Adaptation littéraire : un nouveau rendez-vous stratégique à La Rochelle

À l’image des événements gratuits déployés à Paris par les géants du streaming pour célébrer les passerelles entre littérature et écran, la structuration professionnelle du secteur se poursuit en coulisses. La Société Civile des Éditeurs de Langue Française (SCELF) franchit une étape supplémentaire en s’associant cet automne au Festival de la Fiction de La Rochelle pour bâtir un nouveau pôle d’échanges dédié aux cessions de droits.
Le 23/07/2026 à 17:00 par Dépêche
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23/07/2026 à 17:00
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Voilà un compagnonnage qui ne date pas d’hier, mais dont le contrat de mariage ne cesse de s’enrichir à mesure que les écrans se multiplient. Quand Netflix orchestre un festival gratuit à Paris autour de ses séries adaptées de romans, le grand public mesure l’emprise croissante du livre sur la production audiovisuelle.
Mais du côté des professionnels de l’édition, cette exception culturelle impose un travail de fond méthodique : s’assurer que les histoires nées sous la plume des auteurs trouvent leur chemin vers les plateaux de tournage, dans le respect de leurs droits et de la création.
C’est le sens exact de l’accord scellé par la Société Civile des Éditeurs de Langue Française avec le Festival de la Fiction de La Rochelle. L’organisme de gestion collective, fondé en 1960 pour accompagner la chaîne du livre dans la valorisation des exploitations dérivées, inaugure une rencontre inédite sur la côte atlantique : le Café de la Fiction Éditeur -ices & Producteur-ices, programmer pour le jeudi 17 septembre 2026.
Sur le vieux port, le récit imprimé bénéficiait déjà d’un ancrage solide. Chaque rentrée de septembre, le rassemblement rochelais rassemble la communauté créative francophone et un public nombreux. Or, dans le palmarès des œuvres primées, les transpositions de romans à l’écran occupent une place désormais incontournable.
En créant ce nouveau canal, la manifestation élargit le périmètre de ses « Cafés de la Fiction ». Jusqu’alors, ces modules mettaient en relation diffuseurs et producteurs, créateurs et scénaristes avec le CEEA, ou encore directeurs de casting et comédiens via l’Adami et l’Arda. L’intégration des acteurs du livre acte la centralité de la matière littéraire dans la fabrique des fictions.
Pour ce baptême du feu, plus d’une trentaine de marques éditoriales feront le déplacement afin d’exposer aux maisons de production des ouvrages au potentiel visuel affirmé. Un effectif qui démontre l’intérêt du milieu pour ces rendez-vous de gré à gré, loin des circuits informels.
Pour la SCELF, cette implantation charentaise complète une cartographie de présence rigoureusement tissée depuis plus d’une décennie. Via son programme Shoot The Book !, la structure promeut activement les ponts entre écrit et image sur la scène internationale.
Sur le territoire national, l’organisme occupe déjà le terrain des grandes messes sectorielles : du Marché du Film lors du Festival de Cannes à Séries Mania à Lille, en passant par le MIFA à Annecy pour l’animation, le Festival international de la bande dessinée d’Angoulême ou encore le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil pour le pôle enfant.
En s’implantant à La Rochelle, rendez-vous phare du paysage audiovisuel et télévisuel, la SCELF boucle la boucle. L’objectif partagé pour les 570 éditeurs adhérents reste identique : transformer la vitalité littéraire en projets audiovisuels pérennes et rémunérateurs.
Crédits photo : Henry Burrows, CC BY SA 4.0
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
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À Takeo, dans la préfecture japonaise de Saga, des enfants liront en août devant LOVOT, un robot de compagnie chargé d’occuper la place habituellement réservée aux chiens lecteurs : celle d’un auditeur qui ne corrige ni ne juge. Quatre journées sont programmées, dont deux destinées à des jeunes nécessitant un accompagnement particulier. Une animation inspirée de la médiation animale, sans protocole scientifique ni bénéfice pédagogique démontré à ce stade.
18/07/2026, 15:23
À Auch et Orléans, la relève s’organise ; à Caussade et Verson, il faut convaincre les lecteurs de revenir. À Augan, une librairie incendiée tente de repartir, tandis qu’à Bruxelles et Lecce, d’autres formats poussent les murs. Au milieu, la crise de Makassar rappelle une évidence moins photogénique : pour parvenir jusqu’aux tables, un livre dépend aussi d’une chaîne économique qui peut rompre sans prévenir. Huit récits, et autant de façons de ne pas laisser le rideau tomber.
18/07/2026, 15:23
Installée à New York depuis les débuts de Timely Comics en 1939, la branche éditoriale de Marvel rejoindra Burbank, en Californie, d’ici juillet 2027. Plus d’une centaine de salariés sont appelés à traverser le pays. Ce déplacement historique s’accompagne d’un changement de direction : Stephen Wacker succède à C.B. Cebulski, qui s’installera au Japon pour développer les créations asiatiques de l’éditeur.
18/07/2026, 13:26
Le conseil de l’éducation de l’Utah a ordonné, le 6 juillet 2026, le retrait de Différentes Saisons de toutes les écoles publiques de l’État. Quatre districts scolaires avaient classé le recueil de Stephen King parmi les ouvrages contenant du « matériel objectivement sensible ». La loi impose une interdiction à l’échelle de l’Utah dès que trois districts adoptent cette décision.
18/07/2026, 09:00
Rakuten France fermera sa place de marché à compter de la fin de 2026, faute de repreneur jugé suffisamment solide. Quelque 180 salariés sont concernés. Pour le monde du livre, la disparition de l’ex-PriceMinister retire surtout un canal historique de vente d’ouvrages neufs et d’occasion, alors que la seconde main représente désormais près d’un exemplaire acheté sur cinq en France. Kobo n’est pas concerné par cet arrêt.
17/07/2026, 17:16
La maison Talent Éditions a été condamnée par le tribunal judiciaire de Paris, le 10 juillet dernier, pour un acte de contrefaçon concernant le livre Les 400 meilleurs joueurs de football, de Raphaël Nouet. L'éditeur avait, en 2022, publié une seconde édition du titre, sans l'autorisation de l'auteur, hors de tout cadre contractuel et sans rémunération.
17/07/2026, 16:44
Au sein des éditions Hatier, contrôlées par le groupe Bolloré via Hachette Livre, quand les représentants du personnel s'inquiètent de la souffrance au travail de plusieurs salariés, la direction se tourne vers la justice. Or, le tribunal judiciaire de Nanterre a donné raison au groupe : le recours à une expertise, pour évaluer un « risque grave » qui pèserait sur des employés du service diffusion, était injustifié.
17/07/2026, 16:41
Le romancier Dinaw Mengestu a quitté la présidence de PEN America en juillet 2026, sept mois après son élection, à la suite d’un désaccord sur un texte consacré à l’isolement d’écrivains israéliens et juifs. L'auteur américain l'a perçu comme une remise en cause des boycotts culturels, susceptible d'encourager leur interdiction par les pouvoirs publics.
17/07/2026, 16:10
Nouvelle implantation, organisation commerciale renforcée : CED et CEDIF investissent dans leur avenir pour mieux accompagner les éditeurs partenaires et consolider leurs rôles d'acteurs de référence de la diffusion.
17/07/2026, 16:02
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