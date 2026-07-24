Cette bibliothèque spectaculaire cache 5500 livres rares dans une immense spirale

À La Corogne, la Fondation Marta Ortega Pérez réunit plus de 5500 livres, revues, catalogues et raretés consacrés à la mode et à sa photographie. Conçue par l’architecte Elsa Urquijo, la bibliothèque épouse une spectaculaire spirale de rayonnages. La consultation est gratuite, sur réservation et uniquement sur place : ici, les images ne défilent plus, elles se feuillettent.
Le 24/07/2026 à 11:09 par Cécile Mazin
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24/07/2026 à 11:09
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La mode donne parfois le tournis. À La Corogne, elle dispose désormais de l’architecture adéquate : une bibliothèque en spirale, dont les rayonnages déroulent plus de 5500 publications dans le bâtiment baptisé El Silo, sur le Muelle de Batería. Autrefois utilisé pour stocker du ciment, cet espace du port appartient au MOP Centre, réhabilité par l’architecte galicienne Elsa Urquijo, également chargée de dessiner cette Babel imprimée.
Créée en 2022 autour de trois piliers — La Corogne, la mode et la photographie —, la Fondation MOP est portée par Marta Ortega Pérez, présidente du conseil d’administration d’Inditex. L’institution s’est fait connaître par ses expositions consacrées à de grands photographes. Avec The MOP Library, elle déplace l’attention des cimaises vers les pages : campagnes, magazines, monographies, catalogues et publications graphiques deviennent à leur tour des pièces à consulter.
Le lieu n’est pas une inauguration de juillet. Présentée à la fin de février 2026, la bibliothèque a ouvert ses créneaux au public le 6 mars, avant de retrouver l’actualité à la faveur d’une visite publiée le 20 juillet par El País/S Moda. Le quotidien décrit un fonds encore en expansion, constitué après des commandes de plusieurs centaines de documents auprès de collectionneurs, puis des mois de catalogage par des bibliothécaires spécialisés.
L’ensemble couvre principalement les quatre dernières décennies, avec des ouvrages, périodiques et catalogues parus depuis la fin du XXe siècle. La page institutionnelle cite notamment Richard Avedon, Nan Goldin et Tim Walker, des séries de Vogue Italia sous la direction de Franca Sozzani, ainsi que les revues System, Purple et Self Service.
El País signale également des publications liées à Chanel, John Galliano ou Comme des Garçons, des titres difficiles à localiser consacrés à Willi Smith, des numéros d’Interview, ou encore des études sur le New Look de Christian Dior. Certaines pièces sont uniques ou particulièrement fragiles ; leur manipulation peut donc faire l’objet de précautions renforcées.
Cette composition élargit le périmètre au-delà du beau livre de photographie. Histoire du vêtement, essais sociologiques, culture populaire, graphisme et direction artistique voisinent avec les monographies de créateurs.
La mode y apparaît moins comme une succession de collections que comme un ensemble de pratiques éditoriales : choisir des images, construire une séquence, penser une maquette et donner au papier le dernier mot — au moins jusqu’à la page suivante.
Reste à ranger cette abondance. La Fondation a choisi de ne pas confondre ordre et alignement. « Avec l’aide de nos bibliothécaires, nous avons essayé de répartir les livres et les revues de manière apparemment chaotique », explique Leticia Castromil, responsable de l’institution, à El País. Ni ordre alphabétique, ni découpage thématique strict : les documents sont rapprochés par associations.
Le principe vise à favoriser les découvertes de voisinage. Une recherche consacrée à un photographe peut mener vers un créateur, un ancien magazine ou un essai sur la nostalgie et la culture populaire. Le hasard, toutefois, reste solidement catalogué : les références figurent dans une base accessible en ligne, depuis laquelle le lecteur sélectionne les pièces qu’il souhaite consulter.
Cette organisation fait de la spirale autre chose qu’un décor photogénique. Elle matérialise une méthode de lecture fondée sur les correspondances, sans renoncer aux outils documentaires indispensables. Une bibliothèque peut encourager la dérive ; elle n’est pas obligée, pour autant, d’égarer ses notices.
L’accès est ouvert aux étudiants, chercheurs, professionnels et curieux, à partir de 16 ans. Il demeure gratuit, mais exige une réservation préalable. Les documents choisis dans le catalogue de la MOP Library sont communiqués dans une salle de consultation : aucun prêt à domicile ou entre bibliothèques n’est prévu.
Une fois la séance commencée, impossible d’ajouter un titre ou de remplacer l’un de ceux qui ont été réservés. À La Corogne, la spirale invite donc à se perdre ; le formulaire, beaucoup moins.
Crédits photo : MOP Centre
Par Cécile Mazin
Contact : cm@actualitte.com
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À peine installé à Downing Street, Andy Burnham a promis une relation « plus étroite et ambitieuse » avec l’Union européenne. Ancien ministre de la Culture, le nouveau Premier ministre britannique arrive pourtant sans engagement précis pour les industries culturelles – et le livre en particulier –, alors que l’édition britannique réalise près des deux tiers de ses revenus à l’étranger.
21/07/2026, 11:38
Le catalogue de Günter Grass change de mains au moment le moins commode pour Steidl. La fondation qui porte le nom de l’écrivain et de son épouse a confirmé que les droits mondiaux d’exploitation ne sont plus détenus par l’éditeur de Göttingen. Une rupture majeure après trente-trois ans de collaboration, alors qu’une procédure provisoire d’insolvabilité vise la maison et que le centenaire du prix Nobel approche.
21/07/2026, 11:02
L’univers des Hiérarques de Sang est une création originale et extensive, fruit d’années de travail et d’exploration des thèmes chers à l’auteur : Oscar Rigaux. Ce professeur d’histoire, dont c’est le premier roman, attache une importance particulière à la confection d’un monde en 2125 où l’exploration spatiale n’a pas tenu ses promesses envers tout le monde. Un récit young adult space opera sur l’émancipation, l’adolescence, la violence et le prix de la survie.
21/07/2026, 09:30
Alternatiba, SUD-Rail, le SNJ-CGT, Greenpeace, la Ligue des auteurs professionnels, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et une vingtaine d’organisations demandent à la SNCF de revoir son partenariat avec Relay pour la vente de livres et de journaux en gare. Leur mobilisation s’appuie sur une enquête accusant l’enseigne de favoriser certains titres conservateurs ou d’extrême droite.
20/07/2026, 18:02
La start-up nazairienne 7 Pouces a été placée en liquidation judiciaire. L’entreprise voulait réconcilier le livre numérique et la librairie physique grâce à des cartes imprimées donnant accès à une application de lecture. Malgré plusieurs partenariats éditoriaux et un premier réseau de revendeurs, l’aventure s’arrête après quinze mois d’activité.
20/07/2026, 17:33
Maëlle Delahais, Suzon Blanchard et Léa Lemaire ont pris la suite de Baptiste Gros et Caroline Dieny à la tête de La Colline aux livres. Déjà familières de la librairie ou formées aux métiers du livre, les trois cogérantes, toutes âgées de 23 à 25 ans, entendent préserver l’identité de cette adresse indépendante de Bergerac tout en renforçant ses rayons jeunesse et sciences humaines.
20/07/2026, 16:42
À compter du 1er septembre 2026, la fondatrice des éditions Dalva dirigera le domaine étranger de Robert Laffont, avec notamment la responsabilité de la collection Pavillons. Elle succédera à Claire Do Sêrro, tout en conservant la direction de sa propre marque éditoriale. Une double fonction qui consacre un parcours de vingt ans dans la littérature traduite.
20/07/2026, 12:42
Ímã Editorial lance au Brésil la Biblioteca Insubmissa, un club consacré aux ouvrages interdits, saisis ou détruits par des pouvoirs politiques. Tous les deux mois, les abonnés reçoivent un texte autrefois visé par la censure, dans une édition reliée, et un second volume choisi pour lui faire écho. Le premier coffret associe La Garçonne, de Victor Margueritte, à La Vagabonde, de Colette.
20/07/2026, 10:58
Quatre entrepreneuses françaises lancent Badabouille, un imagier bilingue personnalisable destiné aux enfants de 2 à 7 ans. En permettant aux familles de choisir deux langues parmi dix disponibles (à ce jour), ce livre favorise l’éveil linguistique tout en valorisant les histoires, les origines et la diversité de chaque enfant. Un projet né de l’envie de rendre les langues accessibles dès le plus jeune âge et de créer un support de transmission pour toutes les familles.
20/07/2026, 09:00
Redécouvrez l’âge d’or de SEGA dans cet ouvrage richement illustré qui vous replonge au cœur des années 80 et 90, décennies bouillonnantes où la marque au hérisson bleu a façonné l’histoire du jeu vidéo. « Sega dans le rétro » retrace l’épopée d’un constructeur devenu légende : des salles d’arcade aux salons, des premières consoles domestiques aux machines les plus audacieuses, SEGA a imposé un style, une énergie et une créativité qui ont marqué des générations.
19/07/2026, 09:30
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