètement le travail des traducteurs et traductrices.

Des langues, mais aussi des corps et des images

Le festival entend enfin prendre le mot « traduction » au sens large. Le chorégraphe Sylvain Groud montrera comment le mouvement peut devenir une langue partagée, tandis que la réalisatrice Laetitia Carton présentera Le Grand Bal, consacré à celles et ceux qui se retrouvent pour danser ensemble.

La préhistorienne Marylène Patou-Mathis prolongera cette réflexion du côté des relations entre les humains et les animaux, à partir de son ouvrage Nous étions si proches (Allary, 2026). Jakuta Alikavazovic évoquera, quant à elle, les liens entre traduction et écriture, tandis que Jeanne Pham Tran abordera l’exil, la mémoire et la transmission familiale dans Les Ombres de l’exil (Mercure de France, 2026).

D’autres rencontres feront entendre des textes et des voix venus d’Iran, du Maroc, du Japon, de Tchéquie ou d’Allemagne. Leili Anvar présentera son travail autour de la poésie de Forough Farrokhzâd, tandis que Bahareh Akrami reviendra sur le combat du rappeur iranien Toomaj Salehi. Florian Targa évoquera l’œuvre de Malika Moustadraf, Sophie Rèfle celle de Keigo Higashino et Flora Citroën les écrits de Jana Černá. Corinna Gepner et Claire de Oliveira présenteront, quant à elles, leurs nouvelles traductions respectives de La Mort à Venise de Thomas Mann.

Un festival ouvert à la jeunesse

Les enfants disposeront eux aussi d’une programmation spécifique, placée cette année sous le signe des îles de l’océan Indien. Danse maloya, contes, théâtre, spectacle dessiné, escape game et jeu de piste doivent leur permettre de découvrir les langues, les cultures, la faune, la flore et la géographie de cette région.

Cette attention portée à la jeunesse se prolonge au-delà des trois jours du festival. L’association Vo-Vf mène toute l’année des actions d’éducation artistique et culturelle dans les collèges et les lycées, en partenariat avec l’académie de Versailles. Depuis 2025, ces interventions concernent également les écoles primaires de Gif-sur-Yvette, où les élèves sont invités à créer des œuvres ensuite présentées pendant le festival.

Vo-Vf entend enfin poursuivre son travail de transmission avec le podcast Un grain de VO, lancé en juin 2025 avec la revue CAFÉ – Collecte aléatoire de fragments étrangers. Chaque épisode propose des textes inédits lus dans leur langue originale puis en français, afin de faire entendre des langues peu traduites et de rendre leur place aux voix des traducteurs et traductrices.

Crédits photo : Festival Vo-Vf

Par Hocine Bouhadjera

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