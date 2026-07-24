L'agresseur de Salman Rushdie comparaît à nouveau, pour terrorisme

Le 12 août 2022, Salman Rushdie intervenait à la Chautauqua Institution à l'occasion d’une rencontre consacrée aux écrivains vivant en exil politique. Hadi Matar s’était alors précipité sur la scène et l’avait poignardé à plus d’une douzaine de reprises. L’auteur des Versets sataniques a survécu, mais il a perdu l’usage d’un œil et souffre de lésions nerveuses durables.

La justice de l’État de New York a reconnu Hadi Matar coupable de tentative de meurtre et d’agression. Il a été condamné en 2025 à la peine maximale de 25 ans de prison. L’Américano-Libanais n’a pas reconnu avoir attaqué Salman Rushdie en réaction à la fatwa lancée en 1989 par l’ayatollah Rouhollah Khomeini.

La procédure fédérale porte sur des accusations distinctes. Hadi Matar est notamment poursuivi pour soutien matériel à des terroristes et pour un acte de terrorisme transnational. Il plaide non coupable et risque la réclusion à perpétuité s’il est condamné pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.

L’accusation cherche à établir si l’attaque répondait à la condamnation à mort visant Salman Rushdie depuis la publication des Versets sataniques. Les procureurs soutiennent également que Hadi Matar voulait servir le Hezbollah, mouvement libanais soutenu par l’Iran.

Le dossier de l’accusation s’appuie notamment sur un discours prononcé en 2006 par Hassan Nasrallah, alors secrétaire général du Hezbollah. Selon l’acte d’accusation fédéral, le dirigeant libanais y avait approuvé la fatwa appelant à la mort de Salman Rushdie, émise en 1989 par l’ayatollah Rouhollah Khomeini. Les procureurs soutiennent que ce discours aurait compté parmi les motivations de Hadi Matar et que celui-ci considérait la fatwa comme soutenue par le Hezbollah. Ils affirment également qu’il en avait intégré des extraits à des vidéos de propagande produites ou diffusées avant l’attaque.

Dans les jours qui ont suivi l'attaque, la mère de l'agresseur indiquait qu'il était revenu « changé » d'un voyage au Liban effectué en 2018 pour rendre visite à son père. « Je m’attendais à ce qu’il revienne motivé, qu’il termine ses études, qu’il obtienne son diplôme et décroche un emploi. Mais au lieu de cela, il s’est enfermé dans (sa chambre) en sous-sol. Il avait beaucoup changé, il ne nous a rien dit, à moi ou à ses sœurs, pendant des mois », racontait-elle alors au Daily Mail.

En Iran, le secrétaire des Forces terrestres du Corps des Gardiens de la révolution islamique pour la province de Mazandéran, Mohammad Ismail Zarei, avait annoncé en 2023 que 1000 m2 de terres cultivables « de valeur et fertiles » étaient octroyés à Matar en raison de son « action courageuse ».

Les éléments de l'enquête

Les enquêteurs affirment que les appareils électroniques de Hadi Matar contenaient des recherches détaillées sur la préparation d’une attaque. Un journal personnel comportait aussi une note sur l’âge de Salman Rushdie et sur la nécessité supposée d’agir rapidement. Des photographies de Rouhollah Khomeini et de son successeur, Ali Khamenei, auraient été découvertes dans la chambre de l’accusé, dans le New Jersey.

Les procureurs accusent également Hadi Matar d’avoir produit et diffusé des vidéos de propagande dans les mois précédant les faits. Selon des documents judiciaires, il aurait correspondu avec une personne installée en Iran qui disait savoir où trouver Salman Rushdie. Il lui aurait demandé si la fatwa était toujours en vigueur.

L’Iran a nié toute implication dans l’attaque de 2022. La fatwa prononcée contre Salman Rushdie n’a cependant jamais été officiellement retirée. L’écrivain a par ailleurs consacré aux faits et à leurs conséquences Le Couteau – Réflexions suite à une tentative d’assassinat, publié en 2024.

À LIRE - Un documentaire retrace l’attaque au couteau contre Salman Rushdie

Après la condamnation à 25 ans de prison, Salman Rushdie avait déclaré sur BBC Radio 4 : « J’ai été satisfait qu’il écope de la peine maximale possible ». Il avait ajouté espérer que son agresseur profiterait de sa détention pour réfléchir à ses actes. Quelques mois plus tard, l’écrivain a publié The Eleventh Hour, son premier recueil de fiction depuis l’attaque, avant de recevoir en novembre 2025 une distinction du Dayton Literary Peace Prize pour l’ensemble de son œuvre.

Crédits image : Salman Rushdie aux Frontières de la Pensée – Porto Alegre 2014, Fronteiras do Pensamento (CC BY-SA 2.0)

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com