Le lit au roi de Lou Van Nijen : mémoire fragmentée sur un père bipolaire

La littérature regorge de récits d’enfance avec leur lot de mélancolie ou de nostalgie. Se pencher sur son passé est un exercice pas toujours évident si on veut que les mots soient à la hauteur de la mémoire, car le temps efface, enjolive ou modifie. La mémoire est fluctuante, trop sensible pour restituer avec précision une période de vie durant laquelle l’individu se construit émotionnellement.
Le 29/07/2026 à 10:38 par Christian Dorsan
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29/07/2026 à 10:38
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Vivre dans un foyer sous tension avec un père bipolaire n’est pas une vie tranquille, Lou Van Nijen nous livre sa relation avec un père tour à tour fantasque, agressif, aimant, aigri ou enthousiaste. Pas facile d’être la fille d’un peintre qui a cessé de peindre l’année où elle est née et qui décide d’aménager une maison de campagne en maison familiale, loin de tout.
Accompagnée de son jeune frère Léon et de sa maman, Léocadie, que son père Jean surnomme Lolotje, le retrouve chaque week-end avec des humeurs différentes, pourtant, ce père volatile a un amour démesuré pour sa fille « Je t’aime jusqu’à l’infini et retour ». Mais il peut se transformer en ogre malveillant pour ses enfants ou en mari jaloux et suspicieux envers sa femme.
Le divorce est prononcé à la suite d’une poussée hors contrôle de violence, mais l’ancien mari harcèle et sombre dans une sorte de démence dans laquelle il alterne des séjours à l’hôpital. Comment savoir ce qui est sincère dans les appels au secours de ce père qui ne vit plus dans la norme et ce qui est de la manipulation ? Léocadie se perd dans ce questionnement, pour se sauver, il faut rompre ce lien toxique.
Écrit par fragments, ce roman décrit le parcours d’une jeune femme qui cherche à se libérer d’une enfance malmenée par trop d’amour parfois et par culpabilité de ne pas pouvoir être à la hauteur de ce qu’attend un père insaisissable. Traité avec une grande sensibilité et doté d’une intensité qui maintient le lecteur ou la lectrice dans l’incrédulité ou la colère, ce roman est une trajectoire sinueuse, chaotique qui laisse des traces dans une vie.
Lou Van Nijen parle « d’inceste psychologique », un amour fusionnel qui comble les manques du père au détriment de l’épanouissement de la fille. Et pourtant, la vie de cet homme révèle plus de failles que de contentements : élevé par un père autoritaire et humiliant, ayant subi des attouchements dans une colonie de vacances, c’est un homme brisé qui chancelle dans la vie cherchant une béquille sur laquelle s’appuyer.
Et cette béquille sera cette fille qu’il reçoit comme un cadeau tardivement, à l’âge de quarante-deux ans. Mais un enfant ne peut pas répondre à la demande de réconfort d’un adulte en quête de stabilité, le monde de Léocadie est une éponge de son environnement familial, elle n’a pas les armes pour être une aide efficace même si elle possède l’intelligence du cœur et un instinct développé. Jean accentue sa dépendance, Léocadie a besoin de sa liberté, quand l’un revient en enfance par son comportement, l’autre grandit en maturité.
Premier roman fort pour cette jeune autrice franco-néerlandaise, déjà remarquée avec le prix Alain Spiess pour la publication d’une nouvelle. Chroniqueuse dans l’émission Quartier Livre, elle collabore au magazine Viceversa, Lou Van Nijen nous touche en exhumant ses souvenirs et partage cette relation complexe avec cet homme qui parait se fragiliser en vieillissant devenant l’ombre d’un homme menaçant et amoureux de sa fille. Le parcours de vie de Lou Van Nijen oscille entre un attachement inconditionnel et la culpabilité de la rupture, une vie en équilibre attirée par le vide. Le vertige existe aussi dans les émotions.
Par Christian Dorsan
Contact : contact@actualitte.com
Paru le 13/08/2026
252 pages
La Veilleuse Editions
18,00 €
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Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), conserve la première place du classement des meilleures ventes du 13 au 19 juillet 2026, avec 45.102 exemplaires écoulés. Des anciens colocataires du top 10 sont de retour cette semaine, mais les cahiers de vacances conservent tout de même leur domination.
24/07/2026, 13:43
J’avais bâti dans un rêve un palais, rien que le titre du livre de Dimitri Delmas, publié chez Actes Sud, est pure poésie. J’ai toujours rangé dans la case « Art brut » l’œuvre de Ferdinand Cheval. Erreur, grosse erreur, dont je viens de prendre conscience grâce à ce charmant livre. Celui que l’on appelle désormais le Facteur Cheval était avant tout un doux rêveur, qui fit de son rêve une réalité. Il faut dire que sa réalité n’était pas bien gaie.
24/07/2026, 13:36
À regarder la mer, récit de Jean René illustré par Sylvie Serprix, paraîtra le 20 août 2026 aux éditions Noire pointée. L’auteur y raconte son tour de France par les côtes, effectué en van et en musique, de la frontière belge à la baie des Anges.
24/07/2026, 07:15
Partir, disait Edmond Haraucourt, c’est mourir un peu. Il ne précisait pas que l’on pouvait aussi perdre la mémoire, exhumer un meurtre, découvrir que son conjoint ment comme il respire ou se retrouver assigné à résidence avec des diplomates nazis. Les poètes négligent parfois les détails pratiques.
23/07/2026, 13:01
Jamais Patrice Jean n’a été aussi loin dans l’exploration dans ce qui anime une vie. C’est avec une grande sensibilité et profondeur, que l’auteur nantais se penche sur l’itinéraire de trois ados issus du quartier de la Bottière à Nantes dans les années 80.
23/07/2026, 10:40
Un dessinateur de bande dessinée enseignant à ses heures (à moins que ce ne soit l’inverse) est embourbé dans un projet d’album qui s’éternise. Pour étayer ses recherches sur le Moyen-âge, il part à la rencontre d’un universitaire spécialiste du sujet. Mais le voyage ne sera pas de tout repos et la carrière du bédéiste empruntera des chemins pour le moins... inattendus. Un album surprenant, vertigineux, qui permet à Pierre Maurel de repousser encore un peu plus le cadre de ses planches.
23/07/2026, 10:15
Primé aux Goya pour le meilleur rôle masculin et Coquille d’argent au Festival du cinéma de San Sebastian, José Ramon Soroiz interprète, dans Maspalomas, un retraité de 76 ans, nouvellement séparé de son compagnon, qui profite pleinement de sa villégiature aux Canaries, enchaînant plage et rencontres entre hommes.
23/07/2026, 10:03
Nour et ses ami·e·s vivent en exil à Paris depuis plusieurs années. Lors d’une soirée, Nour rencontre Laurent qui vient ébranler ses certitudes et raviver des questionnements sur son couple et sa propre identité. Il l’introduira également à la pratique du drag, porte d’entrée vers un monde mis en suspens : celui où l’on peut croire aux légendes, se métamorphoser ou simplement être soi.
23/07/2026, 09:00
Dans cette enquête autobiographique d’une grande ambition scientifique et littéraire, Rose-Marie Lagrave livre une réflexion sensible et critique sur la maladie, la vieillesse et la mort : des réalités réputées universelles, mais éminemment sociales et politiques.
23/07/2026, 08:00
Sali est une jeune femme cultivée et indépendante. Pourtant, à vingt-huit ans, elle vit encore chez ses parents – pas par choix. Car dans son pays, la Zambie, surtout quand on est fille de pasteur, on ne vit pas sans un père ou un mari… Des années plus tard, Sali est accusée du meurtre de son époux. Au fil du procès, ce sont trois générations de femmes qui nous sont données à voir : Sali, donc, mais aussi sa mère et sa fille.
23/07/2026, 07:00
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