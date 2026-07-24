Gibert envisage la cession ou la fermeture d'au moins cinq librairies

Le groupe Gibert a révélé, dans un communiqué envoyé ce vendredi 24 juillet, les détails d'un « plan de transformation », Gibert 2030, dont l'objectif affiché est de « permettre à tous ses points de vente de renouer avec la rentabilité dès 2028 ».

La direction du groupe envisage ainsi 5 leviers d'action avec, en premier lieu, le livre d'occasion en pièce maîtresse de l'activité, « tout en maintenant l’offre livre neuf, papeterie, musique/vidéo ». Gibert proposerait par ailleurs aux librairies indépendantes la mise en place d'un service d'occasion au service de leur clientèle, ce qui permettrait au groupe « d’élargir ses sources d’approvisionnement pour la marchandise d’occasion ».

Toujours auprès des librairies indépendantes, Gibert envisage un système d'affiliation, en plus de son réseau en propre, pour donner aux commerces la possibilité de « bénéficier de la notoriété de la marque Gibert et de la force de son catalogue neuf et d’occasion ». Il s'agirait d'une licence de marque, ce qui impliquerait donc le versement d'une somme ou d'un pourcentage des ventes par le licencié.

La direction du groupe souhaite aussi refondre et accélérer l'offre e-commerce, « en enrichissant l’offre et les canaux de vente y compris à l’international ». Pour accompagner ces développements et l'activité au quotidien, Gibert annonce l'intégration progressive d'outils d'intelligence artificielle, afin d'« optimiser l’efficacité interne » et d'associer conseils de libraires aux nouveaux usages.

Des magasins sur la sellette

D'après la direction du groupe, un travail d'analyse montre que « la majorité des magasins du réseau pourrait revenir en positif grâce à l’application du plan, mais que certains resteraient malgré tout déficitaires ».

Pour ces derniers, l'enseigne doit se résoudre à « l’adaptation de son réseau de magasins ». Autrement dit, des points de vente seront cédés ou fermés. À Paris, où Gibert compte aujourd'hui 8 librairies, celle de Barbès (15-17 Boulevard Barbès) et le corner Printemps Nation (21-25 Cour de Vincennes) sont menacées, tout comme la Librairie de la Place, située au 27, quai Saint-Michel.

Dans les régions, deux commerces feront l'objet d'une recherche de repreneur, à Poitiers (7 Rue Gambetta) et Évreux (Place Georges Clemenceau). Les autres librairies du groupe pourraient « retrouver une exploitation positive dès 2028, avec des adaptations ciblées des horaires, du temps de travail ou des effectifs selon les sites », indique la direction, sans autres précisions. Elle estime que 84 emplois sont menacés et assure que « toutes les possibilités de reclassements internes et externes seront recherchées ».

Dans un précédent article, ActuaLitté avait détaillé les situations économiques des différentes librairies du groupe, relevant qu'un certain nombre étaient en difficulté depuis quelques années déjà, notamment celles de Poitiers et d'Évreux, mais aussi à Lyon ou Saint-Germain-en-Laye.

D'un plan à l'autre

Le plan de transformation présenté par l'enseigne reprend plusieurs mesures d'ores et déjà prévues par le plan stratégique 2024-2028, présenté par l'enseigne en début d'année 2025. Il avançait ainsi le modèle d'affiliation pour les librairies indépendantes ainsi que le renforcement de sa présence en ligne.

Les derniers mois ont été tumultueux, pour l'enseigne. L'année dernière, la librairie Gibert Joseph de Vaulx-en-Velin, près de Lyon, avait été fermée en avril, peu de temps après son placement en redressement judiciaire. Un autre commerce, situé dans le 13e arrondissement de Paris, a baissé définitivement le rideau il y a quelques semaines.

En 2025 toujours, le réseau avait néanmoins gagné deux nouveaux points de vente, avec le rachat de la Librairie Doucet, au Mans, en mai 2025, et l'inauguration d'une librairie parisienne, dans le quartier Saint-Germain, fief historique de l'enseigne. Cette boutique, inaugurée en novembre 2025, est centrée sur la romance, un genre porteur, mais dont l'attrait aurait tendance à reculer, ces derniers mois.

À LIRE - Gibert : “Il faut que le groupe perdure, mais pas au détriment des salariés et des emplois”

En 2026, le réseau a perdu un point de vente situé au 21, rue Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé, dans le 13e arrondissement de Paris. La stratégie développée par la direction du groupe, propriété de la Financière Palidis, a été à plusieurs reprises critiquée par les représentants du personnel, tout comme son « plan stratégique » pour la période 2024-2028.

En avril 2026, une partie des équipes parisiennes du groupe avait débrayé pour dénoncer des aménagements « décidés par la direction d’une manière précipitée et sans concertation avec les membres du personnel ou les représentants », dénonçait alors Sophie Rachet, déléguée syndicale CGT Gibert Joseph Paris dans nos colonnes.

Photographie : Une enseigne Gibert Joseph, dans le 5e arrondissement de Paris, en 2017 (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com