Le silence d'un homme de Thierry Poyet : tu seras un violeur mon fils

Au petit matin, la famille Barizon est réveillée par la police qui investit la maison : Tristan Barizon et son épouse tiennent une auto-école, il est accusé de viol sur une de ses élèves. Incompréhension et colère de l’épouse, déchainement de haine dans la ville, placé en garde à vue, Tristan Barizon se tait. Ni il confirme, ni il infirme, il se réfugie dans un silence qui interroge.

Thierry Poyet s’empare d’un fait de société comme à son habitude, pour nous montrer l’envers du décor : roman sous forme de témoignages, quatre monologues de femmes, quatre regards sur un fait divers vu de l’intérieur. Première à parler, l’épouse. La violence du réveil par la police, l’incompréhension, la colère, la honte. Oui, Tristan a donné des coups de canif dans le contrat de mariage, il y a fort longtemps, jamais elle ne l’interdisait de regarder une belle femme, mais de là à commettre un viol … L’épouse doit préserver les enfants, subir le mépris des autres.

Elle l’aime, mais l’amour ne peut pas résister à tout et surtout pas à ça. Non, elle ne savait pas, ceux qui disent le contraire, ne savent pas, parlent trop vite et trop fort. Il faut trouver des raisons, chercher l’origine de cet acte et s’en vouloir de n’avoir pas vu venir et d’avoir fermé les yeux parfois. Mais jamais au point de couvrir un viol.

Il y a aussi une avocate, amante de la présidente de la Cour. Elle veut cette affaire, s’en emparer par défi, par ambition. Parce qu’elle veut avoir raison, parce qu’elle ne croit pas à la sororité et sa prétendue solidarité. Leur relation s’enlise, l’ambition de l’avocate tourne à l’orgueil, mais elle déteste les aprioris, alors si toute la ville et la bonne société ont déjà condamné le moniteur d’auto-école, elle met un point d’honneur à défendre l’ostracisé.

Puis il y a la mère, catholique pratiquante, qui jeune fille a été harcelée puis violée par son patron. Elle se reproche de lui en avoir parlé au début de sa puberté pour l’informer sur les dangers de la sexualité. Pour qu’il respecte les femmes par la suite. Elle pense que son acte est une forme de vengeance. Elle qui croit en la vie, préfèrerait le voir mort plutôt que d’avoir honte et connaitre l’opprobre. Aller le voir en prison ? Pour quoi faire ? Elle ne s’en sent pas capable, emmuré de son silence, elle parlerait de quoi ? Qui se cache derrière son fils ?

Dernière femme à prendre la parole : la victime. Si les trois précédentes s’adressaient à elles-mêmes en employant un « tu » d’introspection, la victime, Tiffany, parle à son père. Confrontation directe, brutale, conflit de générations, crudité dans les mots d’une jeune fille qui s’affirme dans ses choix de vie et ses désirs sexuels. Barizon ? Un jeu sous influence de sa meilleure amie pour qui tous les hommes sont des prédateurs. Manipulations, slogans empruntés à des mouvements féministes radicaux, argumentaires parfaitement huilés qui pourtant s’accordent mal face à la réalité : le moniteur d’auto-école serait-il finalement la victime ?

Thierry Poyet relaye les voix de ces femmes pour donner de la matière à la réalité, laisse le lecteur ou la lectrice étudier le dossier de l’intérieur. Mené comme un thriller, Le silence d'un homme est construit comme une pièce de théâtre dans laquelle chacun à tour de rôle dépeint un homme accusé et condamné par l’opinion publique, à travers leurs souvenirs pour l’épouse et la mère, ce que peut susciter comme motivation pour l’avocate, seule, la victime parle de lui comme un individu à part entière.

L’emploi du « tu » abolit la distance, nous projette dans l’intimité des protagonistes en nous interpellant, « tu » ce peut être la voix qui se parle comme la voix qui nous prend à témoin. Et puis il y a la meilleure amie de la victime, Chloé, sûre d’elle, aux combats féministes prédéterminés, prête à en découdre sans penser aux conséquences, entrainant avec elle celles qui pensent trouver dans une lutte une raison de vivre et une légitimation à leur revendication.

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Une femme ne peut pas et ne doit pas être réduite à une victime permanente des hommes. Tiffany va le comprendre un peu tard. Ce roman ne fera sans doute pas l’unanimité, mais il pose la question des limites que s‘accordent les militants du jusqu’au-boutisme, sacrifiant l’intégrité d’un individu sur l’autel d’une lutte collective qui n’est parfois que le prolongement d’une aventure personnelle gangrénée par un égo en souffrance.

Par Christian Dorsan

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