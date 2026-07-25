Ne cherche pas le chaos : un père retourne au Chili pour sa fille

Installé en France depuis plus de trente ans, Pablo a élevé sa fille Victoria sans lui raconter les violences qui ont précédé son exil. De son passé au Chili, marqué par la dictature et l’emprisonnement, il n’a presque rien transmis.

À 18 ans, Victoria décide de partir seule dans le pays natal de son père. Lorsqu’elle cesse soudainement de donner de ses nouvelles, Pablo doit revenir sur les lieux qu’il a fuis et se confronter aux souvenirs qu’il avait tenté de tenir à distance.

Sa recherche le conduit à rouvrir une période douloureuse de son histoire et à interroger le silence sur lequel s’est construite sa relation avec sa fille. Le roman relie ainsi l’histoire familiale aux conséquences durables de la violence politique et de l’exil.

Les éditions Albin Michel vous proposent un extrait en avant-première :

Marion Brunet est notamment l’autrice de L’Été circulaire, lauréat du Grand Prix de littérature policière en 2018 et du Prix des libraires du Livre de Poche en 2019, ainsi que de Vanda et Nos armes. Ce dernier roman a reçu, entre autres, le Prix littéraire du Barreau de Marseille et le Prix des lecteurs de la ville de Brive en 2024. Ces trois titres ont été publiés aux éditions Albin Michel.

En 2025, Marion Brunet a reçu le prix commémoratif Astrid-Lindgren, distinction internationale décernée pour l’ensemble d’une œuvre consacrée à la littérature pour la jeunesse.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Clotilde Martin

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