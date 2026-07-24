9 sélections, 45 ouvrages : la 26e édition du Prix Livrentête s'ouvre

Les sélections 2026-2027

Sélection Albums dès 3 ans

Noli qui dit Non !, Antje Damm (trad. Alain Serres, Rue du Monde)

Toi & Moi, Louise Fitzgerald et Chuck Groenink (Little Urban)

La Nuit des chats, Naoko Machida (trad. Alice Hureau, Le Cosmographe)

Tu ne croiras jamais ce que j’ai vu, Fran Matsumoto (trad. Nadja Belhadj, Saltimbanque Éditions)

Gérald l’hermite, Fanny Orgé (Sarbacane)

Sélection Albums dès 5 ans

C’était quoi, ce craquement ?, Davide Cali et Laura Fabretti (Sarbacane)

La Lune d’après les frères Grimm, Henri Galeron (Les Grandes Personnes)

Assez grand, Regina Linke (trad. Ilona Meyer, Caroline Drouault, Les Éditions des Éléphants)

Le Bus jaune, Loren Long (trad. Chun-Liang Yeh, HongFei Cultures)

Mimi et moi, Leo Timmers (trad. Laurent Bayer, Cambourakis)

Sélection dès 7-8 ans

Emy Belette, Mystère à Polpina, Lucie Bauchot et Barbara Brun (Didier Jeunesse)

En route pour Washington, Davide Cali et Alex W. Inker (Sarbacane)

Ma maison à l’envers, Alex Cousseau et Clémence Paldacci (Rouergue)

Cric ! Crac ! Les taupes passent à l’attaque, Aurélien Dony et Nina Neuray (CotCotCot éditions)

Mon chien savant, Isabelle Simler (Éditions Courtes et Longues)

Sélection dès 9-10 ans

La Guerre des ombres, Gaël Aymon et Églantine Ceulemans (l’école des loisirs)

Fleur d’Argent, Cecilie Eken (Hélium)

5 questions à poser à un oiseau, Laurence Gillot et Guilin Braïda (Éditions du Pourquoi pas ?)

Inès avec accent, Annelise Heurtier et Bérengère Delaporte (Talents Hauts)

Oskar et moi et tous nos petits endroits, Maria Parr et Åshild Irgens (trad. Aude Pasquier, Éditions Thierry Magnier)

Sélection dès 12 ans

Un été au bord de l’eau, Catherine Dabadie (La Joie de lire)

Le Secret de Golden Island, Natasha Farrant (trad. Marie Leymarie, Gallimard Jeunesse)

L’Après, Pádraig Kenny et Steve Mc Carthy (trad. Camille Cosson, Lumen)

Je m’appelle Rebelle, Ross Montgomery (trad. Ariane Linstrumelle, De Saxus)

L’Énigme de Bletchley Park, Ruta Sepetys et Steve Sheinkin (trad. Faustina Fiore, Gallimard Jeunesse)

Sélection dès 14 ans

La Mélancolie des sauterelles, Lily-Belle de Chollet (Didier Jeunesse)

Une trace dans la nuit, Catherine Cuenca (Talents Hauts)

Walter Cobb. Nos chemins d’or et de poussière, Mathilde de Lagausie (Rouerge)

La Babysitter, Aurélie C. Moulin (Court toujours)

Une vie pour une autre, Jean Tévélis (Thierry Magnier)

Sélection BD dès 8 ans

Comment ça marche, une enquête ?, Olivier Dupin (Les 400 coups)

Bourricorne, José Fragoso (Nöpp)

Le Retour de Junia (Hellébore ; 1), Gérald Guerlais et Éric Gosselet (Oxymore)

Gardienne de Tykotech City (Juniper Mae ; 1), Sarah Soh (Milan)

Mathis et le carton magique ; 1, Patrick Wirbeleit et Uwe Heidschötter (trad. Nelle Cernero, Sarbacane)

Sélection BD dès 10 ans

La clinique des créatures, Gavin Aung Than (trad. Marc Lesage, Rue de Sèvres)

Tu veux te battre ? (Mi-Mouche ; 1), Véro Cazot et Carole Maurel (Dupuis)

Draculours, Bérengère Delaporte (La doux)

Mon copain Frankenstein, Vincent Kings et Hélène Lespagnard (Sarbacane)

La Nuit aux loups ; 1, Van (Casterman)

Sélection BD dès 12 ans

Eclepsis, Aloïs (Dargaud)

Les Portes d’Odin (Skara, chasseuse de monstres ; 1), Jérôme Le Gris et Letizia Depedri (Glénat)

Sœurs de glisse, Gwénola Morizur et Agnese Innocente (Jungle)

Sid Cooper ; 1, Pendragon (Glénat)

Peuple de plumes, Adèle Tariel et Jérôme Peyrat (Éditions Père Fouettard)

Créé pour transmettre le plaisir de lire et encourager la découverte d’auteurs jeunesse, le Prix Livrentête est organisé par Culture et Bibliothèques Pour Tous. À travers son réseau de bibliothèques, mais aussi dans des établissements scolaires et des centres de loisirs, ce sont plus de 21.000 enfants et adolescents qui lisent et votent pour désigner leurs livres préférés. Les résultats sont comptabilisés au niveau national et les lauréats annoncés au mois de mai.

À LIRE - Le Grand Concours de Poésie revient après deux ans d’absence

Les cinq livres proposés dans chacune des sélections sont choisis par un comité d’une dizaine de

bénévoles qui suivent de près l’actualité de l’édition jeunesse et lisent près de 400 livres par an. Les

ouvrages retenus sont des parutions récentes, publiées dans les douze mois précédant le lancement

du Prix, afin que chaque sélection témoigne de la richesse et de la diversité de la littérature jeunesse

contemporaine.

« Nous recherchons avant tout des livres qui donnent envie de lire, qui touchent les enfants et suscitent des discussions. Nous sommes attentifs à la qualité d’écriture et d’illustration, mais aussi à la diversité des univers proposés. L’idée est d’offrir des sélections équilibrées, qui ouvrent à la fois sur des lectures accessibles et sur des propositions plus exigeantes », explique Véronique Philippeaux, responsable du Comité du Prix Livrentête.

Bibliothèques, établissements scolaires, centres de loisirs, associations... tous les lieux accueillant des jeunes lecteurs peuvent participer au Prix Livrentête. Les familles et les lecteurs individuels peuvent également s’inscrire.

Chacun choisit une ou plusieurs sélections, lit les ouvrages au fil de l’année, puis vote pour son livre préféré au printemps 2027.

Le palmarès complet du Prix Livrentête 2025-2026 est accessible à cette adresse.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Photographie : illustration de Stéphane Sénégas pour le Prix Livrentête

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com