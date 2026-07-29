Le lit au roi de Lou Van Nijen : mémoire fragmentée sur un père bipolaire

Vivre dans un foyer sous tension avec un père bipolaire n’est pas une vie tranquille, Lou Van Nijen nous livre sa relation avec un père tour à tour fantasque, agressif, aimant, aigri ou enthousiaste. Pas facile d’être la fille d’un peintre qui a cessé de peindre l’année où elle est née et qui décide d’aménager une maison de campagne en maison familiale, loin de tout.

Accompagnée de son jeune frère Léon et de sa maman, Léocadie, que son père Jean surnomme Lolotje, le retrouve chaque week-end avec des humeurs différentes, pourtant, ce père volatile a un amour démesuré pour sa fille « Je t’aime jusqu’à l’infini et retour ». Mais il peut se transformer en ogre malveillant pour ses enfants ou en mari jaloux et suspicieux envers sa femme.

Le divorce est prononcé à la suite d’une poussée hors contrôle de violence, mais l’ancien mari harcèle et sombre dans une sorte de démence dans laquelle il alterne des séjours à l’hôpital. Comment savoir ce qui est sincère dans les appels au secours de ce père qui ne vit plus dans la norme et ce qui est de la manipulation ? Léocadie se perd dans ce questionnement, pour se sauver, il faut rompre ce lien toxique.

Écrit par fragments, ce roman décrit le parcours d’une jeune femme qui cherche à se libérer d’une enfance malmenée par trop d’amour parfois et par culpabilité de ne pas pouvoir être à la hauteur de ce qu’attend un père insaisissable. Traité avec une grande sensibilité et doté d’une intensité qui maintient le lecteur ou la lectrice dans l’incrédulité ou la colère, ce roman est une trajectoire sinueuse, chaotique qui laisse des traces dans une vie.

Lou Van Nijen parle « d’inceste psychologique », un amour fusionnel qui comble les manques du père au détriment de l’épanouissement de la fille. Et pourtant, la vie de cet homme révèle plus de failles que de contentements : élevé par un père autoritaire et humiliant, ayant subi des attouchements dans une colonie de vacances, c’est un homme brisé qui chancelle dans la vie cherchant une béquille sur laquelle s’appuyer.

Et cette béquille sera cette fille qu’il reçoit comme un cadeau tardivement, à l’âge de quarante-deux ans. Mais un enfant ne peut pas répondre à la demande de réconfort d’un adulte en quête de stabilité, le monde de Léocadie est une éponge de son environnement familial, elle n’a pas les armes pour être une aide efficace même si elle possède l’intelligence du cœur et un instinct développé. Jean accentue sa dépendance, Léocadie a besoin de sa liberté, quand l’un revient en enfance par son comportement, l’autre grandit en maturité.

Premier roman fort pour cette jeune autrice franco-néerlandaise, déjà remarquée avec le prix Alain Spiess pour la publication d’une nouvelle. Chroniqueuse dans l’émission Quartier Livre, elle collabore au magazine Viceversa, Lou Van Nijen nous touche en exhumant ses souvenirs et partage cette relation complexe avec cet homme qui parait se fragiliser en vieillissant devenant l’ombre d’un homme menaçant et amoureux de sa fille. Le parcours de vie de Lou Van Nijen oscille entre un attachement inconditionnel et la culpabilité de la rupture, une vie en équilibre attirée par le vide. Le vertige existe aussi dans les émotions.

Par Christian Dorsan

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