8 romans québécois en lice pour les Rendez-vous du premier roman 2026-2027

La présélection québécoise de la 14e édition du Prix des Rendez-vous du premier roman réunit désormais 8 titres. Ces ouvrages seront lus de septembre 2026 à février 2027 par des clubs du Québec et du Canada, avec 8 romans francophones hors Canada, afin de désigner deux lauréats.
Le 24/07/2026 à 12:50 par Dépêche
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24/07/2026 à 12:50
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Le Prix des Rendez-vous du premier roman récompense chaque année deux auteurs ou autrices ayant publié un premier roman en français. L’un des prix est attribué au Canada, l’autre dans la francophonie hors Canada. Le choix des titres canadiens a été confié à un jury professionnel, tandis que la sélection étrangère relève de Lectures Plurielles et du Festival du premier roman de Chambéry, en France.
La présélection québécoise est la suivante :
Inondables, de Marilyne Busque-Dubois (Alto)
C’était ça ou mourir, de Thélyson Orélien (Boréal)
Le Junk, d’Arthur Friso (Boréal)
Dans l’ordre des choses, de Danièle Belley (Ta Mère)
Une certaine tristesse, de Mattis Savard-Verhoeven (La Peuplade)
Épinette, d’Isabelle Lapointe (La Mèche)
Le bézoard, de Pascale Montpetit (Québec Amérique)
Implosion, de Laurence Florisca Rivard (Héliotrope).
Les lecteurs et lectrices se réuniront pour discuter des ouvrages et confronter leurs points de vue. À la fin de la saison, ils voteront pour leur titre favori dans la sélection du Canada et dans celle de la francophonie hors Canada. Les deux lauréats seront invités au Festival du premier roman de Chambéry et participeront à un événement organisé au Québec.
La personne récompensée dans la catégorie québécoise recevra une bourse de 1000 $. Une rencontre avec des lecteurs et lectrices est aussi prévue à la Bibliothèque Gaston-Miron, à Paris, spécialisée en études québécoises.
L'année dernière, les lauréats étaient Sébastien Dulude pour Amiante (La Peuplade) et Claire Mathot pour La Saison du silence (Actes Sud).
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 01/05/2026
Alto Editions
27,50 €
Paru le 15/12/2025
De Ta Mère Edition
27,50 €
Paru le 05/03/2026
144 pages
Editions La Peuplade
19,00 €
Paru le 15/11/2025
La mèche
25,00 €
Paru le 02/09/2025
255 pages
Héliotrope
19,00 €
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