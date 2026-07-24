Quand les artistes de théâtre écrivent sur leur pratique

La collection se situe à la frontière de plusieurs formes éditoriales. Les textes ne sont pas nécessairement des essais et ne relèvent pas non plus de l’écriture dramatique, mais rendent plutôt compte d’une pensée élaborée au contact direct de la scène.

Actualités Éditions entend faire circuler en français les réflexions de dramaturges hispanophones encore peu connus dans les pays francophones en s’intéressant à des auteurs et autrices qui ont marqué l’histoire théâtrale de leur pays, mais dont les écrits sur le théâtre restent moins diffusés que leurs œuvres.

Les ouvrages pourront rassembler des documents initialement publiés dans la presse, issus d’entretiens ou retranscrits à partir d’échanges. Leur point commun réside dans le lien entre l’analyse du théâtre et l’expérience de celles et ceux qui le pratiquent.

Antón Arrufat au sommaire de la collection

La pomme et la flèche, premier ouvrage de la nouvelle collection, réunit des textes d’Antón Arrufat sous la forme d’entretiens et d’articles de presse. Ils abordent des questions artistiques et sociales liées au théâtre. Ces écrits portent sur les scènes cubaine et internationale du XXe siècle et mettent en regard plusieurs composantes du travail théâtral, en témoignant de la connaissance qu’Arrufat avait des pratiques et des débats de son époque.

Né à Santiago de Cuba en 1935 et mort à La Havane en 2023, Antón Arrufat était dramaturge, poète, romancier, nouvelliste et essayiste. Membre de l’Académie cubaine de la langue, il a reçu plusieurs distinctions, dont le Prix national de littérature de Cuba en 2000.

Fondateur de la revue Casa de las Américas, il l’a dirigée de 1960 à 1965. En 1968, sa pièce Los siete contra Tebas a obtenu le prix de théâtre José Antonio Ramos de l’UNEAC, avant d’être dénoncée pour ses supposés « problèmes idéologiques ». Cette controverse a entraîné la marginalisation de l’auteur et la pièce n’a été créée à Cuba qu’en 2007.

Une maison tournée vers les scènes hispanophones

Issue d’une plateforme éditoriale lancée en 2008 et constituée en maison d’édition en 2016 par le traducteur et éditeur David Ferré, Actualités Éditions est une maison française spécialisée dans la traduction et la publication des écritures théâtrales hispanophones contemporaines. Elle défend le texte de théâtre comme une œuvre littéraire à part entière, dont la publication ne doit pas nécessairement dépendre d’un projet de mise en scène ou de production.

Son catalogue est organisé en collections géographiques : Les Incorrigibles pour l’Espagne, Les Gravitations pour l’Uruguay, Les Orfèvres pour le Mexique, Les Façonneurs pour Cuba, Les Fictions pour l’Argentine et Les Équilibristes pour le Costa Rica. La maison publie des auteurs et autrices encore rarement joués ou traduits en France, avec l’ambition de faire circuler leurs œuvres et de rendre compte de la diversité formelle, politique et esthétique des scènes hispanophones.

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Actualités Éditions travaille avec une équipe de traducteurs et traductrices placée sous la direction des collections de David Ferré. Son catalogue est diffusé par Théâdiff et distribué par la SODIS en France et à l’international.

Crédits photo : Actualités Éditions

Par Dépêche

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