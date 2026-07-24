À Rozoy-sur-Serre, la librairie Les pages d'ADP a fermé ses portes

L'enseigne Les pages d'ADP, correspondant aux initiales de la gérante Aurélie Deloffre-Pêcheux, a été liquidée, sur décision du tribunal de commerce de Saint-Quentin, rendue le 7 juillet dernier. « J'ai le regret de vous annoncer la fermeture définitive de la boutique. Ne croyez pas que c'est sur un coup de tête c'est tout à fait l'inverse », a précisé la propriétaire sur le réseau social Facebook.

Aurélie Deloffre-Pêcheux avait repris le commerce, alors présenté par L'Union comme une Maison de la Presse, en 2021 à Sophie Dufour, qui l'avait géré pendant plus de 25 ans. La nouvelle propriétaire avait acquis l'enseigne pour 20.000 €.

En plus de l'offre de livres, Les pages d'ADP proposait des espaces presse et Française des Jeux. Nous avons tenté de joindre l'enseigne, sans succès.

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Après une année 2025 au cours de laquelle le Centre national du livre a enregistré plus de fermetures que d'ouvertures de librairies, 2026 s'annonce comme une année particulièrement difficile pour ces commerces.

L'année 2027, à moins « de profonds changements », serait tout aussi complexe, voire pire, prévenait une étude commandée par le Syndicat de la librairie française il y a quelques semaines.

Photographie : Rozoy-sur-Serre (Havang(nl), CC0 1.0)

Par Antoine Oury

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