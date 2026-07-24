Ferdinand Cheval, bâtisseur d'un rêve

Il ne s’agit pas ici d’une biographie, ou du moins pas vraiment. Entre récit poétique et travail de recherche, Dimitri Delmas retrace la lente élaboration du Palais idéal tout en replongeant son lecteur dans la France de la fin du XIXᵉ siècle et du début du XXᵉ. C’est avant tout un cheminement vers une quête. « Ferdinand parcourt quotidiennement plus de trente kilomètres pour effectuer sa tournée de facteur rural, comme on réalise une sorte de pèlerinage circulaire. »

Ferdinand nous apparaît comme un homme simple, qui ne sera pas épargné par les épreuves. Il survivra à tous ceux qu’il aime, notamment à ses enfants. À part ses tournées et un petit séjour à Lyon, il n’a jamais voyagé et n’a jamais été attiré par les lumières des grandes villes alors en pleine transformation sous l’effet de la révolution industrielle, dont Dimitri Delmas offre d’ailleurs un bel aperçu, car ce livre raconte aussi une époque.

Malgré l’entreprise dans laquelle il va se lancer, la famille Cheval n’a pas un sou en poche. La vie est difficile et, bien souvent, on ne mange pas à sa faim ; alors, quand il faut en plus acheter des sacs de chaux...

Mais Philomène, sa seconde épouse, même si elle ne comprend pas toujours les lubies de son mari, lui apportera un soutien indéfectible. C’est grâce à sa dot qu’il pourra acheter le terrain sur lequel s’élèvera le Palais idéal. Elle parviendra aussi à préserver une certaine normalité au sein de la famille, même si les enfants regrettent de voir si peu leur père.

En effet, chaque minute de son temps libre sera consacrée à la construction, d’abord de sa fontaine, son premier projet, puis de ce palais auquel il consacrera trente-trois années de sa vie.

L’histoire est connue : c’est en trébuchant sur une pierre que la fameuse idée lui viendra. « Ce contre quoi Cheval bute ce jour-là, ce n’est pas une pierre comme les autres, mais quatre siècles de pensée rationnelle. » Pendant des décennies, Ferdinand Cheval donnera ainsi vie à son rêve. « Des années durant, il travaille avec une énergie inlassable, sans formation et sans mécènes. » Été comme hiver, il entasse des pierres sur les chemins, les récupère et fait croître son palais.

Lorsqu’on le découvre aujourd’hui, l’édifice évoque volontiers l’Orient, le Cambodge ou encore la Thaïlande. Pourtant, Cheval n’a jamais quitté la France. Il s’évadait autrement : « il n’a voyagé que dans les revues encyclopédiques, n’a connu ni l’Inde ni l’Indochine [...]. Il a certainement observé attentivement les illustrations des temples d’Angkor dans l’Atlas du voyage d’exploration en Indo-Chine. »

Si, au début, les voisins le prennent pour un fou, un original, au fil des années et à mesure que son palais s’élève, l’édifice fait parler de lui. Ferdinand prend progressivement conscience de ce qu’il a accompli. Le Palais ouvre ses portes au public, dont il assure lui-même les visites. Il sait dans quel sens il faut guider les promeneurs, un peu comme Louis XIV dans les jardins de Versailles.

« Les visiteurs viennent de plus en plus loin et de plus en plus nombreux admirer son œuvre. La presse s’enthousiasme. » Ferdinand gagne un peu en assurance, un peu d’argent aussi, mais demeure fidèle à lui-même. Les dernières années de sa vie seront consacrées à bâtir son tombeau dans le cimetière communal.

Nous ne pouvons qu’être touchés, à la lecture de ce livre, par ce personnage qui aura tant sacrifié à sa quête et à son rêve. Car derrière les pierres du Palais idéal, Dimitri Delmas nous rappelle qu’il y avait d’abord un homme, et qu’avant l’œuvre, il y eut un rêve.

Par Audrey Le Roy

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