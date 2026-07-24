Autoéditée sur internet, cette saga a dépassé 14 millions de ventes

On n’est jamais si bien servi que par une communauté de lecteurs — surtout lorsqu’elle paie pour lire la suite avant tout le monde. Comme le retrace El País, Matt Dinniman a commencé à publier Dungeon Crawler Carl chapitre après chapitre sur Royal Road, à la fin de 2019, avant d’en proposer lui-même une première édition sur Amazon en 2020.

Quatre ans plus tard, Ace Books, marque de Penguin Random House, récupérait les droits papier des six premiers volumes. Pas les ebooks. Pas davantage la relation directe avec le public. Juste le papier, ce qui, dans l’édition traditionnelle, ressemble déjà à une petite révolution contractuelle.

Le résultat a largement dépassé le cercle des amateurs de LitRPG. Les chiffres communiqués à la presse américaine évoquent désormais plus de 14 millions d’exemplaires vendus, tous formats confondus. En mai 2026, Publishers Weekly comptabilisait 1,6 million d’exemplaires pour les sept premiers grands formats publiés par Ace. Le reste se répartit entre ebooks et livres audio, deux territoires conquis bien avant l’arrivée chez Penguin Random House.

Quand l’éditeur arrive après les lecteurs

Le parcours a de quoi rendre nerveux quelques comités de lecture. Lorsque Ace s’intéresse à la saga, le marché a déjà fait une bonne partie du travail : six tomes, 800.000 ventes cumulées en papier, numérique et audio, et une audience suffisamment solide pour rendre l’acquisition moins aventureuse qu’elle n’en a l’air. Dungeon Crawler Carl devient alors la première série LitRPG achetée par la maison.

Le genre, contraction de « littérature » et de « role-playing game », ne demande pas au lecteur de choisir entre la porte de gauche et celle de droite. Il reprend plutôt les règles familières du jeu vidéo : niveaux, caractéristiques, quêtes, compétences et points d’expérience. Dans la série de Dinniman, la Terre a été transformée en gigantesque donjon télévisé par des extraterrestres. Carl, ancien garde-côte surpris en caleçon, tente d’y survivre avec Princesse Donut, la chatte de son ex-compagne, désormais douée de parole et d’un sens assez personnel de la modestie.

Cette mécanique organise le récit, son rythme et les attentes du public. Publishers Weekly relevait dès 2024 que les éditeurs d’imaginaire observaient de près ce réservoir d’auteurs nés sur Royal Road, Patreon ou Kindle. Ace n’a donc pas découvert une pratique marginale : il a choisi d’entrer dans un marché que ses lecteurs avaient déjà constitué.

Un auteur dans la maison, mais encore chez lui

Le contrat de Matt Dinniman conserve pourtant quelque chose d’inhabituel. L’auteur continue d’autoéditer les versions numériques, tandis qu’Ace assure l’exploitation imprimée américaine. Il garde ainsi le contrôle de l’édition des ebooks et de leur mise en circulation, tout en bénéficiant de la puissance commerciale d’un grand groupe pour les librairies et les réimpressions papier.

À ce dispositif s’ajoute une caisse de résonance qui ferait pâlir bien des services marketing. Son Patreon rassemble près de 26.000 membres payants, avec des abonnements débutant à 3 $. Les lecteurs y accèdent aux chapitres en avance, échangent sur Discord et participent à des consultations concernant la série. Certains peuvent même financer l’apparition de personnages secondaires. Dinniman ne découvre donc pas les réactions plusieurs mois après publication : il les reçoit pendant l’écriture.

Ce lien direct ne remplace pas l’éditeur ; il modifie le rapport de forces. L’auteur apporte une œuvre, mais aussi une communauté mobilisable et des revenus déjà établis. Ace ouvre les circuits du papier, de la librairie et des listes de meilleures ventes. Le huitième volume, A Parade of Horribles, publié en mai 2026, a ainsi atteint la première place des ventes américaines relevées par Publishers Weekly.

Du feuilleton gratuit à la propriété mondiale

La suite ne se joue plus seulement en librairie. Les éditions audio, interprétées par Jeff Hays, ont largement contribué à l’essor initial. Peacock a commandé une adaptation télévisée en prises de vues réelles, produite par Fuzzy Door, la société de Seth MacFarlane, avec Chris Yost à l’écriture. Jeff Hays prêtera également sa voix à Princesse Donut, premier choix de distribution annoncé le 23 juillet au Comic-Con de San Diego.

La franchise comprend aussi des romans graphiques, des produits dérivés et deux jeux de table développés par Renegade Game Studios : un jeu de rôle et Dungeon Crawler Carl : Unstoppable, jeu de cartes coopératif ou solitaire attendu en novembre 2026. Le livre demeure le point de départ, mais chaque format alimente désormais le suivant, auprès d’un public déjà habitué à acheter, commenter et recommander plusieurs versions d’une même histoire.

En France, Dungeon Crawler Carl fut annoncé dès septembre 2024 au sein de Lorestone, label d’Editis consacré au LitRPG. Le premier tome, traduit par Chloé Atangana, est paru le 7 novembre suivant. La série aura généré en cinq tomes près de 61.000 ventes selon Edistat – le dernier opus étant sorti en avril dernier. Le cas américain apporte l’autre moitié de l’histoire : celle d’un grand groupe qui ne récupère pas un auteur inconnu, mais compose avec un éditeur de lui-même, déjà entouré de ses lecteurs.

Illustration : couverture

Par Nicolas Gary

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