Comment survivre à une enfance enfermée dans le silence ?

Dans les rues de Genève, Léocadie croise soudain l’homme qu’elle s’efforçait d’éviter. Cette rencontre fissure le silence dont elle avait entouré son enfance et fait resurgir une figure paternelle aussi fascinante que destructrice. Artiste peintre déchu, cet homme réapparaît dans sa vie avec les souvenirs et les blessures qu’elle croyait avoir surmontés.

À mesure que sa mémoire se recompose, Léocadie tente de comprendre une relation marquée par des sentiments contradictoires, entre attachement, peur et rejet. Dans une famille où la honte et le non-dit empêchent la parole de circuler, elle cherche à préserver son intégrité et son équilibre psychique. L’écriture devient alors un moyen de faire face au passé et de reprendre possession de son histoire.

Les éditions La Veilleuse vous proposent un extrait en avant-première :

Née à Genève en 1996, Lou van Nijen est une écrivaine franco-néerlandaise diplômée du master en écriture littéraire de la Haute école des arts de Berne. En 2023, sa nouvelle Buffalo Creek a été distinguée par le concours de nouvelles du prix Alain Spiess. Elle écrit également pour la revue Viceversa Littérature et intervient ponctuellement comme chroniqueuse dans l’émission Quartier Livre de la RTS. Le Lit au roi est son premier roman.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Clotilde Martin

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