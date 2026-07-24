L'agresseur de Salman Rushdie comparaît à nouveau, pour terrorisme

Déjà condamné à 25 ans de prison pour l’attaque au couteau contre Salman Rushdie, Hadi Matar comparaît depuis le 22 juillet 2026 devant la justice fédérale à Buffalo, dans l’État de New York. Les procureurs américains l’accusent d’avoir voulu appliquer la fatwa prononcée contre l’écrivain et d’avoir agi au service du Hezbollah, ce que l’accusé conteste.
Le 24/07/2026 à 12:11 par Ewen Berton
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24/07/2026 à 12:11
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Le 12 août 2022, Salman Rushdie intervenait à la Chautauqua Institution à l'occasion d’une rencontre consacrée aux écrivains vivant en exil politique. Hadi Matar s’était alors précipité sur la scène et l’avait poignardé à plus d’une douzaine de reprises. L’auteur des Versets sataniques a survécu, mais il a perdu l’usage d’un œil et souffre de lésions nerveuses durables.
La justice de l’État de New York a reconnu Hadi Matar coupable de tentative de meurtre et d’agression. Il a été condamné en 2025 à la peine maximale de 25 ans de prison. L’Américano-Libanais n’a pas reconnu avoir attaqué Salman Rushdie en réaction à la fatwa lancée en 1989 par l’ayatollah Rouhollah Khomeini.
La procédure fédérale porte sur des accusations distinctes. Hadi Matar est notamment poursuivi pour soutien matériel à des terroristes et pour un acte de terrorisme transnational. Il plaide non coupable et risque la réclusion à perpétuité s’il est condamné pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.
L’accusation cherche à établir si l’attaque répondait à la condamnation à mort visant Salman Rushdie depuis la publication des Versets sataniques. Les procureurs soutiennent également que Hadi Matar voulait servir le Hezbollah, mouvement libanais soutenu par l’Iran.
Le dossier de l’accusation s’appuie notamment sur un discours prononcé en 2006 par Hassan Nasrallah, alors secrétaire général du Hezbollah. Selon l’acte d’accusation fédéral, le dirigeant libanais y avait approuvé la fatwa appelant à la mort de Salman Rushdie, émise en 1989 par l’ayatollah Rouhollah Khomeini. Les procureurs soutiennent que ce discours aurait compté parmi les motivations de Hadi Matar et que celui-ci considérait la fatwa comme soutenue par le Hezbollah. Ils affirment également qu’il en avait intégré des extraits à des vidéos de propagande produites ou diffusées avant l’attaque.
Dans les jours qui ont suivi l'attaque, la mère de l'agresseur indiquait qu'il était revenu « changé » d'un voyage au Liban effectué en 2018 pour rendre visite à son père. « Je m’attendais à ce qu’il revienne motivé, qu’il termine ses études, qu’il obtienne son diplôme et décroche un emploi. Mais au lieu de cela, il s’est enfermé dans (sa chambre) en sous-sol. Il avait beaucoup changé, il ne nous a rien dit, à moi ou à ses sœurs, pendant des mois », racontait-elle alors au Daily Mail.
En Iran, le secrétaire des Forces terrestres du Corps des Gardiens de la révolution islamique pour la province de Mazandéran, Mohammad Ismail Zarei, avait annoncé en 2023 que 1000 m2 de terres cultivables « de valeur et fertiles » étaient octroyés à Matar en raison de son « action courageuse ».
Les enquêteurs affirment que les appareils électroniques de Hadi Matar contenaient des recherches détaillées sur la préparation d’une attaque. Un journal personnel comportait aussi une note sur l’âge de Salman Rushdie et sur la nécessité supposée d’agir rapidement. Des photographies de Rouhollah Khomeini et de son successeur, Ali Khamenei, auraient été découvertes dans la chambre de l’accusé, dans le New Jersey.
Les procureurs accusent également Hadi Matar d’avoir produit et diffusé des vidéos de propagande dans les mois précédant les faits. Selon des documents judiciaires, il aurait correspondu avec une personne installée en Iran qui disait savoir où trouver Salman Rushdie. Il lui aurait demandé si la fatwa était toujours en vigueur.
L’Iran a nié toute implication dans l’attaque de 2022. La fatwa prononcée contre Salman Rushdie n’a cependant jamais été officiellement retirée. L’écrivain a par ailleurs consacré aux faits et à leurs conséquences Le Couteau – Réflexions suite à une tentative d’assassinat, publié en 2024.
À LIRE - Un documentaire retrace l’attaque au couteau contre Salman Rushdie
Après la condamnation à 25 ans de prison, Salman Rushdie avait déclaré sur BBC Radio 4 : « J’ai été satisfait qu’il écope de la peine maximale possible ». Il avait ajouté espérer que son agresseur profiterait de sa détention pour réfléchir à ses actes. Quelques mois plus tard, l’écrivain a publié The Eleventh Hour, son premier recueil de fiction depuis l’attaque, avant de recevoir en novembre 2025 une distinction du Dayton Literary Peace Prize pour l’ensemble de son œuvre.
Crédits image : Salman Rushdie aux Frontières de la Pensée – Porto Alegre 2014, Fronteiras do Pensamento (CC BY-SA 2.0)
Par Ewen Berton
Contact : eb@actualitte.com
Paru le 16/03/2000
700 pages
8,75 €
Paru le 16/04/2026
320 pages
Editions Gallimard
9,20 €
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À l’occasion de la parution de Sur la route du retour, publié chez Arléa pour la rentrée littéraire, Franck Maubert raconte comment un livre sur l’art et la beauté s’est laissé envahir par l’enfance, les visages disparus et les blessures familiales. De cette remontée de la mémoire naît un texte où la littérature devient chemin de retour.
21/07/2026, 14:25
Alors que la contestation contre l’emprise de Bolloré sur les médias, l’édition et la diffusion gagne les gares, un paradoxe apparaît : plusieurs boutiques Fnac, qui peuvent sembler constituer une alternative à Relay, sont en réalité exploitées par Lagardère Travel Retail ou par Lagardère & Connexions, sa coentreprise avec SNCF Gares & Connexions. Or Lagardère Travel Retail est précisément le propriétaire et l’opérateur historique de l’enseigne Relay...
21/07/2026, 12:50
La Guinée a adressé, à la mi-juin, une demande officielle au ministère français de la Culture pour obtenir la restitution d’éléments de son patrimoine écrit. Au centre du dossier figure le manuscrit connu comme le Coran personnel de Samory Touré, conservé au Musée de l’Armée. Une affaire de mémoire, certes, mais aussi de catalogues, de provenance et de conservation.
21/07/2026, 11:47
À peine installé à Downing Street, Andy Burnham a promis une relation « plus étroite et ambitieuse » avec l’Union européenne. Ancien ministre de la Culture, le nouveau Premier ministre britannique arrive pourtant sans engagement précis pour les industries culturelles – et le livre en particulier –, alors que l’édition britannique réalise près des deux tiers de ses revenus à l’étranger.
21/07/2026, 11:38
Le catalogue de Günter Grass change de mains au moment le moins commode pour Steidl. La fondation qui porte le nom de l’écrivain et de son épouse a confirmé que les droits mondiaux d’exploitation ne sont plus détenus par l’éditeur de Göttingen. Une rupture majeure après trente-trois ans de collaboration, alors qu’une procédure provisoire d’insolvabilité vise la maison et que le centenaire du prix Nobel approche.
21/07/2026, 11:02
L’univers des Hiérarques de Sang est une création originale et extensive, fruit d’années de travail et d’exploration des thèmes chers à l’auteur : Oscar Rigaux. Ce professeur d’histoire, dont c’est le premier roman, attache une importance particulière à la confection d’un monde en 2125 où l’exploration spatiale n’a pas tenu ses promesses envers tout le monde. Un récit young adult space opera sur l’émancipation, l’adolescence, la violence et le prix de la survie.
21/07/2026, 09:30
Alternatiba, SUD-Rail, le SNJ-CGT, Greenpeace, la Ligue des auteurs professionnels, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et une vingtaine d’organisations demandent à la SNCF de revoir son partenariat avec Relay pour la vente de livres et de journaux en gare. Leur mobilisation s’appuie sur une enquête accusant l’enseigne de favoriser certains titres conservateurs ou d’extrême droite.
20/07/2026, 18:02
La start-up nazairienne 7 Pouces a été placée en liquidation judiciaire. L’entreprise voulait réconcilier le livre numérique et la librairie physique grâce à des cartes imprimées donnant accès à une application de lecture. Malgré plusieurs partenariats éditoriaux et un premier réseau de revendeurs, l’aventure s’arrête après quinze mois d’activité.
20/07/2026, 17:33
Maëlle Delahais, Suzon Blanchard et Léa Lemaire ont pris la suite de Baptiste Gros et Caroline Dieny à la tête de La Colline aux livres. Déjà familières de la librairie ou formées aux métiers du livre, les trois cogérantes, toutes âgées de 23 à 25 ans, entendent préserver l’identité de cette adresse indépendante de Bergerac tout en renforçant ses rayons jeunesse et sciences humaines.
20/07/2026, 16:42
À compter du 1er septembre 2026, la fondatrice des éditions Dalva dirigera le domaine étranger de Robert Laffont, avec notamment la responsabilité de la collection Pavillons. Elle succédera à Claire Do Sêrro, tout en conservant la direction de sa propre marque éditoriale. Une double fonction qui consacre un parcours de vingt ans dans la littérature traduite.
20/07/2026, 12:42
Ímã Editorial lance au Brésil la Biblioteca Insubmissa, un club consacré aux ouvrages interdits, saisis ou détruits par des pouvoirs politiques. Tous les deux mois, les abonnés reçoivent un texte autrefois visé par la censure, dans une édition reliée, et un second volume choisi pour lui faire écho. Le premier coffret associe La Garçonne, de Victor Margueritte, à La Vagabonde, de Colette.
20/07/2026, 10:58
Quatre entrepreneuses françaises lancent Badabouille, un imagier bilingue personnalisable destiné aux enfants de 2 à 7 ans. En permettant aux familles de choisir deux langues parmi dix disponibles (à ce jour), ce livre favorise l’éveil linguistique tout en valorisant les histoires, les origines et la diversité de chaque enfant. Un projet né de l’envie de rendre les langues accessibles dès le plus jeune âge et de créer un support de transmission pour toutes les familles.
20/07/2026, 09:00
Redécouvrez l’âge d’or de SEGA dans cet ouvrage richement illustré qui vous replonge au cœur des années 80 et 90, décennies bouillonnantes où la marque au hérisson bleu a façonné l’histoire du jeu vidéo. « Sega dans le rétro » retrace l’épopée d’un constructeur devenu légende : des salles d’arcade aux salons, des premières consoles domestiques aux machines les plus audacieuses, SEGA a imposé un style, une énergie et une créativité qui ont marqué des générations.
19/07/2026, 09:30
À Takeo, dans la préfecture japonaise de Saga, des enfants liront en août devant LOVOT, un robot de compagnie chargé d’occuper la place habituellement réservée aux chiens lecteurs : celle d’un auditeur qui ne corrige ni ne juge. Quatre journées sont programmées, dont deux destinées à des jeunes nécessitant un accompagnement particulier. Une animation inspirée de la médiation animale, sans protocole scientifique ni bénéfice pédagogique démontré à ce stade.
18/07/2026, 15:23
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