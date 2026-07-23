En Argentine, Kobo s’installe face aux liseuses Kindle importées

Une liseuse peut contenir des milliers de livres et fonctionner plusieurs semaines. Encore faut-il savoir à qui s’adresser lorsqu’elle cesse de tourner les pages.

En Argentine, Rakuten Kobo dispose depuis décembre 2025 d’un distributeur exclusif, Electro World Group, chargé de la vente, de la garantie et de l’assistance technique. L’entreprise met désormais en avant l’ensemble de la gamme, avec les Kobo Clara BW, Clara Colour et Libra Colour.

L’opération, présentée à l’occasion des vacances d’hiver argentines, ne constitue donc pas un nouveau lancement. Elle achève plutôt le déploiement annoncé sept mois auparavant : les deux modèles Clara étaient déjà disponibles, tandis que la Libra Colour devait rejoindre le catalogue au début de l’année 2026.

Un service local face aux appareils importés

Les liseuses Kindle circulent depuis longtemps en Argentine, notamment par l’intermédiaire de revendeurs et de places de marché. Electro World Group entend distinguer Kobo par une distribution structurée : livraison nationale, garantie officielle d’un an et service après-vente sur place.

Lors de l’annonce du partenariat, en décembre 2025, l’entreprise présentait cette assistance locale comme un avantage face aux Kindle ne bénéficiant pas, selon elle, d’une représentation comparable dans le pays.

« Nous observons une communauté de lecteurs très active en Argentine, alors qu’il manquait une offre spécialisée dans la lecture numérique », expliquait alors Ana Clara Albert, directrice des opérations d’Electro World Group.

Les appareils sont proposés sur la boutique en ligne, ainsi que par l’intermédiaire de places de marché et de certains détaillants. Le prix de départ est de 285.000 pesos argentins, avec paiement en plusieurs fois et expédition dans tout le pays.

Du noir et blanc à la couleur

La Clara BW constitue l’entrée de gamme, avec un écran de 6 pouces en noir et blanc. La Clara Colour conserve ce format, mais affiche couvertures, illustrations et bandes dessinées en couleur.

DOSSIER - Lire avec Kobo : une bibliothèque qui tient dans la main

Plus large, la Kobo Libra Colour propose un écran de 7 pouces, des boutons physiques pour changer de page et une compatibilité avec le Kobo Stylus 2, vendu séparément. Les trois modèles sont étanches, disposent du Wi-Fi et du Bluetooth et permettent l’écoute de livres audio avec un casque ou une enceinte compatible.

L’enjeu dépasse toutefois le choix de l’écran. Les appareils donnent accès à la librairie Kobo, à son service d’abonnement Kobo Plus et à un catalogue mondial de plusieurs millions de titres. Le groupe indiquait également vouloir conclure des accords locaux afin de renforcer son offre en espagnol.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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