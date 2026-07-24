8 romans québécois en lice pour les Rendez-vous du premier roman 2026-2027

Le Prix des Rendez-vous du premier roman récompense chaque année deux auteurs ou autrices ayant publié un premier roman en français. L’un des prix est attribué au Canada, l’autre dans la francophonie hors Canada. Le choix des titres canadiens a été confié à un jury professionnel, tandis que la sélection étrangère relève de Lectures Plurielles et du Festival du premier roman de Chambéry, en France.

La présélection québécoise est la suivante :

Inondables, de Marilyne Busque-Dubois (Alto)

C’était ça ou mourir, de Thélyson Orélien (Boréal)

Le Junk, d’Arthur Friso (Boréal)

Dans l’ordre des choses, de Danièle Belley (Ta Mère)

Une certaine tristesse, de Mattis Savard-Verhoeven (La Peuplade)

Épinette, d’Isabelle Lapointe (La Mèche)

Le bézoard, de Pascale Montpetit (Québec Amérique)

Implosion, de Laurence Florisca Rivard (Héliotrope).

Un choix confié aux clubs de lecture

Les lecteurs et lectrices se réuniront pour discuter des ouvrages et confronter leurs points de vue. À la fin de la saison, ils voteront pour leur titre favori dans la sélection du Canada et dans celle de la francophonie hors Canada. Les deux lauréats seront invités au Festival du premier roman de Chambéry et participeront à un événement organisé au Québec.

La personne récompensée dans la catégorie québécoise recevra une bourse de 1000 $. Une rencontre avec des lecteurs et lectrices est aussi prévue à la Bibliothèque Gaston-Miron, à Paris, spécialisée en études québécoises.

L'année dernière, les lauréats étaient Sébastien Dulude pour Amiante (La Peuplade) et Claire Mathot pour La Saison du silence (Actes Sud).

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Par Dépêche

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