Herbier du souvenir : quand le deuil reprend racine

Beauchemin ne suit ni la ligne droite du récit ni la chronologie docile des albums de famille. La mémoire choisit elle-même ses chemins : une partie de pêche rejoint un papillon nourri au miel, une confiture conduit à une crise, le mouvement d’une plante rappelle une promenade ancienne. L’auteur prévient d’ailleurs : « Voici le récit d’un chagrin apaisé. » Apaisé ne signifie pas refermé. La peine demeure, mais elle a cessé d’occuper toute la maison ; elle s’est installée dans une pièce plus calme, dont la porte reste entrouverte.

Cette composition fragmentaire épouse avec justesse les retours imprévisibles du disparu. Surtout, elle évite de réduire celui-ci à sa maladie. Le frère reste drôle, irritable, vulnérable, passionné de poésie et d’oiseaux. Il souffre des voix qui l’assaillent, mais sait reconnaître celle qui l’aide à tenir : « Mais de toutes les voix que j’entends, la tienne est toujours la plus douce et la plus apaisante. » En quelques mots, la fraternité retrouve sa vérité : elle ne guérit pas, ne sauve pas toujours, mais demeure auprès de celui qui vacille.

Dieu somnole, les oiseaux s’occupent du reste

La grande qualité de Beauchemin tient à sa manière de déplacer le réel d’un demi-pas. Le ciel se penche, les fleurs s’organisent, les animaux réfléchissent et l’éternité semble posséder une arrière-cuisine. Cette fantaisie donne de l’air à un sujet qui aurait pu s’alourdir sous sa propre gravité. Au bord d’un étang, le narrateur résume presque sa poétique : « Je pense qu’il faut être sérieux, mais qu’il ne faut pas trop se prendre au sérieux. » La phrase empêche le texte de se transformer en sermon et maintient, derrière les larmes, une petite lampe allumée.

La maladie n’en est jamais rendue aimable. Elle isole, affame, désorganise la pensée et rend le monde hostile. Le frère accuse ainsi son temps : « Notre époque me tue. Je hais ses inventions qui forcent à la vitesse et à la distraction, je hais son refus de la lenteur et de la lucidité. Tout ce manque d’obligeance envers l’âme me tue. »

Beauchemin ne convertit pas ces mots en diagnostic social. Il les laisse appartenir à celui qui les prononce, avec leur lucidité possible et leur part de délire. Ce refus de parler à la place du malade donne au portrait sa dignité.

Un jardin parfois trop bien arrosé

L’enchantement possède néanmoins son revers. Presque chaque objet appelle une image, chaque plante ouvre un passage vers l’âme, chaque apparition réclame sa poignée d’étoiles. À force de pétales, d’oiseaux, de lumière et d’infini, certaines trouvailles perdent un peu de leur éclat. La prose, splendide lorsqu’elle surprend, devient plus prévisible lorsqu’elle cherche sans relâche à transfigurer le moindre détail. Le lecteur peut alors souhaiter un peu de terre nue entre deux floraisons.

Les personnages secondaires sont eux aussi parfois requis pour énoncer la sagesse du récit. Madame Vermeulen comprend les mouvements du cœur, Gaston parle de la mort avec une clairvoyance presque surnaturelle, Livia formule ce que le narrateur ne parvient pas encore à saisir. « Votre peine n’est qu’un autre visage de votre joie. »

La formule est belle et touche juste ; à la longue, cette sagesse distribuée presque sans partage finit pourtant par lisser les voix. La construction fragmentaire ajoute à cette impression : elle respecte les ressacs de la mémoire, mais produit peu de progression et fait parfois tourner le texte autour de sa propre lumière.

Ce qui reste dans le nid

Cette immobilité relative n’est pourtant pas une maladresse cachée : elle constitue le projet même de l’auteur. Livia le regarde « écrire toutes ces pages dans lesquelles rien ne se passe et tout se ressent. » Rarement une œuvre aura livré avec autant de franchise son propre mode d’emploi. Herbier du souvenir ne cherche ni le rebondissement ni la résolution. Il observe comment une absence se mêle aux jours, comment les morts continuent de modifier la couleur du matin et comment l’amour survit sans prétendre abolir la perte.

On peut résister à cette spiritualité diffuse, trouver le monde trop empressé à consoler, ou regretter que la beauté soit si souvent convoquée qu’elle en perde parfois son pouvoir de saisissement. Il reste une œuvre profondément hospitalière, généreuse sans être aveugle, délicate sans esquiver la violence.

Beauchemin écrit : « Je ne souhaite jamais changer le monde avec mes livres, je ne veux que déposer quelques mots dans le cœur des gens, comme un oiseau dispose ses trois œufs dans le nid. » La modestie est peut-être un peu arrangée ; les mots, eux, demeurent. Ils racontent qu’un chagrin ne disparaît pas : il change de place, prend racine et, certains matins, recommence doucement à fleurir.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Victor De Sepausy

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