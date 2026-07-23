Adaptation littéraire : un nouveau rendez-vous stratégique à La Rochelle

Voilà un compagnonnage qui ne date pas d’hier, mais dont le contrat de mariage ne cesse de s’enrichir à mesure que les écrans se multiplient. Quand Netflix orchestre un festival gratuit à Paris autour de ses séries adaptées de romans, le grand public mesure l’emprise croissante du livre sur la production audiovisuelle.

Mais du côté des professionnels de l’édition, cette exception culturelle impose un travail de fond méthodique : s’assurer que les histoires nées sous la plume des auteurs trouvent leur chemin vers les plateaux de tournage, dans le respect de leurs droits et de la création.

C’est le sens exact de l’accord scellé par la Société Civile des Éditeurs de Langue Française avec le Festival de la Fiction de La Rochelle. L’organisme de gestion collective, fondé en 1960 pour accompagner la chaîne du livre dans la valorisation des exploitations dérivées, inaugure une rencontre inédite sur la côte atlantique : le Café de la Fiction Éditeur -ices & Producteur-ices, programmer pour le jeudi 17 septembre 2026.

Un terrain de négociation stratégique pour la filière

Sur le vieux port, le récit imprimé bénéficiait déjà d’un ancrage solide. Chaque rentrée de septembre, le rassemblement rochelais rassemble la communauté créative francophone et un public nombreux. Or, dans le palmarès des œuvres primées, les transpositions de romans à l’écran occupent une place désormais incontournable.

En créant ce nouveau canal, la manifestation élargit le périmètre de ses « Cafés de la Fiction ». Jusqu’alors, ces modules mettaient en relation diffuseurs et producteurs, créateurs et scénaristes avec le CEEA, ou encore directeurs de casting et comédiens via l’Adami et l’Arda. L’intégration des acteurs du livre acte la centralité de la matière littéraire dans la fabrique des fictions.

Pour ce baptême du feu, plus d’une trentaine de marques éditoriales feront le déplacement afin d’exposer aux maisons de production des ouvrages au potentiel visuel affirmé. Un effectif qui démontre l’intérêt du milieu pour ces rendez-vous de gré à gré, loin des circuits informels.

Du Marché du Film aux bulles d’Angoulême

Pour la SCELF, cette implantation charentaise complète une cartographie de présence rigoureusement tissée depuis plus d’une décennie. Via son programme Shoot The Book !, la structure promeut activement les ponts entre écrit et image sur la scène internationale.

Sur le territoire national, l’organisme occupe déjà le terrain des grandes messes sectorielles : du Marché du Film lors du Festival de Cannes à Séries Mania à Lille, en passant par le MIFA à Annecy pour l’animation, le Festival international de la bande dessinée d’Angoulême ou encore le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil pour le pôle enfant.

En s’implantant à La Rochelle, rendez-vous phare du paysage audiovisuel et télévisuel, la SCELF boucle la boucle. L’objectif partagé pour les 570 éditeurs adhérents reste identique : transformer la vitalité littéraire en projets audiovisuels pérennes et rémunérateurs.

Crédits photo : Henry Burrows, CC BY SA 4.0

Par Dépêche

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