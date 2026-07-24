Avec Les Madeleines, l'écrivain Arthur Dreyfus filme un “être unique

La rencontre d'Arthur Dreyfus avec son sujet, Stéphane-Jacques, est reliée à la parution de Journal sexuel d’un garçon d’aujourd’hui (éditions P.O.L), dans lequel l'auteur démêlait 6 années de sa vie sexuelle.

Dreyfus rencontre, après cette publication, plusieurs de ses lecteurs, dont Stéphane-Jacques, dont il reçut, par courrier, une invitation à venir prendre le thé. L'auteur se retrouve dans un salon « au raffinement archaïque, empreint d’un autre espace-temps » et goûte une de ces fameuses madeleines...

Les Madeleines a suivi ce premier entretien, Arthur Dreyfus se fixant un objectif : « [Q]ue le spectateur, en sortant de la salle, ait le sentiment d’avoir rencontré un être unique. Avec ses qualités, ses défauts, sa drôlerie, ses outrances — mais surtout sa poésie et sa fragilité. Comme les gens réels. Comme nous. Comme tout le monde. »

Par Antoine Oury

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