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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
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Autoéditée sur internet, cette saga a dépassé 14 millions de ventes

Née gratuitement sur une plateforme de romans en ligne, puis développée en autoédition, la série Dungeon Crawler Carl est devenue l’un des grands succès de l’imaginaire américain. Ace Books en publie désormais les éditions papier aux États-Unis, tandis que Matt Dinniman conserve la main sur le numérique et sa communauté. Une drôle de manière d’entrer dans un grand groupe : sans lui remettre toutes les clés.

Le 24/07/2026 à 13:35 par Nicolas Gary

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Publié le :

24/07/2026 à 13:35

Nicolas Gary

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On n’est jamais si bien servi que par une communauté de lecteurs — surtout lorsqu’elle paie pour lire la suite avant tout le monde. Comme le retrace El País, Matt Dinniman a commencé à publier Dungeon Crawler Carl chapitre après chapitre sur Royal Road, à la fin de 2019, avant d’en proposer lui-même une première édition sur Amazon en 2020.

Quatre ans plus tard, Ace Books, marque de Penguin Random House, récupérait les droits papier des six premiers volumes. Pas les ebooks. Pas davantage la relation directe avec le public. Juste le papier, ce qui, dans l’édition traditionnelle, ressemble déjà à une petite révolution contractuelle.

Le résultat a largement dépassé le cercle des amateurs de LitRPG. Les chiffres communiqués à la presse américaine évoquent désormais plus de 14 millions d’exemplaires vendus, tous formats confondus. En mai 2026, Publishers Weekly comptabilisait 1,6 million d’exemplaires pour les sept premiers grands formats publiés par Ace. Le reste se répartit entre ebooks et livres audio, deux territoires conquis bien avant l’arrivée chez Penguin Random House.

Quand l’éditeur arrive après les lecteurs

Le parcours a de quoi rendre nerveux quelques comités de lecture. Lorsque Ace s’intéresse à la saga, le marché a déjà fait une bonne partie du travail : six tomes, 800.000 ventes cumulées en papier, numérique et audio, et une audience suffisamment solide pour rendre l’acquisition moins aventureuse qu’elle n’en a l’air. Dungeon Crawler Carl devient alors la première série LitRPG achetée par la maison.

Le genre, contraction de « littérature » et de « role-playing game », ne demande pas au lecteur de choisir entre la porte de gauche et celle de droite. Il reprend plutôt les règles familières du jeu vidéo : niveaux, caractéristiques, quêtes, compétences et points d’expérience. Dans la série de Dinniman, la Terre a été transformée en gigantesque donjon télévisé par des extraterrestres. Carl, ancien garde-côte surpris en caleçon, tente d’y survivre avec Princesse Donut, la chatte de son ex-compagne, désormais douée de parole et d’un sens assez personnel de la modestie.

Cette mécanique organise le récit, son rythme et les attentes du public. Publishers Weekly relevait dès 2024 que les éditeurs d’imaginaire observaient de près ce réservoir d’auteurs nés sur Royal Road, Patreon ou Kindle. Ace n’a donc pas découvert une pratique marginale : il a choisi d’entrer dans un marché que ses lecteurs avaient déjà constitué.

Un auteur dans la maison, mais encore chez lui

Le contrat de Matt Dinniman conserve pourtant quelque chose d’inhabituel. L’auteur continue d’autoéditer les versions numériques, tandis qu’Ace assure l’exploitation imprimée américaine. Il garde ainsi le contrôle de l’édition des ebooks et de leur mise en circulation, tout en bénéficiant de la puissance commerciale d’un grand groupe pour les librairies et les réimpressions papier.

À ce dispositif s’ajoute une caisse de résonance qui ferait pâlir bien des services marketing. Son Patreon rassemble près de 26.000 membres payants, avec des abonnements débutant à 3 $. Les lecteurs y accèdent aux chapitres en avance, échangent sur Discord et participent à des consultations concernant la série. Certains peuvent même financer l’apparition de personnages secondaires. Dinniman ne découvre donc pas les réactions plusieurs mois après publication : il les reçoit pendant l’écriture.

Ce lien direct ne remplace pas l’éditeur ; il modifie le rapport de forces. L’auteur apporte une œuvre, mais aussi une communauté mobilisable et des revenus déjà établis. Ace ouvre les circuits du papier, de la librairie et des listes de meilleures ventes. Le huitième volume, A Parade of Horribles, publié en mai 2026, a ainsi atteint la première place des ventes américaines relevées par Publishers Weekly.

Du feuilleton gratuit à la propriété mondiale

La suite ne se joue plus seulement en librairie. Les éditions audio, interprétées par Jeff Hays, ont largement contribué à l’essor initial. Peacock a commandé une adaptation télévisée en prises de vues réelles, produite par Fuzzy Door, la société de Seth MacFarlane, avec Chris Yost à l’écriture. Jeff Hays prêtera également sa voix à Princesse Donut, premier choix de distribution annoncé le 23 juillet au Comic-Con de San Diego.

La franchise comprend aussi des romans graphiques, des produits dérivés et deux jeux de table développés par Renegade Game Studios : un jeu de rôle et Dungeon Crawler Carl : Unstoppable, jeu de cartes coopératif ou solitaire attendu en novembre 2026. Le livre demeure le point de départ, mais chaque format alimente désormais le suivant, auprès d’un public déjà habitué à acheter, commenter et recommander plusieurs versions d’une même histoire.

En France, Dungeon Crawler Carl fut annoncé dès septembre 2024 au sein de Lorestone, label d’Editis consacré au LitRPG. Le premier tome, traduit par Chloé Atangana, est paru le 7 novembre suivant. La série aura généré en cinq tomes près de 61.000 ventes selon Edistat – le dernier opus étant sorti en avril dernier. Le cas américain apporte l’autre moitié de l’histoire : celle d’un grand groupe qui ne récupère pas un auteur inconnu, mais compose avec un éditeur de lui-même, déjà entouré de ses lecteurs.

Illustration : couverture

 
 
 
 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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Une carte de bibliothèque dès la naissance : le plan britannique pour relancer la lecture

La commission de l’Éducation de la Chambre des communes propose de prolonger l’Année nationale de la lecture 2026 jusqu’en 2035 et d’instaurer une garantie donnant à chaque enfant des occasions régulières de lire pour le plaisir. Dans son rapport, elle demande au gouvernement britannique d’agir sur l’accès aux bibliothèques, les pratiques scolaires et l’accompagnement des familles, alors que plusieurs enquêtes signalent une baisse de la lecture chez les enfants comme chez les adultes.

23/07/2026, 17:22

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Adaptation littéraire : un nouveau rendez-vous stratégique à La Rochelle

À l’image des événements gratuits déployés à Paris par les géants du streaming pour célébrer les passerelles entre littérature et écran, la structuration professionnelle du secteur se poursuit en coulisses. La Société Civile des Éditeurs de Langue Française (SCELF) franchit une étape supplémentaire en s’associant cet automne au Festival de la Fiction de La Rochelle pour bâtir un nouveau pôle d’échanges dédié aux cessions de droits.

23/07/2026, 17:00

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Fnac Darty progresse, mais ses produits éditoriaux chutent de 8,5 %

Fnac Darty a achevé le premier semestre 2026 sur une légère croissance de son activité et une rentabilité opérationnelle améliorée. Dans ce tableau presque présentable, le livre fait tache : l’enseigne le dit en recul, tandis que l’ensemble des produits éditoriaux perd 8,5 %. Une contre-performance à manier avec précision, puisque le groupe ne dévoile pas séparément ses ventes de livres.

23/07/2026, 16:25

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Harry Potter, DC Comics, HBO : Bruxelles autorise le rachat de Warner par Paramount

La Commission européenne a autorisé, sous conditions, le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance, une opération valorisée à 110 milliards $. Bruxelles ne relève pas de menace suffisante dans le streaming ou la production audiovisuelle, mais exige que Paramount rompe son alliance européenne avec Universal Pictures. Un feu vert important pour ce nouvel empire de l’écran, des licences et désormais du livre — toujours immobilisé, aux États-Unis, par une décision de justice.

23/07/2026, 15:54

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La coédition du livre d'un rappeur débouche sur un règlement de comptes

Le tribunal de commerce de Bobigny, le 2 juillet dernier, a évoqué le livre du rappeur Driver et du journaliste et auteur Ismaël Mereghetti, J'étais là, paru en mars 2022, coédité par Faces cachées Éditions et la société Hors Cadres. Pas pour revenir sur « 30 ans au cœur du rap », sous-titre de l'ouvrage, mais pour rappeler à la maison ses obligations vis-à-vis de sa partenaire de coédition.

23/07/2026, 15:51

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Sur la route des vacances ou non, tout roule en français

Pas de pause estivale pour la Commission d'enrichissement de la langue française, qui publie une nouvelle liste de vocabulaire, consacrée aux transports terrestres. Vélos, voitures et transports en commun s'y croisent, sans sortie de route, grâce à des équivalents français donnés à plusieurs termes ou expressions anglais.

23/07/2026, 11:00

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Droit de copie : la gestion par le CFC reconduite pour les 5 prochaines années

Un arrêté de la ministre de la Culture Catherine Pégard renouvelle, pour les cinq prochaines années, l'agrément du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC), en vue de la gestion du droit de reproduction par reprographie.

23/07/2026, 09:47

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La Villa Annie Ernaux choisit Asya Djoulaït pour sa résidence d’automne

L’autrice de Noire précieuse et d’Ibn séjournera à Istanbul du 22 septembre au 18 novembre 2026. Lauréate de la Villa Annie Ernaux, elle y développera un texte consacré à la manière dont l’expérience de l’étranger peut être transformée par l’écriture.

22/07/2026, 17:48

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La Rose de Java baisse le rideau : la fin d’une librairie de Montparnasse

Après près de quatre décennies passées parmi les livres anciens, Hubert Bouccara a tourné une dernière fois la clé de La Rose de Java. Installée rue Campagne-Première, à Montparnasse, la librairie avait fait de Joseph Kessel, Romain Gary, Henry de Monfreid et des écrivains voyageurs les figures tutélaires d’un lieu aussi érudit que personnel. Son propriétaire y défendait les bouquinistes et la librairie indépendante, tout en faisant de sa vitrine et de ses prises de parole le relais de convictions volontiers provocatrices, parfois injurieuses.

22/07/2026, 17:35

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Un livre négationniste signalé à la justice par le ministre de l'Intérieur

Une Encyclopédie de l'Holocauste, ouvrage négationniste diffusé en France par les Éditions des Tuileries, structure liée à l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol, a été frappée d'une interdiction de distribution aux mineurs et de promotion, début juillet. Le ministère de l'Intérieur, à l'origine de ces mesures, a également signalé le titre à la procureure de la République de Paris, nous apprend la Place Beauvau.

22/07/2026, 16:09

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États-Unis : le broché et l’audio soutiennent les revenus de l’édition en mai

Les éditeurs participant au relevé StatShot de l’Association of American Publishers ont déclaré 931,1 millions de dollars de recettes nettes en mai 2026, soit 6,8 % de plus qu’un an auparavant. L’édition grand public progresse de 7,6 %, avec une nette croissance du broché et du livre audio numérique.

 

22/07/2026, 13:49

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Économie, impact culturel... Une étude se penche sur les manifestations littéraires

Le ministère de la Culture, et plus précisément sa Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC), s'est lancé dans une étude consacrée aux manifestations littéraires. Les objectifs : évaluer leur situation financière, mais aussi leur « impact culturel et social », notamment sur les jeunes et les personnes éloignées de la lecture.

22/07/2026, 12:55

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”Enfiler un masque social” : Thaïs Dia entre l’Iran et la banlieue

Dans Chérine (Viviane Hamy), son premier roman, Thaïs Dia explore la manière dont un prénom, une histoire familiale et un environnement social peuvent façonner une existence. Nourrie par son expérience de l’Iran et de la banlieue lyonnaise, elle interroge les injonctions faites aux femmes, la violence devenue norme et les masques que chacun apprend à porter pour trouver sa place.

22/07/2026, 12:43

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De Libération à Editis ? Le scénario Dov Alfon agite le groupe

Moins de trois semaines après les informations sur une possible arrivée d’Olivier Nora, un autre nom circule chez Editis. Selon La Lettre, Denis Olivennes envisagerait de confier une maison du groupe à Dov Alfon, ancien directeur de la rédaction de Libération. Les deux hommes démentent toutefois l’existence d'une éventuelle collaboration.

22/07/2026, 12:08

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Alberta : un accès limité aux livres “inappropriés” selon l’âge des lecteurs

Adoptée le 13 mai 2026, la loi 28 accorde au gouvernement de l’Alberta le pouvoir de limiter, selon l’âge, l’accès à certains documents des bibliothèques publiques. Le ministre vise les ouvrages comportant des représentations visuelles explicites d’actes sexuels et assure qu’aucun titre ne sera interdit. Les modalités restent pourtant à écrire : critères de sélection, contrôle des lecteurs, autorisation parentale ou traitement des ressources numériques seront définis par de futurs règlements.

22/07/2026, 11:46

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Exclusion des Gazaouis du programme PAUSE : le Conseil d'État refuse d'intervenir

Pour la deuxième fois en quelques semaines, le Conseil d'État a rejeté la procédure en référé de plusieurs organisations, dont des maisons d'édition, qui tentaient d'obtenir la reprise des évacuations des lauréats palestiniens du programme PAUSE de Gaza. Les arguments de la juridiction administrative n'ont pas changé : elle ne reconnait pas le caractère urgent de la requête.

22/07/2026, 11:45

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Quels livres les Parisiens lisent-ils en anglais ? Après Harry Potter, Freida McFadden...

Dans les bibliothèques municipales de Paris, les romans lus en anglais ne sentent plus vraiment la salle de classe. Freida McFadden occupe quatre places parmi les dix ouvrages en langue étrangère les plus empruntés, selon des données communiquées par la Ville à Babbel. Rebecca F. Kuang, Maggie O’Farrell, Ocean Vuong ou Emily Henry complètent un palmarès très contemporain — et presque exclusivement anglophone.

22/07/2026, 11:09

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Paramount–Warner : pourquoi la justice redoute un Hollywood trop concentré

Le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance devra patienter. Une juge fédérale de Californie a interdit aux deux groupes de conclure leur accord ou d’intégrer leurs activités pendant quatorze jours. Obtenue par la Californie et onze autres États, cette suspension ne tranche pas encore la légalité de l’opération. Elle place néanmoins sous surveillance une concentration qui réunirait studios, plateformes, chaînes, DC Comics et une nouvelle activité éditoriale.

22/07/2026, 10:03

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Franck Maubert : “Écrire est un bien curieux exercice”

À l’occasion de la parution de Sur la route du retour, publié chez Arléa pour la rentrée littéraire, Franck Maubert raconte comment un livre sur l’art et la beauté s’est laissé envahir par l’enfance, les visages disparus et les blessures familiales. De cette remontée de la mémoire naît un texte où la littérature devient chemin de retour.

21/07/2026, 14:25

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De Hachette à Relay, deux siècles d’emprise sur les librairies de gare

Alors que la contestation contre l’emprise de Bolloré sur les médias, l’édition et la diffusion gagne les gares, un paradoxe apparaît : plusieurs boutiques Fnac, qui peuvent sembler constituer une alternative à Relay, sont en réalité exploitées par Lagardère Travel Retail ou par Lagardère & Connexions, sa coentreprise avec SNCF Gares & Connexions. Or Lagardère Travel Retail est précisément le propriétaire et l’opérateur historique de l’enseigne Relay...

21/07/2026, 12:50

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Les Hiérarques de Sang : un space opera haletant qui voit le pouvoir tomber entre de trop jeunes mains

L’univers des Hiérarques de Sang est une création originale et extensive, fruit d’années de travail et d’exploration des thèmes chers à l’auteur : Oscar Rigaux. Ce professeur d’histoire, dont c’est le premier roman, attache une importance particulière à la confection d’un monde en 2125 où l’exploration spatiale n’a pas tenu ses promesses envers tout le monde. Un récit young adult space opera sur l’émancipation, l’adolescence, la violence et le prix de la survie.

21/07/2026, 09:30

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Relay dans les gares : la SNCF sommée de rompre avec le système Bolloré

Alternatiba, SUD-Rail, le SNJ-CGT, Greenpeace, la Ligue des auteurs professionnels, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et une vingtaine d’organisations demandent à la SNCF de revoir son partenariat avec Relay pour la vente de livres et de journaux en gare. Leur mobilisation s’appuie sur une enquête accusant l’enseigne de favoriser certains titres conservateurs ou d’extrême droite. 

20/07/2026, 18:02

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7 Pouces liquidée : la “carte-livre” numérique n’a pas trouvé son modèle économique

La start-up nazairienne 7 Pouces a été placée en liquidation judiciaire. L’entreprise voulait réconcilier le livre numérique et la librairie physique grâce à des cartes imprimées donnant accès à une application de lecture. Malgré plusieurs partenariats éditoriaux et un premier réseau de revendeurs, l’aventure s’arrête après quinze mois d’activité.

20/07/2026, 17:33

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À Bergerac, trois libraires de moins de 26 ans reprennent La Colline aux livres pour 240 000 €

Maëlle Delahais, Suzon Blanchard et Léa Lemaire ont pris la suite de Baptiste Gros et Caroline Dieny à la tête de La Colline aux livres. Déjà familières de la librairie ou formées aux métiers du livre, les trois cogérantes, toutes âgées de 23 à 25 ans, entendent préserver l’identité de cette adresse indépendante de Bergerac tout en renforçant ses rayons jeunesse et sciences humaines.

20/07/2026, 16:42

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Robert Laffont : Juliette Ponce prend la tête de la littérature étrangère

À compter du 1er septembre 2026, la fondatrice des éditions Dalva dirigera le domaine étranger de Robert Laffont, avec notamment la responsabilité de la collection Pavillons. Elle succédera à Claire Do Sêrro, tout en conservant la direction de sa propre marque éditoriale. Une double fonction qui consacre un parcours de vingt ans dans la littérature traduite.

20/07/2026, 12:42

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Badabouille : un imagier bilingue qui célèbre les langues, les cultures et les histoires familiales

Quatre entrepreneuses françaises lancent Badabouille, un imagier bilingue personnalisable destiné aux enfants de 2 à 7 ans. En permettant aux familles de choisir deux langues parmi dix disponibles (à ce jour), ce livre favorise l’éveil linguistique tout en valorisant les histoires, les origines et la diversité de chaque enfant. Un projet né de l’envie de rendre les langues accessibles dès le plus jeune âge et de créer un support de transmission pour toutes les familles.

20/07/2026, 09:00

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SEGA Dans le Rétro

Redécouvrez l’âge d’or de SEGA dans cet ouvrage richement illustré qui vous replonge au cœur des années 80 et 90, décennies bouillonnantes où la marque au hérisson bleu a façonné l’histoire du jeu vidéo. « Sega dans le rétro » retrace l’épopée d’un constructeur devenu légende : des salles d’arcade aux salons, des premières consoles domestiques aux machines les plus audacieuses, SEGA a imposé un style, une énergie et une créativité qui ont marqué des générations.

19/07/2026, 09:30

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Dans cette bibliothèque, les enfants liront désormais des histoires à un robot

À Takeo, dans la préfecture japonaise de Saga, des enfants liront en août devant LOVOT, un robot de compagnie chargé d’occuper la place habituellement réservée aux chiens lecteurs : celle d’un auditeur qui ne corrige ni ne juge. Quatre journées sont programmées, dont deux destinées à des jeunes nécessitant un accompagnement particulier. Une animation inspirée de la médiation animale, sans protocole scientifique ni bénéfice pédagogique démontré à ce stade.

18/07/2026, 15:23

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De la vente à l’incendie, huit tranches de vie de librairies

À Auch et Orléans, la relève s’organise ; à Caussade et Verson, il faut convaincre les lecteurs de revenir. À Augan, une librairie incendiée tente de repartir, tandis qu’à Bruxelles et Lecce, d’autres formats poussent les murs. Au milieu, la crise de Makassar rappelle une évidence moins photogénique : pour parvenir jusqu’aux tables, un livre dépend aussi d’une chaîne économique qui peut rompre sans prévenir. Huit récits, et autant de façons de ne pas laisser le rideau tomber.

18/07/2026, 15:23

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Galactic Mating Program : Chasse Sauvage, la nouvelle romance alien de Lotte Sardane

Avec Galactic Mating Program : Chasse Sauvage, actuellement en campagne sur Ulule, Lotte Sardane entraîne ses lecteurs sur Vorak, une planète où se perpétue la « Chasse Sauvage », une tradition aussi fascinante que cruelle. Venue escorter un groupe de jeunes femmes candidates au mariage avec les anciens ennemis de l’humanité, Kristie voit sa mission basculer lorsque leur navette s’écrase en pleine jungle. Devenue elle-même une proie, elle est contrainte de s’allier à Varhun, un chasseur alien solitaire aussi redoutable que séduisant. 

18/07/2026, 09:30

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