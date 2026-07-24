Monsieur le ministre, nous demandons un moratoire sur la fusion Abes-Amue

Parlant d'abord de « convergence », le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace a confirmé la fusion à venir de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (Abes) et de l’Agence de mutualisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche et de support à l’enseignement supérieur ou à la recherche (Amue). Un projet qui suscite questionnements et inquiétudes : l'intersyndicale Abes interpelle, dans une lettre ouverte reproduite ci-dessous, Philippe Baptiste, ministre de l'ESRE.
Le 24/07/2026 à 10:49 par Auteur invité
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24/07/2026 à 10:49
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À l’attention du Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace, Monsieur Philippe Baptiste
Lundi 20 juillet 2026,
Monsieur le Ministre,
Les Journées Abes qui se sont tenues à Montpellier les 28 et 29 mai 2026 ont mis en évidence, devant un large public de personnels de la documentation de l’ESR, les inquiétudes fortes suscitées par le projet de fusion entre l’Abes et l’Amue au 1er janvier 2027.
Lors de la table ronde consacrée à cette fusion, Mme Sandrine Gropp, présidente de l’ADBU (Association française des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation), a relayé les préoccupations de la communauté des bibliothèques de l’ESR et appelé à la vigilance au regard des enjeux organisationnels et opérationnels que comporte cette fusion. Les différentes présentations ont également mis en lumière un nombre important d’éléments non stabilisés, notamment sur les aspects de mise en œuvre et de calendrier.
Par ailleurs, une pétition appelant à un moratoire sur ce projet de fusion a réuni à ce jour plus de 1000 signataires parmi les personnels des bibliothèques, de l’enseignement supérieur et de la recherche, et des universités.
Enfin, une enquête interne menée au mois de mai 2026 auprès des personnels de l'Abes et de l'Amue montre qu'une proportion significative d’agent·e·s des deux agences (+ 60 %) souhaite un report de la fusion, faisant également état d’un niveau d’information insuffisant sur le projet.
Au vu de ces éléments convergents, nous considérons qu’un temps de concertation supplémentaire est indispensable pour évaluer pleinement les conséquences de cette transformation sur l’ensemble des services rendus par l’Abes et l’Amue à l’écosystème de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Les perspectives d’un modèle économique reposant sur la “gratuité”, comme indiqué dans le projet de décret, soulèvent également des inquiétudes fortes, relayées récemment dans un courrier adressé au préfigurateur de la fusion par plusieurs associations professionnelles (France université, ADBU, ADSI). Quid des acteurs comme Couperin ou Cocktail ? Ce modèle associatif a permis une véritable efficacité de l’action publique grâce à des économies d’échelle considérables. Leur expérience et leur expertise, consolidées au fil des années, risquent d'être mises en péril par la fusion.
De plus, le lancement du projet ORION porté par l’Abes constitue un point d’attention particulier. Ce projet structurant pour l’ensemble des acteurs de la documentation de l’ESR, comparable par son importance au lancement du catalogue collectif Sudoc en 1999, nécessite des conditions de stabilité, de lisibilité du paysage et de mobilisation des équipes pour garantir sa réussite. L’articulation de ce chantier majeur avec une transformation institutionnelle de cette ampleur appelle donc une attention particulière. Comment justifier d’avoir accepté à ce moment crucial, les demandes de départ du directeur et de la directrice-adjointe, dont les postes resteront vacants pendant plusieurs mois ?
Enfin, les conditions actuelles ne sont pas remplies pour s’assurer que les 270 agent.es du futur établissement disposeront de perspectives claires et sécurisées en termes de conditions de travail - pas seulement à court terme, mais dans la durée, conformément aux engagements pris par Monsieur Benjamin Leperchey à Montpellier le 24 septembre 2025, selon lesquels cette fusion ne devait se traduire par aucune dégradation de situation individuelle ou collective.
Il est regrettable que les échanges avec le préfigurateur Monsieur Simon Larger montrent que celui-ci n’a aucune prise sur les décisions budgétaires, les rémunérations, le maintien des compétences, les modalités de recrutement, le plafond d’emploi, et les résultats du dialogue de gestion. Nous déplorons que cette absence d’engagements du MESRE ne lui permette pas de répondre aux attentes légitimes des personnels, ce qui nuit au dialogue social.
Une transformation d’une telle ampleur, dans un calendrier aussi serré et dans un contexte marqué par de nombreuses incertitudes, comporte un risque réel de désorganisation structurelle à long terme. Elle produit déjà une démobilisation des équipes, une déstructuration des services et une désagrégation des expertises, par des départs massifs (retraite anticipée, mutation, etc.). Ce cocktail explosif génère une véritable souffrance au travail : plusieurs alertes relatives aux risques psycho-sociaux, individuelles et collectives, en témoignent.
Au-delà de la situation d’une agence, c'est un risque qui impacte tout l'écosystème des établissements de l'ESR, pour lesquels les services rendus à ce jour par l'Abes comme par l'Amue, sont indispensables.
Pour ces raisons, en tant qu’organisations syndicales représentatives de l’intersyndicale Abes, nous sollicitons dans les meilleurs délais une rencontre en présence avec le MESRE afin d’échanger sur les conditions dans lesquelles un report du calendrier de la fusion peut être envisagé afin de travailler de manière sereine et de garantir la continuité du service public.
À LIRE - Philippe Marcerou nommé administrateur provisoire de l'Abes
Nous demandons un moratoire sur la fusion ainsi que des garanties sur les missions. Nous demandons des moyens humains et des mesures d'urgence concernant les risques psychosociaux, ainsi que des garanties collectives sur les conditions de travail, les emplois, et l’équité dans la convergence des rémunérations des contractuel·le·s et des fonctionnaires.
Nous vous informons par ailleurs qu’un préavis de grève pourrait être déposé début septembre.
Dans l’attente de votre retour, veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos salutations distinguées.
Signataires :
CFDT Education, Formation, Recherche publiques
C.G.T. FERC SUP
C.G.T. des Universités de Montpellier
FSU - Fédération Syndicale Unitaire
SNPTES-UNSA - Syndicat national des personnels titulaires et contractuels de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture
SUD Education Abes
Photographie : illustration, Scott Paterson, CC BY-NC-ND 2.0
Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com
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Où vivent vraiment les livres numériques . La Commission européenne estime, à titre préliminaire, que les services cloud AWS et Azure devraient relever du régime renforcé des « contrôleurs d’accès » du Digital Mrkets Act. Le dossier dépasse la concurrence : qui héberge les catalogues, les archives, les liseuses et les usages de lecture ? Voici une sélection de huit ouvrages qui ramènent le cloud à ses serveurs, ses contrats et ses sorties de secours.
25/06/2026, 12:56
PORTRAIT - Les carnets de voyage de Michaël Ferrier publiés mensuellement dans La Revue des deux mondes se lisent comme autrefois lorsqu’on s’attachait à un feuilleton littéraire : par épisodes, par haltes, par reprises, avec ce plaisir particulier de retrouver une voix, un rythme, une manière d’entrer dans le monde. De l’Inde à la Guyane, de Pondichéry à Cayenne, il réactive la revue comme lieu d’apparition progressive de la littérature, celle du récit qui avance par fragments, celle de l’aventure donnée non d’un bloc, mais comme une suite précise et vivante.
25/06/2026, 12:17
En dénonçant le risque d’une loi fast fashion appliquée d’abord aux entreprises françaises, la Fevad soulève une question que l’édition connaît bien : comment réguler les pratiques des grandes plateformes sans faire peser l’essentiel des contraintes sur les acteurs les plus faciles à contrôler ? Dans le livre aussi, la vitesse de production, la rotation des références et la captation de la visibilité déplacent le risque vers les créateurs et les libraires.
25/06/2026, 11:53
Protoon, première association professionnelle dédiée au webtoon en France, veut donner une voix collective à une filière encore fragile, mais déjà riche de créateurs, de studios, de plateformes et de lecteurs. Entre succès d’audience, dépendance aux plateformes, précarité des auteurs, manque de données et de reconnaissance institutionnelle, et besoin de formation, récit d'un secteur qui cherche à sortir de l’angle mort pour devenir une véritable industrie culturelle.
24/06/2026, 18:33
Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? En trois volets, Évelyne Darmanin, formatrice aux métiers du livre, examine les conditions d’un renouveau. Après la fragilisation économique du secteur, cette série interroge la valeur du conseil, la librairie comme lieu de débat et le projet culturel susceptible de donner sens à l’entreprise. Premier épisode : faire de la relation avec le lecteur une force visible.
24/06/2026, 16:22
Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? Évelyne Darmanin, auteure de cet article, est sociologue de formation. Elle nous propose une série de trois articles, qui questionnent et interrogent. Alors que les librairies souffrent dans un environnement trop calme, la notion de projet d’entreprise serait plus que jamais nécessaire. Ce premier volet défend une idée simple : la librairie ne se réduit pas à la vente d’un produit dont le prix échappe au libraire. Non, non...
24/06/2026, 16:21
Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? En trois volets, Évelyne Darmanin, formatrice aux métiers du livre, examine les conditions d’un renouveau. Le premier texte plaçait le conseil et la relation avec le lecteur au cœur de la valeur du métier. Le deuxième défendait la librairie comme espace de dialogue, de circulation des idées et de débat. Ce dernier volet interroge le projet d’entreprise capable d’articuler activité commerciale, transmission professionnelle, ambition culturelle et exigence démocratique.
24/06/2026, 16:15
Alors que l’IA et le RAG s’imposent comme des pistes pour renouveler la recherche documentaire en bibliothèque universitaire, leur déploiement se heurte à une réalité matérielle et juridique : accès aux textes, numérisation des fonds, droits d’usage et coûts de traitement. Derrière la promesse de catalogues plus intelligents, la question demeure celle de l’autonomie des bibliothèques face aux grandes plateformes. Par Cédric Limousin.
23/06/2026, 16:16
Une climatisation défaillante peut transformer un bureau d’espions en plage artificielle. Elle peut aussi obséder un conducteur, accompagner une solitude californienne, dérégler une tour de béton ou servir de voie d’accès à une prise d’otages. Dans les romans, l’air conditionné a sa mécanique, son humeur et parfois son sens du spectacle.
23/06/2026, 15:51
Depuis cinq ans, le Salon du livre Nomade se déplace de commune en commune en Gironde, avec une idée claire : aller à la rencontre des lecteurs là où ils vivent. Porté par le cercle des Écrivaines de la Table Ronde, il défend une littérature plurielle, des premières publications aux auteurs déjà installés, et fait de la rencontre un geste culturel à part entière.
21/06/2026, 10:55
Face à l’intelligence artificielle générative, Hervé Le Tellier et Abel Quentin ne parlent pas seulement de littérature. L’un, venu des mathématiques et de l’Oulipo, interroge la disparition possible du geste d’écrire, le choc professionnel, psychologique et démocratique que provoquent les machines. L’autre cherche des lieux où préserver l’intelligence humaine, la lenteur, la joie et la confiance.
20/06/2026, 11:22
Dans le paysage de l’édition indépendante française et à travers ces différentes collections, les Éditions au Pluriel construisent un catalogue singulier Romans, essais, imaginaire, beaux livres ou récits de voyage. C’est un ensemble cohérent, animé par une même exigence : défendre des textes incarnés, accessibles et profondément humains.
19/06/2026, 17:57
Dix années de commerce de seconde main, le Label Emmaus invitait à fêter son anniversaire à l'Académie du Climat, ce 18 juin. Un appel, finalement, pour comprendre ce qu’est le réemploie, qui le porte : « 10 ans d’engagement, d’innovation sociale et de coopération au service d’une économie plus juste et circulaire », explique l’organisme. Avec un volet consacré au livre d’occasion – toujours objet de fantasmes…
19/06/2026, 16:36
Dans Naissances au zoo, Ashraf Al Ashmawi fait du zoo une métaphore de la condition humaine. Ancien juge, il explore justice, pouvoir et fragilité des êtres, sans réduire ses personnages à des archétypes. Lauréat du Sheikh Zayed Book Award 2026 dans la catégorie « Littérature » pour Naissances au zoo, il répond aux questions d’ActuaLitté.
19/06/2026, 11:05
L'Association des Bibliothécaires de France a ouvert, ce mercredi 17 juin, son 71e congrès à Rennes, au sein du Couvent des Jacobins. L'organisation a choisi un thème fédérateur, l'hospitalité, qui rappelle que les établissements de lecture publique incarnent le premier équipement culturel de proximité, par ailleurs libre d'accès. Un statut qui n'empêche ni les remises en cause ni les réflexions... Le bureau national de l'ABF a abordé, pour ActuaLitté, une variété de sujets à l'occasion d'un entretien.
18/06/2026, 13:11
Depuis le début de juin, les éditions Poids Plume ont confié leur diffusion et leur distribution à DG Diffusion. Fondée en 2022 à Morlanne, dans les Pyrénées-Atlantiques, par Gaëlle Perret, la maison indépendante entend renforcer sa présence en librairie. Stockage, suivi des ventes et logistique constituent les principaux leviers de ce passage à une diffusion nationale, sans dissocier développement commercial, illustration et transmission.
18/06/2026, 12:42
Dans Notes d’une enseignante sur le procès de l’assassinat de Samuel Paty publié aux éditions Maurice Nadeau, Eloïse Lièvre propose une approche incarnée et réflexive du procès des huit personnes accusées d’être impliquées dans l’assassinat de Samuel Paty qui s’est tenu à l’hiver 2024. Un livre qui mêle récit personnel, journal du procès, analyse intellectuelle et réflexion morale. Par Olivier Stroh.
17/06/2026, 18:24
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