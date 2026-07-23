Une carte de bibliothèque dès la naissance : le plan britannique pour relancer la lecture

La commission de l’Éducation de la Chambre des communes propose de prolonger l’Année nationale de la lecture 2026 jusqu’en 2035 et d’instaurer une garantie donnant à chaque enfant des occasions régulières de lire pour le plaisir. Dans son rapport, elle demande au gouvernement britannique d’agir sur l’accès aux bibliothèques, les pratiques scolaires et l’accompagnement des familles, alors que plusieurs enquêtes signalent une baisse de la lecture chez les enfants comme chez les adultes.
Le 23/07/2026 à 17:22 par Ewen Berton
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23/07/2026 à 17:22
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L’enquête parlementaire a débuté en novembre 2025 après que plusieurs études signalaient une baisse de la lecture de loisir chez les enfants. D'après The Guardian, devant la commission, Jonathan Douglas, directeur général du National Literacy Trust, une association britannique spécialisée dans l’alphabétisation et la promotion de la lecture, aurait demandé que la campagne organisée en 2026 soit prolongée afin de maintenir la lecture parmi les priorités éducatives.
Une « garantie nationale de la lecture », qui couvrirait la période allant de la naissance à 18 ans devrait assurer à chaque enfant, quel que soit son milieu, un accès régulier aux livres, aux histoires et à des moments de lecture partagée.
Le rapport demande aussi d’étendre aux collèges et lycées la promesse gouvernementale d’installer une bibliothèque dans chaque école d’Angleterre. Il soutient également l’attribution automatique d’une carte de bibliothèque lors de l’enregistrement d’une naissance. Les députés réclament enfin le rétablissement des financements perdus par les bibliothèques publiques depuis 2010.
La place prise par les écrans réduit le temps consacré aux livres, selon la commission. L’enseignante, autrice et illustratrice Onyinye Iwu a rapporté que certains élèves ne voyaient plus l’intérêt de lire une histoire disponible sur TikTok, Netflix ou au cinéma. Le rapport refuse toutefois d’attribuer tout le recul à ces usages, car les résultats anglais restent inférieurs à la moyenne internationale.
Les députés citent quatre autres facteurs : le coût de la vie, les horaires de travail des parents, le manque d’accès aux bibliothèques et la pression des programmes scolaires. Elles concernent donc les conditions dans lesquelles les familles peuvent se procurer des livres, se rendre en bibliothèque ou réserver du temps à la lecture.
Le rapport pointe également l’absence des enfants ayant des besoins éducatifs particuliers ou un handicap dans les principales actions de l’Année nationale. Les élèves dyslexiques sont expressément désignés comme un public prioritaire insuffisamment pris en compte. La commission demande que les futures politiques prévoient des supports adaptés et ne reposent pas sur un modèle unique de lecteur.
Pour la petite enfance, les députés veulent modifier l’ordre des priorités. Ils recommandent de développer d’abord l’intérêt pour les histoires et le plaisir de lire, plutôt que de concentrer les activités sur la préparation à l’école et l’apprentissage de la phonétique. Ils reprochent surtout à la précédente révision des programmes de ne pas avoir dégagé davantage de temps pour la lecture choisie.
D’après un rapport de The Reading Agency publié en avril 2025, 53 % des adultes britanniques se considéraient comme des lecteurs réguliers, contre 58 % dix ans plus tôt. Une autre étude de Harper Collins UK indiquait qu’environ un enfant de 5 à 13 ans sur trois associait davantage la lecture à une matière scolaire qu’à un loisir.
Dans un entretien accordé à The Bookseller, Debbie Hicks, fondatrice et directrice créative de The Reading Agency, évoque les personnes qui écoutent des livres audio, jouent à des jeux vidéo ou lisent des bandes dessinées sans se considérer comme lectrices : « Si vous demandez à quelqu’un s’il est lecteur […] il y a de fortes chances qu’il réponde non », déclare-t-elle.
La commission parlementaire retient elle aussi une définition large, mais ne place pas tous les supports sur le même plan. Elle demande que les enfants puissent accéder à plusieurs formes de textes tout en continuant à fréquenter des livres traditionnels, auxquels le rapport attribue des caractéristiques linguistiques particulières.
Crédits photo : Oli - Pexels
Par Ewen Berton
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Ímã Editorial lance au Brésil la Biblioteca Insubmissa, un club consacré aux ouvrages interdits, saisis ou détruits par des pouvoirs politiques. Tous les deux mois, les abonnés reçoivent un texte autrefois visé par la censure, dans une édition reliée, et un second volume choisi pour lui faire écho. Le premier coffret associe La Garçonne, de Victor Margueritte, à La Vagabonde, de Colette.
20/07/2026, 10:58
Quatre entrepreneuses françaises lancent Badabouille, un imagier bilingue personnalisable destiné aux enfants de 2 à 7 ans. En permettant aux familles de choisir deux langues parmi dix disponibles (à ce jour), ce livre favorise l’éveil linguistique tout en valorisant les histoires, les origines et la diversité de chaque enfant. Un projet né de l’envie de rendre les langues accessibles dès le plus jeune âge et de créer un support de transmission pour toutes les familles.
20/07/2026, 09:00
Redécouvrez l’âge d’or de SEGA dans cet ouvrage richement illustré qui vous replonge au cœur des années 80 et 90, décennies bouillonnantes où la marque au hérisson bleu a façonné l’histoire du jeu vidéo. « Sega dans le rétro » retrace l’épopée d’un constructeur devenu légende : des salles d’arcade aux salons, des premières consoles domestiques aux machines les plus audacieuses, SEGA a imposé un style, une énergie et une créativité qui ont marqué des générations.
19/07/2026, 09:30
À Takeo, dans la préfecture japonaise de Saga, des enfants liront en août devant LOVOT, un robot de compagnie chargé d’occuper la place habituellement réservée aux chiens lecteurs : celle d’un auditeur qui ne corrige ni ne juge. Quatre journées sont programmées, dont deux destinées à des jeunes nécessitant un accompagnement particulier. Une animation inspirée de la médiation animale, sans protocole scientifique ni bénéfice pédagogique démontré à ce stade.
18/07/2026, 15:23
À Auch et Orléans, la relève s’organise ; à Caussade et Verson, il faut convaincre les lecteurs de revenir. À Augan, une librairie incendiée tente de repartir, tandis qu’à Bruxelles et Lecce, d’autres formats poussent les murs. Au milieu, la crise de Makassar rappelle une évidence moins photogénique : pour parvenir jusqu’aux tables, un livre dépend aussi d’une chaîne économique qui peut rompre sans prévenir. Huit récits, et autant de façons de ne pas laisser le rideau tomber.
18/07/2026, 15:23
Installée à New York depuis les débuts de Timely Comics en 1939, la branche éditoriale de Marvel rejoindra Burbank, en Californie, d’ici juillet 2027. Plus d’une centaine de salariés sont appelés à traverser le pays. Ce déplacement historique s’accompagne d’un changement de direction : Stephen Wacker succède à C.B. Cebulski, qui s’installera au Japon pour développer les créations asiatiques de l’éditeur.
18/07/2026, 13:26
Avec Galactic Mating Program : Chasse Sauvage, actuellement en campagne sur Ulule, Lotte Sardane entraîne ses lecteurs sur Vorak, une planète où se perpétue la « Chasse Sauvage », une tradition aussi fascinante que cruelle. Venue escorter un groupe de jeunes femmes candidates au mariage avec les anciens ennemis de l’humanité, Kristie voit sa mission basculer lorsque leur navette s’écrase en pleine jungle. Devenue elle-même une proie, elle est contrainte de s’allier à Varhun, un chasseur alien solitaire aussi redoutable que séduisant.
18/07/2026, 09:30
Le conseil de l’éducation de l’Utah a ordonné, le 6 juillet 2026, le retrait de Différentes Saisons de toutes les écoles publiques de l’État. Quatre districts scolaires avaient classé le recueil de Stephen King parmi les ouvrages contenant du « matériel objectivement sensible ». La loi impose une interdiction à l’échelle de l’Utah dès que trois districts adoptent cette décision.
18/07/2026, 09:00
Rakuten France fermera sa place de marché à compter de la fin de 2026, faute de repreneur jugé suffisamment solide. Quelque 180 salariés sont concernés. Pour le monde du livre, la disparition de l’ex-PriceMinister retire surtout un canal historique de vente d’ouvrages neufs et d’occasion, alors que la seconde main représente désormais près d’un exemplaire acheté sur cinq en France. Kobo n’est pas concerné par cet arrêt.
17/07/2026, 17:16
La maison Talent Éditions a été condamnée par le tribunal judiciaire de Paris, le 10 juillet dernier, pour un acte de contrefaçon concernant le livre Les 400 meilleurs joueurs de football, de Raphaël Nouet. L'éditeur avait, en 2022, publié une seconde édition du titre, sans l'autorisation de l'auteur, hors de tout cadre contractuel et sans rémunération.
17/07/2026, 16:44
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