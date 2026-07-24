Il a fallu entrer dans la voix de celle qui a agressé

Ça commence dans le noir, un livre. On ne sait pas que ce sera un livre. Ça commence par deux pages. Une voix. Celle d’une professeure de sport qui regarde une de ses élèves avec ambiguïté et insistance. Un jaillissement un jour d’été, l’envoi de ce texte au seul qui lit mes brouillons qui tout de suite me dit : il est là TON livre, LE livre.

Il n’est pas à utiliser des majuscules au moindre message, je sais qu’il voit quelque chose qui m’effraie un peu. Écrire la voix d’une femme pédophile, qui agresse les petites filles dans les vestiaires d’enfant. Il sait que je porte en moi quelque chose qu’il va me falloir traquer.

J’ai cherché avant dans les livres, la réponse, la compréhension, le partage de ma solitude. Je n’ai pas trouvé ce que je cherchais. Alors, il me fallait l’écrire. Je l’ai fabriqué pas à pas. Quatre ans d’écriture. Il a fallu que j’entre dans la voix de celle qui a agressé pour accéder à la petite fille enfermée. Il a fallu ensuite imaginer une autre femme qui se retire du monde, part loin, abandonne son enfant pour réussir à finir ce texte. Et enfin, construire la voix de Jeanne, un cri difforme.

Vous ne lirez rien de tout cela, ces chapitres ont été supprimés, 150 pages qui n’existent que dans mon ordinateur car celle qui devait parler, c’est Jeanne. La petite fille devenue femme. Celle qu’a vue Anne Bourguignon, qui deviendra l’éditrice de ce roman. Reprendre Jeanne, lui faire porter une narration, ne rien expliquer, vivre.

J’ai recours à la fiction toujours. Je pousse les possibles dans les extrêmes. C’est la seule façon d’accéder à la justesse et à la liberté. La fiction non pour se masquer mais pour aller plus loin, pour oser dire, oser poser ce qu’enfin on porte en soi. On cherche ce qui est vrai ou pas dans un texte, cette question je l’entends toujours.

Ce qui est vrai, ce sont les sensations, les émotions, les choses à dire, les phrases qui restent. On pourrait faire plein de grandes phrases sur ce que l’écriture permet, je crois qu’elle est le seul moyen que j’ai trouvé pour me réapproprier des histoires qu’on me vole, pour décider de la fin, des mots que je pose, des silences que je brise.

On écrit avec ses obsessions, les miennes ont à voir avec le silence et l’enfermement. Alors il fallait tout enfermer dans ce texte, Jeanne dans une maison, la prof dans une tombe et le lecteur dans une journée. Tout enfermer pour que la conversation se tisse plus fort, plus direct, pas d’échappée.

Vous allez entrer dans la maison avec Jeanne, sonder le passé et les preuves du présent, je ne crois pas à la lecture pour se divertir, je crois à la lecture pour s’approcher au plus près de soi et des autres, pour comprendre un peu plus les mécanismes humains qu’ils soient les pires ou les meilleurs, pour attraper une main tendue et ne plus marcher seule (et oui Jean-Jacques).

À LIRE - ”Enfiler un masque social” : Thaïs Dia entre l’Iran et la banlieue

Je vous invite dans ma nuit pour qu’ensuite on en ressorte ensemble, qu’on pose nos fêlures et qu’on tente d’y mettre les mots, c’est la seule manière de se tenir au monde, je crois.

Charlotte Milandri

Fondatrice de l’association Les 68 premières fois, dédiée aux premiers romans, Charlotte Milandri dirige désormais le service éditorial de l’École Les Mots.

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com