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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Economie

Le Dîner s’éternise au sommet des meilleures ventes

Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), conserve la première place du classement des meilleures ventes du 13 au 19 juillet 2026, avec 45.102 exemplaires écoulés. Des anciens colocataires du top 10 sont de retour cette semaine, mais les cahiers de vacances conservent tout de même leur domination.

Le 24/07/2026 à 13:43 par Clotilde Martin

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Publié le :

24/07/2026 à 13:43

Clotilde Martin

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Le Dîner reste largement installé en tête pour sa troisième semaine dans le classement. Le poche publié par City ajoute 45.102 ventes à son parcours et atteint 176.012 exemplaires cumulés. Puis, toujours Freida, aux éditions J'ai Lu : La Prof (traduction de Karine Forestier)conserve en effet la deuxième place avec 14.876 ventes. Présent depuis douze semaines, le titre affiche désormais un cumul de 266.759 exemplaires.

Le podium change pourtant de visage, avec deux livres de la même maison d'éditions Le livre de poche. Les Heures fragiles, de Virginie Grimaldi, gagne neuf places et rejoint le troisième rang avec 11.652 exemplaires vendus. Après onze semaines de présence, le poche totalise 143.916 ventes. Il devance Quelqu’un d’autre, de Guillaume Musso, qui réalise la plus forte progression du top 10 : vingt places gagnées, 10.163 ventes et une quatrième position !

Une double performance qui fait reculer les cahiers de vacances hors du podium. Passeport, du CE1 au CE2 (Hachette education) occupe la cinquième place avec 10 133 ventes, devant Passeport, du CM2 à la 6e (Hachette education) et ses 10.050 exemplaires. Nathan Vacances, du CP vers le CE1 (Nathan) suit au septième rang avec 9957 ventes, puis Passeport, du CP au CE1 (Hachette education) avec 9774 exemplaires et Passeport, du CE2 au CM1 (Hachette education) avec 9463 ventes.

Tata, de Valérie Perrin (Le Livre de Poche), complète le groupe : le roman gagne six places, atteint le dixième rang et enregistre 9373 ventes.

Top/ Flop de la semaine

Off-Campus, tome 1 : The Deal (Hugo Poche). Le poche d’Elle Kennedy gagne 85 places et atteint le 106e rang, avec 2370 ventes. Hannah accepte d’aider Garrett, star de l’équipe universitaire de hockey, à améliorer ses résultats scolaires. En échange, il doit l’aider à séduire un autre étudiant, mais leur accord prend rapidement une tournure inattendue. 

Mon cahier de vacances Sami et Julie, de la grande section au CP (Hachette Education) perd lui, 73 places et tombe au 161e rang, avec 1840 ventes. Destiné aux enfants qui préparent leur entrée au CP, il réunit des activités de lecture, d’écriture, de mathématiques et de sciences, accompagnées de jeux, d’autocollants et d’une histoire de Sami et Julie.

Le marché rebondit, les librairies reculent

Entre le 13 et le 19 juillet, le marché atteint 5,292 millions d’exemplaires vendus, contre 4,435 millions la semaine précédente. La hausse s’établit à 19 %. Le chiffre d’affaires progresse de 16 %, de 51,531 à 59,790 millions €. Ce rebond hebdomadaire ne compense pas l’écart avec la même semaine de 2025 : les ventes restent en retrait de 7 % et le chiffre d’affaires de 8 %.

Les grandes surfaces spécialisées demeurent le premier circuit, avec 2,555 millions d’exemplaires, 30,088 millions d’euros de chiffre d’affaires, 48 % des volumes et 50 % de la valeur du marché. Leurs ventes avancent de 25 % sur une semaine. La progression la plus rapide vient des grandes surfaces alimentaires, à +61 % en volume et +69 % en valeur. Elles totalisent 1,238 million de livres vendus.

Les librairies suivent la direction inverse. Leurs ventes diminuent de 9 %, à 1,499 million d’exemplaires, tandis que leur chiffre d’affaires recule de 11 %, à 18,932 millions €. Elles représentent 28 % des volumes et 32 % de la valeur du marché sur la semaine. Le Dîner aborde ainsi la suivante avec une avance solide, face à un top 10 partagé à parts égales entre littérature poche et enseignement.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

 

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Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait. 

À LIRE - Une vague rouge a emporté Messi : la finale du Mondial en trois livres 

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.  

Crédit : CC BY-SA 4.0 / ActuaLitté

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com

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Berserk Tome 43

Kentaro Miura, Gaga Studio, Studio Gaga trad. Anne-Sophie Thévenon

Paru le 01/07/2026

192 pages

Glénat

7,20 €

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H

Bernard Minier

Paru le 26/03/2026

586 pages

Pocket

10,30 €

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Cahier de vacances

Nadia Poure, Marie-Christine Exbrayat, Mathieu Strale

Paru le 07/05/2025

36 pages

Hachette

5,90 €

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Jouer pour réviser du CP vers le CE1

Valérie Videau, Patrick Morize, Michèle Lecreux, Loïc Audrain, Sylvie Cote, Collectif

Paru le 13/05/2026

128 pages

Hachette

6,50 €

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Le Calamity Club

Kathryn Stockett trad. Laura Satz

Paru le 28/05/2026

682 pages

Robert Laffont

24,90 €

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Cahier de vacances de la MS vers la GS

Caroline Thierry

Paru le 02/04/2026

48 pages

Magnard

4,95 €

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The score

Elle Kennedy

Paru le 03/07/2024

486 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Cahier de vacances du CE1 vers le CE2

Christian Redouté, Agathe Redouté, Jeanne Redouté

Paru le 02/04/2026

64 pages

Magnard

4,95 €

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Cahier de vacances du CP vers le CE1

Michel Wormser

Paru le 02/04/2026

48 pages

Magnard

4,95 €

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Kagurabachi Tome 9

Hokazono Takeru, Takeru Hokazono

Paru le 10/07/2026

232 pages

Dargaud

7,30 €

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Mon T'choupi vacances

Thierry Courtin, Stéphanie Grison

Paru le 03/04/2025

52 pages

Nathan

5,99 €

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Villa Gloria

Serena Giuliano

Paru le 18/03/2026

224 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

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La femme du serial killer

Alice Hunter trad. Sebastian Danchin

Paru le 04/06/2026

400 pages

Pocket

9,50 €

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Tu m'avais promis

Maud Ankaoua

Paru le 12/03/2026

388 pages

Eyrolles

20,90 €

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La fille au pair

Sidonie Bonnec

Paru le 25/02/2026

360 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

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Jouer pour réviser

Fabrice Mosca, Valérie Videau, Thérèse Bonté, Patrick Morize, Michèle Lecreux, Loïc Audrain, Sylvie Cote, Célia Gallais

Paru le 06/05/2026

160 pages

Hachette

6,50 €

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The goal

Elle Kennedy trad. Caroline de Hugo

Paru le 03/07/2024

553 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Cahier de vacances du CE2 vers le CM1

Maguy Bilheran

Paru le 02/04/2026

64 pages

Magnard

4,95 €

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L'heure des prédateurs

Empoli giuliano Da, Giuliano Da Empoli

Paru le 04/06/2026

160 pages

Editions Gallimard

7,60 €

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Nous qui avons connu Solange

Marie Vareille

Paru le 11/03/2026

432 pages

Flammarion

22,00 €

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L'homme qui lisait des livres

Rachid Benzine

Paru le 18/06/2026

128 pages

Pocket

7,90 €

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Cahier de vacances du CM2 vers la 6e

Bernard Séménadisse

Paru le 02/04/2026

64 pages

Magnard

4,95 €

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Maia

Lucinda Riley trad. Fabienne Duvigneau

Paru le 03/06/2020

660 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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Jouer pour réviser du CE1 vers le CE2

Fabrice Mosca, Valérie Videau, Claire Kelsch-gekiere, Patrick Morize, Michèle Lecreux, Loïc Audrain, Sylvie Cote, Célia Gallais

Paru le 06/05/2026

160 pages

Hachette

6,50 €

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Le roman Dézinzintégré !

Mr Tan, Diane Le Feyer

Paru le 25/06/2026

96 pages

Mr Tan & Co

10,90 €

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Mon cahier de vacances Sami et Julie

Thérèse Bonté, Stéphanie Neumayer, Philippe Razet, Alexia Maynart

Paru le 06/05/2026

48 pages

Hachette

5,90 €

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Le mariage parfait

Jeneva Rose trad. Michèle Yap

Paru le 08/06/2023

432 pages

Pocket

9,60 €

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Bescherelle : La conjugaison pour tous

Collectif, Bescherelle, Nicolas Laurent

Paru le 12/06/2024

256 pages

Hatier

9,50 €

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Tenir debout

Mélissa Da Costa

Paru le 20/08/2025

768 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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Cahier de vacances du CM1 vers le CM2

Alain Charles

Paru le 02/04/2026

64 pages

Magnard

4,95 €

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Un automne pour te pardonner

Morgane Moncomble

Paru le 05/02/2025

536 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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La dernière allumette

Marie Vareille

Paru le 02/04/2025

327 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

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Jouer pour réviser CM1 vers le CM2

Fabrice Mosca, Valérie Videau, Thérèse Bonté, Patrick Morize, Michèle Lecreux, Loïc Audrain, Sylvie Cote, Célia Gallais

Paru le 13/05/2026

192 pages

Hachette

6,50 €

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Changer l'eau des fleurs

Valérie Perrin

Paru le 24/04/2019

672 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

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Mon cahier de vacances Pat'Patrouille

Pascale Magni, Rachel Valentin

Paru le 04/05/2022

48 pages

Hatier

5,50 €

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Jouer pour réviser

Michèle Lecreux, Loïc Audrain, Pascal Guichard, Sandra Lebrun, Collectif

Paru le 02/05/2024

96 pages

Hachette

6,50 €

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L'étrange défaite

Marc Bloch

Paru le 13/06/2007

326 pages

Editions Gallimard

13,30 €

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Répondre à la nuit

Agnès Ledig

Paru le 15/04/2026

376 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

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La Petite Bonne

Bérénice Pichat

Paru le 02/01/2026

257 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

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Tant que fleuriront les citronniers

Zoulfa Katouh trad. Anne Guitton

Paru le 16/04/2026

456 pages

10/18

9,20 €

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Cahier de vacances de la PS vers la MS

Aurélie Perrot

Paru le 02/04/2026

48 pages

Magnard

4,95 €

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Celle qui sait

Riley Sager trad. Dominique Haas

Paru le 03/07/2026

480 pages

Verso

21,90 €

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Les guerriers de l'hiver

Olivier Norek

Paru le 14/08/2025

464 pages

Pocket

9,60 €

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L'Invitée surprise

Alison Espach trad. Marie Chivot-Buhler

Paru le 12/06/2026

480 pages

Points

9,90 €

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Blast

Karine Giebel

Paru le 04/06/2026

360 pages

Pocket

10,30 €

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Mon cahier de vacances Pat'Patrouille PS vers la MS

Pascale Magni, Rachel Valentin

Paru le 04/05/2022

48 pages

Hatier

5,50 €

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Passeport Toutes les matières de la 3e à la 2de

Cécile Meneu, Christophe Douay, Louise Oaten, Christophe Saïsse

Paru le 02/05/2024

112 pages

Hachette

9,50 €

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Prime time

Maxime Chattam

Paru le 05/02/2026

665 pages

Pocket

10,30 €

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The deal

Elle Kennedy trad. Robyn Stella Bligh

Paru le 03/07/2024

490 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Cahier de vacances de la 6e vers la 5e

Florence Randanne, Bruno Bénitah, Catherine Mazaud-Aujard, Patrick Rasset, Nadine Daboval, Laurent Audouin

Paru le 02/04/2026

96 pages

Magnard

8,55 €

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Berserk Tome 43 . Edition collector

Kentaro Miura, Studio Gaga trad. Anne-Sophie Thévenon

Paru le 01/07/2026

192 pages

Glénat

19,90 €

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Si tu ne dors pas

Claire McGowan trad. Juliette Rolland, Dem adèle Rolland-le, Adèle Rolland-Le Dem

Paru le 03/06/2026

408 pages

Hauteville

8,95 €

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La Porteuse de lettres

Francesca Giannone trad. Françoise Bouillot

Paru le 15/04/2026

576 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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L'arbre de fer

Michael Connelly trad. Robert Pépin

Paru le 10/06/2026

384 pages

Calmann-Lévy

22,90 €

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Pour toujours

Alice Oseman trad. Valérie Drouet

Paru le 02/07/2026

448 pages

Hachette

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Kilomètre zéro

Maud Ankaoua

Paru le 02/10/2019

370 pages

J'ai lu

8,90 €

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Le Robert Junior poche

Le Robert

Paru le 23/05/2024

1004 pages

Le Robert

11,95 €

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Disco inferno

Jean-Christophe Grangé

Paru le 06/05/2026

480 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,70 €

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Yu-Gi-Oh ! Edition Millénium Tome 1

Takahashi Kazuki, Kazuki Takahashi

Paru le 10/07/2026

314 pages

Dargaud

13,95 €

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La fugue

Aurélie Valognes

Paru le 11/03/2026

288 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

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Je suis drôle

David Foenkinos

Paru le 02/04/2026

192 pages

Editions Gallimard

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L'entre-deux-mondes

Tim Probert trad. Fanny Soubiran

Paru le 10/06/2026

248 pages

Editions Gallimard

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Jouer pour réviser MS vers la GS

Michèle Lecreux, Loïc Audrain, Pascal Guichard, Sandra Lebrun, Christelle Amiet

Paru le 02/05/2024

96 pages

Hachette

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Cahier de vacances Lilo et Stitch

Daniel Berlion, Joanna Le May

Paru le 07/05/2025

48 pages

Hachette

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Un été pour te retrouver

Morgane Moncomble

Paru le 04/06/2025

544 pages

Hugo et Compagnie

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Cahier de vacances Disney Stitch

Cécile Vibaux

Paru le 06/05/2026

48 pages

Hachette

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Haley

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi, Julien Favereau

Paru le 08/04/2026

208 pages

Glénat

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The legacy

Elle Kennedy trad. Robyn Stella Bligh

Paru le 03/07/2024

446 pages

Hugo et Compagnie

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Mémoires d'un expert psychiatre

Angélina Delcroix

Paru le 02/10/2024

605 pages

Hugo et Compagnie

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Cahier de vacances Lilo et Stitch

Cécile Vibaux

Paru le 07/05/2025

48 pages

Hachette

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L'orpheline d'Auschwitz

Anna Stuart trad. Marc Sigala

Paru le 04/02/2026

509 pages

J'ai lu

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Mens-moi à l'oreille

Amy Tintera trad. Raphaëlle O'Brien

Paru le 02/01/2026

448 pages

J'ai lu

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Le boyfriend

Freida McFadden trad. Karine Xaragai

Paru le 08/10/2025

392 pages

City Editions

22,00 €

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Jouer pour réviser CM2 à la 6e

Michèle Lecreux, Loïc Audrain, Sylvie Cote, Célia Gallais, Pascal Guichard

Paru le 20/05/2020

192 pages

Hachette

6,50 €

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Les habitantes

Pauline Peyrade

Paru le 02/01/2026

179 pages

Les Editions de Minuit

18,00 €

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Plus grand que le ciel

Virginie Grimaldi

Paru le 07/05/2025

303 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

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Spy X Family Tome 16

Tatsuya Endo trad. Satoko Fujimoto, Nathalie Bougon-Bastide

Paru le 23/04/2026

210 pages

Kurokawa

7,30 €

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Mon cahier de vacances Les incollables de la GS au CP

Play Bac

Paru le 03/05/2023

64 pages

Play Bac

3,99 €

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Le Roi des ombres

Jean-Christophe Grangé

Paru le 06/05/2026

480 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,70 €

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Et ils vécurent heureux malgré tous leurs enfants

Raphaëlle Giordano

Paru le 23/04/2026

368 pages

Pocket

9,30 €

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J'entre en Petite Section de Maternelle

Nadia Poure, Marie-Christine Exbrayat, Sylvie Rainaud

Paru le 07/05/2025

36 pages

Hachette

5,90 €

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Un hiver pour te résister

Morgane Moncomble

Paru le 05/03/2025

568 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Nos étoiles filantes

Laure Manel

Paru le 08/04/2026

384 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

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Clamser à Tataouine

Raphaël Quenard

Paru le 06/05/2026

220 pages

J'ai lu

8,90 €

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Je rentre en grande section avec Loup

Marie-Claude Jensen, Thibault Siegfriedt, Anne-Cécile Couval, Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Paru le 06/05/2021

36 pages

Editions Auzou

5,95 €

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Mon cahier de vacances du CP au CE1

Playbac, Laure Dufay, Elsa Fouquier, Laurent Kling, Antoine Corbineau

Paru le 03/05/2023

64 pages

Play Bac

3,99 €

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La soeur de la tempête

Lucinda Riley trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

Paru le 17/06/2020

763 pages

LGF/Le Livre de Poche

11,40 €

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125 jeux avec Loup pour réviser et s'amuser en vacances

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Paru le 05/05/2023

96 pages

Editions Auzou

6,95 €

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Que la mort nous frôle

Michel Bussi

Paru le 16/04/2026

432 pages

Presses de la Cité

22,90 €

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La révolte de la reine

Morgane Moncomble

Paru le 04/03/2026

572 pages

Hugo et Compagnie

19,90 €

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Des choux et des reines

Katherine Pancol

Paru le 29/04/2026

200 pages

Albin Michel

19,90 €

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La sage-femme d'Auschwitz

Stuart Anna, Anna Stuart trad. Maryline Beury

Paru le 06/03/2024

480 pages

J'ai lu

8,60 €

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Cadavres en famille

Jeneva Rose trad. Michèle Yap

Paru le 21/05/2026

336 pages

Pocket

9,00 €

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Mon cahier de vacances de la MS à la GS

Play Bac

Paru le 03/05/2023

35 pages

Play Bac

3,99 €

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Je rentre en moyenne section avec Loup

Anne-France Tapella, Thibault Siegfriedt, Anne-Cécile Couval, Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Paru le 06/05/2021

36 pages

Editions Auzou

5,95 €

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Un printemps pour te succomber

Morgane Moncomble

Paru le 30/04/2025

601 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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La maison vide

Laurent Mauvignier

Paru le 28/08/2025

752 pages

Les Editions de Minuit

25,00 €

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Les Saules

Mathilde Beaussault

Paru le 06/03/2026

256 pages

Points

8,40 €

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Les Malarazza

Ugo Barbàra trad. Romane Lafore

Paru le 09/04/2026

688 pages

Editions Gallimard

10,00 €

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Madelaine avant l'aube

Sandrine Collette

Paru le 02/01/2026

233 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

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Le Robert Junior illustré

Le Robert

Paru le 16/05/2024

1532 pages

Le Robert

18,95 €

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Cahier de vacances de la 5e vers la 4e

Laurence Mokrani, Jean-Dominique Picchiottino, Catherine Mazaud-Aujard, Patrick Rasset, Nadine Daboval, Mauro Mazzari

Paru le 02/04/2026

96 pages

Magnard

8,55 €

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Trois

Valérie Perrin

Paru le 30/03/2022

768 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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Mon cahier de vacances Sami et Julie

Stéphanie Neumayer, Philippe Razet, Isabelle Albertin, Thérèse Bonté

Paru le 11/04/2018

48 pages

Hachette

5,90 €

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Magnifique humanité

Léon XIV

Paru le 25/05/2026

224 pages

Cerf

4,90 €

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In my pistachio era

Emily Collins

Paru le 06/05/2026

480 pages

HarperCollins France

19,90 €

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Cahier de vacances Lilo et Stitch

Daniel Berlion, Joanna Le May

Paru le 07/05/2025

64 pages

Hachette

5,95 €

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Dictionnaire Larousse Poche

Collectif, Larousse

Paru le 03/06/2026

1095 pages

Larousse

9,50 €

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La fille qui venait la nuit

Nelle Lamarr trad. Karine Forestier

Paru le 04/03/2026

416 pages

J'ai lu

8,50 €

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Le cahier d'enquête de Franck Thilliez

Franck Thilliez

Paru le 02/05/2024

64 pages

404 Editions

9,95 €

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L'étranger

Albert Camus

Paru le 07/01/1972

186 pages

Editions Gallimard

7,60 €

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Mon cahier de vacances Les Sisters

Marion Fallot

Paru le 06/05/2026

48 pages

Hachette

5,95 €

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J'emporterai le feu

Leïla Slimani

Paru le 05/03/2026

473 pages

Editions Gallimard

10,00 €

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Aube

Yusuke Murata, One trad. Frédéric Malet

Paru le 11/06/2026

224 pages

Kurokawa

7,30 €

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La Cuisinière des Kennedy

Valérie Paturaud

Paru le 03/04/2025

408 pages

Pocket

9,30 €

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Mon cahier de vacances Les Sisters

Elisabeth Raoul, Alain Boyer

Paru le 06/05/2026

48 pages

Hachette

5,95 €

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Le syndrome du spaghetti

Marie Vareille

Paru le 01/02/2024

311 pages

Pocket

8,70 €

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Et plumes si affinités...

Mr Tan, ChrisPop, Diane Le Feyer

Paru le 16/04/2026

80 pages

Mr Tan & Co

11,50 €

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Mon cahier de vacances Les Sisters

Marion Fallot

Paru le 06/05/2026

48 pages

Hachette

5,95 €

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La vie heureuse

David Foenkinos

Paru le 08/05/2025

256 pages

Editions Gallimard

9,20 €

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Blue Lock Tome 1

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura trad. Lilian Lebrun

Paru le 02/06/2021

208 pages

Pika Edition

3,00 €

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Valentina Tome 1

Azra Reed

Paru le 01/04/2026

430 pages

Hugo et Compagnie

7,90 €

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Le couple d'à côté

Shari Lapena trad. Valérie Le Plouhinec

Paru le 13/09/2018

360 pages

Pocket

8,10 €

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Cahier de vacances Stitch

Cécile Vibaux

Paru le 06/05/2026

32 pages

Hachette

5,95 €

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Je rentre en CP avec Loup

Anne-France Tapella, Laurence Lefèvre, Aurélie Perrot, Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Paru le 06/05/2021

48 pages

Editions Auzou

5,95 €

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125 jeux avec Loup pour réviser et s'amuser en vacances

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Paru le 06/05/2022

96 pages

Editions Auzou

6,95 €

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Jacaranda

Gaël Faye

Paru le 01/10/2025

288 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

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Mon cahier de vacances du CE1 au CE2

Play Bac, Antoine Corbineau, Laurent Kling, Christophe Bataillon

Paru le 03/05/2023

64 pages

Play Bac

3,99 €

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Plus jamais sans moi

Maud Ankaoua

Paru le 02/04/2025

384 pages

J'ai lu

8,40 €

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L'ange de Marchmont Hall

Lucinda Riley trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

Paru le 06/05/2026

768 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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Les Bouchères

Sophie Demange

Paru le 07/05/2026

258 pages

Collection Proche

8,50 €

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Résister

Salomé Saqué

Paru le 28/01/2026

160 pages

Payot

5,00 €

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125 jeux avec Loup pour réviser et s'amuser en vacances

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Paru le 05/05/2023

96 pages

Editions Auzou

6,95 €

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Une belle vie

Virginie Grimaldi

Paru le 02/05/2024

384 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

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La soeur de l'ombre

Lucinda Riley trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

Paru le 17/06/2020

768 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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Dernière soirée

Lisa Gardner trad. Cécile Deniard

Paru le 02/01/2026

528 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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Les oubliés du dimanche

Valérie Perrin

Paru le 04/10/2017

409 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

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C'est MON corps !

Mai Lan Chapiron

Paru le 08/03/2024

28 pages

Editions de la Martinière

10,00 €

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Mon cahier de vacances Les Sisters

Clara Morena-Beuken

Paru le 06/05/2026

48 pages

Hachette

5,95 €

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