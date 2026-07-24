Gibert envisage la cession ou la fermeture d'au moins cinq librairies

Le groupe Gibert, qui compte 25 librairies en France, pour près de 500 salariés, dans 12 villes de France, a été placé en redressement judiciaire en avril dernier. Désormais sous la protection du Tribunal des activités économiques de Paris, la société présente un nouveau plan de transformation, qui impliquerait la cession ou la fermeture d'au moins quatre librairies et d'un « corner ».
Le 24/07/2026 à 15:59 par Antoine Oury
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24/07/2026 à 15:59
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Le groupe Gibert a révélé, dans un communiqué envoyé ce vendredi 24 juillet, les détails d'un « plan de transformation », Gibert 2030, dont l'objectif affiché est de « permettre à tous ses points de vente de renouer avec la rentabilité dès 2028 ».
La direction du groupe envisage ainsi 5 leviers d'action avec, en premier lieu, le livre d'occasion en pièce maîtresse de l'activité, « tout en maintenant l’offre livre neuf, papeterie, musique/vidéo ». Gibert proposerait par ailleurs aux librairies indépendantes la mise en place d'un service d'occasion au service de leur clientèle, ce qui permettrait au groupe « d’élargir ses sources d’approvisionnement pour la marchandise d’occasion ».
Toujours auprès des librairies indépendantes, Gibert envisage un système d'affiliation, en plus de son réseau en propre, pour donner aux commerces la possibilité de « bénéficier de la notoriété de la marque Gibert et de la force de son catalogue neuf et d’occasion ». Il s'agirait d'une licence de marque, ce qui impliquerait donc le versement d'une somme ou d'un pourcentage des ventes par le licencié.
La direction du groupe souhaite aussi refondre et accélérer l'offre e-commerce, « en enrichissant l’offre et les canaux de vente y compris à l’international ». Pour accompagner ces développements et l'activité au quotidien, Gibert annonce l'intégration progressive d'outils d'intelligence artificielle, afin d'« optimiser l’efficacité interne » et d'associer conseils de libraires aux nouveaux usages.
D'après la direction du groupe, un travail d'analyse montre que « la majorité des magasins du réseau pourrait revenir en positif grâce à l’application du plan, mais que certains resteraient malgré tout déficitaires ».
Pour ces derniers, l'enseigne doit se résoudre à « l’adaptation de son réseau de magasins ». Autrement dit, des points de vente seront cédés ou fermés. À Paris, où Gibert compte aujourd'hui 8 librairies, celle de Barbès (15-17 Boulevard Barbès) et le corner Printemps Nation (21-25 Cour de Vincennes) sont menacées, tout comme la Librairie de la Place, située au 27, quai Saint-Michel.
Dans les régions, deux commerces feront l'objet d'une recherche de repreneur, à Poitiers (7 Rue Gambetta) et Évreux (Place Georges Clemenceau). Les autres librairies du groupe pourraient « retrouver une exploitation positive dès 2028, avec des adaptations ciblées des horaires, du temps de travail ou des effectifs selon les sites », indique la direction, sans autres précisions. Elle estime que 84 emplois sont menacés et assure que « toutes les possibilités de reclassements internes et externes seront recherchées ».
Dans un précédent article, ActuaLitté avait détaillé les situations économiques des différentes librairies du groupe, relevant qu'un certain nombre étaient en difficulté depuis quelques années déjà, notamment celles de Poitiers et d'Évreux, mais aussi à Lyon ou Saint-Germain-en-Laye.
Le plan de transformation présenté par l'enseigne reprend plusieurs mesures d'ores et déjà prévues par le plan stratégique 2024-2028, présenté par l'enseigne en début d'année 2025. Il avançait ainsi le modèle d'affiliation pour les librairies indépendantes ainsi que le renforcement de sa présence en ligne.
Les derniers mois ont été tumultueux, pour l'enseigne. L'année dernière, la librairie Gibert Joseph de Vaulx-en-Velin, près de Lyon, avait été fermée en avril, peu de temps après son placement en redressement judiciaire. Un autre commerce, situé dans le 13e arrondissement de Paris, a baissé définitivement le rideau il y a quelques semaines.
En 2025 toujours, le réseau avait néanmoins gagné deux nouveaux points de vente, avec le rachat de la Librairie Doucet, au Mans, en mai 2025, et l'inauguration d'une librairie parisienne, dans le quartier Saint-Germain, fief historique de l'enseigne. Cette boutique, inaugurée en novembre 2025, est centrée sur la romance, un genre porteur, mais dont l'attrait aurait tendance à reculer, ces derniers mois.
À LIRE - Gibert : “Il faut que le groupe perdure, mais pas au détriment des salariés et des emplois”
En 2026, le réseau a perdu un point de vente situé au 21, rue Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé, dans le 13e arrondissement de Paris. La stratégie développée par la direction du groupe, propriété de la Financière Palidis, a été à plusieurs reprises critiquée par les représentants du personnel, tout comme son « plan stratégique » pour la période 2024-2028.
En avril 2026, une partie des équipes parisiennes du groupe avait débrayé pour dénoncer des aménagements « décidés par la direction d’une manière précipitée et sans concertation avec les membres du personnel ou les représentants », dénonçait alors Sophie Rachet, déléguée syndicale CGT Gibert Joseph Paris dans nos colonnes.
Photographie : Une enseigne Gibert Joseph, dans le 5e arrondissement de Paris, en 2017 (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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22/07/2026, 11:45
Dans les bibliothèques municipales de Paris, les romans lus en anglais ne sentent plus vraiment la salle de classe. Freida McFadden occupe quatre places parmi les dix ouvrages en langue étrangère les plus empruntés, selon des données communiquées par la Ville à Babbel. Rebecca F. Kuang, Maggie O’Farrell, Ocean Vuong ou Emily Henry complètent un palmarès très contemporain — et presque exclusivement anglophone.
22/07/2026, 11:09
Le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance devra patienter. Une juge fédérale de Californie a interdit aux deux groupes de conclure leur accord ou d’intégrer leurs activités pendant quatorze jours. Obtenue par la Californie et onze autres États, cette suspension ne tranche pas encore la légalité de l’opération. Elle place néanmoins sous surveillance une concentration qui réunirait studios, plateformes, chaînes, DC Comics et une nouvelle activité éditoriale.
22/07/2026, 10:03
À l’occasion de la parution de Sur la route du retour, publié chez Arléa pour la rentrée littéraire, Franck Maubert raconte comment un livre sur l’art et la beauté s’est laissé envahir par l’enfance, les visages disparus et les blessures familiales. De cette remontée de la mémoire naît un texte où la littérature devient chemin de retour.
21/07/2026, 14:25
Alors que la contestation contre l’emprise de Bolloré sur les médias, l’édition et la diffusion gagne les gares, un paradoxe apparaît : plusieurs boutiques Fnac, qui peuvent sembler constituer une alternative à Relay, sont en réalité exploitées par Lagardère Travel Retail ou par Lagardère & Connexions, sa coentreprise avec SNCF Gares & Connexions. Or Lagardère Travel Retail est précisément le propriétaire et l’opérateur historique de l’enseigne Relay...
21/07/2026, 12:50
La Guinée a adressé, à la mi-juin, une demande officielle au ministère français de la Culture pour obtenir la restitution d’éléments de son patrimoine écrit. Au centre du dossier figure le manuscrit connu comme le Coran personnel de Samory Touré, conservé au Musée de l’Armée. Une affaire de mémoire, certes, mais aussi de catalogues, de provenance et de conservation.
21/07/2026, 11:47
À peine installé à Downing Street, Andy Burnham a promis une relation « plus étroite et ambitieuse » avec l’Union européenne. Ancien ministre de la Culture, le nouveau Premier ministre britannique arrive pourtant sans engagement précis pour les industries culturelles – et le livre en particulier –, alors que l’édition britannique réalise près des deux tiers de ses revenus à l’étranger.
21/07/2026, 11:38
Le catalogue de Günter Grass change de mains au moment le moins commode pour Steidl. La fondation qui porte le nom de l’écrivain et de son épouse a confirmé que les droits mondiaux d’exploitation ne sont plus détenus par l’éditeur de Göttingen. Une rupture majeure après trente-trois ans de collaboration, alors qu’une procédure provisoire d’insolvabilité vise la maison et que le centenaire du prix Nobel approche.
21/07/2026, 11:02
L’univers des Hiérarques de Sang est une création originale et extensive, fruit d’années de travail et d’exploration des thèmes chers à l’auteur : Oscar Rigaux. Ce professeur d’histoire, dont c’est le premier roman, attache une importance particulière à la confection d’un monde en 2125 où l’exploration spatiale n’a pas tenu ses promesses envers tout le monde. Un récit young adult space opera sur l’émancipation, l’adolescence, la violence et le prix de la survie.
21/07/2026, 09:30
Alternatiba, SUD-Rail, le SNJ-CGT, Greenpeace, la Ligue des auteurs professionnels, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et une vingtaine d’organisations demandent à la SNCF de revoir son partenariat avec Relay pour la vente de livres et de journaux en gare. Leur mobilisation s’appuie sur une enquête accusant l’enseigne de favoriser certains titres conservateurs ou d’extrême droite.
20/07/2026, 18:02
La start-up nazairienne 7 Pouces a été placée en liquidation judiciaire. L’entreprise voulait réconcilier le livre numérique et la librairie physique grâce à des cartes imprimées donnant accès à une application de lecture. Malgré plusieurs partenariats éditoriaux et un premier réseau de revendeurs, l’aventure s’arrête après quinze mois d’activité.
20/07/2026, 17:33
À compter du 1er septembre 2026, la fondatrice des éditions Dalva dirigera le domaine étranger de Robert Laffont, avec notamment la responsabilité de la collection Pavillons. Elle succédera à Claire Do Sêrro, tout en conservant la direction de sa propre marque éditoriale. Une double fonction qui consacre un parcours de vingt ans dans la littérature traduite.
20/07/2026, 12:42
Ímã Editorial lance au Brésil la Biblioteca Insubmissa, un club consacré aux ouvrages interdits, saisis ou détruits par des pouvoirs politiques. Tous les deux mois, les abonnés reçoivent un texte autrefois visé par la censure, dans une édition reliée, et un second volume choisi pour lui faire écho. Le premier coffret associe La Garçonne, de Victor Margueritte, à La Vagabonde, de Colette.
20/07/2026, 10:58
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