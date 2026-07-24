Le Dîner s’éternise au sommet des meilleures ventes

Le Dîner reste largement installé en tête pour sa troisième semaine dans le classement. Le poche publié par City ajoute 45.102 ventes à son parcours et atteint 176.012 exemplaires cumulés. Puis, toujours Freida, aux éditions J'ai Lu : La Prof (traduction de Karine Forestier)conserve en effet la deuxième place avec 14.876 ventes. Présent depuis douze semaines, le titre affiche désormais un cumul de 266.759 exemplaires.

Le podium change pourtant de visage, avec deux livres de la même maison d'éditions Le livre de poche. Les Heures fragiles, de Virginie Grimaldi, gagne neuf places et rejoint le troisième rang avec 11.652 exemplaires vendus. Après onze semaines de présence, le poche totalise 143.916 ventes. Il devance Quelqu’un d’autre, de Guillaume Musso, qui réalise la plus forte progression du top 10 : vingt places gagnées, 10.163 ventes et une quatrième position !

Une double performance qui fait reculer les cahiers de vacances hors du podium. Passeport, du CE1 au CE2 (Hachette education) occupe la cinquième place avec 10 133 ventes, devant Passeport, du CM2 à la 6e (Hachette education) et ses 10.050 exemplaires. Nathan Vacances, du CP vers le CE1 (Nathan) suit au septième rang avec 9957 ventes, puis Passeport, du CP au CE1 (Hachette education) avec 9774 exemplaires et Passeport, du CE2 au CM1 (Hachette education) avec 9463 ventes.

Tata, de Valérie Perrin (Le Livre de Poche), complète le groupe : le roman gagne six places, atteint le dixième rang et enregistre 9373 ventes.

Top/ Flop de la semaine

Off-Campus, tome 1 : The Deal (Hugo Poche). Le poche d’Elle Kennedy gagne 85 places et atteint le 106e rang, avec 2370 ventes. Hannah accepte d’aider Garrett, star de l’équipe universitaire de hockey, à améliorer ses résultats scolaires. En échange, il doit l’aider à séduire un autre étudiant, mais leur accord prend rapidement une tournure inattendue.

Mon cahier de vacances Sami et Julie, de la grande section au CP (Hachette Education) perd lui, 73 places et tombe au 161e rang, avec 1840 ventes. Destiné aux enfants qui préparent leur entrée au CP, il réunit des activités de lecture, d’écriture, de mathématiques et de sciences, accompagnées de jeux, d’autocollants et d’une histoire de Sami et Julie.

Le marché rebondit, les librairies reculent

Entre le 13 et le 19 juillet, le marché atteint 5,292 millions d’exemplaires vendus, contre 4,435 millions la semaine précédente. La hausse s’établit à 19 %. Le chiffre d’affaires progresse de 16 %, de 51,531 à 59,790 millions €. Ce rebond hebdomadaire ne compense pas l’écart avec la même semaine de 2025 : les ventes restent en retrait de 7 % et le chiffre d’affaires de 8 %.

Les grandes surfaces spécialisées demeurent le premier circuit, avec 2,555 millions d’exemplaires, 30,088 millions d’euros de chiffre d’affaires, 48 % des volumes et 50 % de la valeur du marché. Leurs ventes avancent de 25 % sur une semaine. La progression la plus rapide vient des grandes surfaces alimentaires, à +61 % en volume et +69 % en valeur. Elles totalisent 1,238 million de livres vendus.

Les librairies suivent la direction inverse. Leurs ventes diminuent de 9 %, à 1,499 million d’exemplaires, tandis que leur chiffre d’affaires recule de 11 %, à 18,932 millions €. Elles représentent 28 % des volumes et 32 % de la valeur du marché sur la semaine. Le Dîner aborde ainsi la suivante avec une avance solide, face à un top 10 partagé à parts égales entre littérature poche et enseignement.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

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Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

Crédit : CC BY-SA 4.0 / ActuaLitté

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com