Fnac Darty progresse, mais ses produits éditoriaux chutent de 8,5 %

Chez Fnac Darty, les machines à glaces ont manifestement passé un meilleur semestre que les livres. Ce n’est pas une théorie sur les nouvelles pratiques culturelles des Français, mais l’un des enseignements du rapport financier publié le 22 juillet 2026. L’électroménager progresse, aidé par les climatiseurs, les réfrigérateurs et quelques appareils de saison. Les produits éditoriaux, eux, reculent.

La catégorie a généré 508,4 millions € au premier semestre, contre 555,7 millions un an plus tôt. La baisse atteint ainsi 8,5 %. Elle se révèle plus prononcée en France, où les recettes passent de 394,4 à 353,2 millions €, soit une contraction de 10,4 %. Dans le reste de l’Europe, le repli se limite à 3,8 %, pour un total de 155,2 millions €.

Une précision s’impose avant de déclarer la bibliothèque en flammes : ces montants ne correspondent pas au livre seul. Fnac Darty rassemble plusieurs familles culturelles sous l’appellation « produits éditoriaux » et ne communique aucun chiffre d’affaires distinct pour les ouvrages. Le document permet donc de mesurer la diminution de cet ensemble, pas celle du marché du livre dans les magasins de l’enseigne.

La Switch se retourne contre les comptes

Le distributeur avance d’abord un effet de comparaison défavorable. Juin 2025 avait profité du lancement de la Nintendo Switch 2, dont les ventes avaient soutenu la catégorie. Une année plus tard, l’événement ne se reproduit évidemment pas — les consoles ont ce défaut comptable de ne sortir qu’une seule fois.

Mais le jeu vidéo n’explique pas tout. Le groupe ajoute que « le livre est en recul dans un marché sans nouveauté particulière », quand l’audio conserve une forte dynamique grâce aux vinyles. La constatation est qualitative : Fnac Darty ne donne ni pourcentage, ni montant, ni ventilation par format ou par genre.

Lors de la publication de ses résultats annuels 2025, l’entreprise décrivait le livre comme légèrement orienté à la baisse, dans un environnement lui aussi dépourvu de « nouveautés particulières ».

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L’absence d’une locomotive éditoriale est donc invoquée pour la deuxième fois en quelques mois. Elle ne saurait toutefois suffire à établir un diagnostic sur l’ensemble du secteur : les résultats de Fnac Darty renseignent sur les ventes de ses enseignes, dans plusieurs pays et sur différents circuits, non sur la totalité du marché français.

Le commerce en ligne prend le relais

À l’échelle du groupe, le semestre se montre plus clément. Le chiffre d’affaires atteint 4,457 milliards €, en hausse de 0,6 % à données comparables. La marge brute s’établit à 29 %, soit 40 points de base supplémentaires, tandis que le résultat opérationnel courant s’améliore de 10 %, tout en restant négatif à -34,4 millions €. Le résultat net des activités poursuivies, part du groupe, ressort à -82,2 millions €, contre -66,3 millions un an auparavant.

Les ventes en ligne avancent de 4,2 % et représentent désormais plus de 21 % de l’activité. Près de la moitié relève du Click & Collect. Les magasins de centre-ville ont, à l’inverse, subi une baisse de fréquentation pendant les épisodes de forte chaleur de mai et juin.

La France cède 0,7 % à données comparables, quand le reste de l’Europe gagne 2,7 %. En Suisse, où l’activité diminue de 1,9 %, Fnac Darty cite explicitement la faiblesse du livre, avec celle des ordinateurs, parmi les causes de ce retrait. Le groupe exploitait 1461 magasins au 30 juin, contre 1484 à la fin de 2025.

Une baisse sous offre publique d’achat

Ces comptes paraissent alors que l’offre publique d’achat lancée par EP Group suit son cours. Annoncée le 26 janvier, déclarée conforme par l’Autorité des marchés financiers le 7 mai puis ouverte le 12 mai, elle reste soumise à l’autorisation de la Commission européenne. Sa clôture est attendue au second semestre 2026.

Fnac Darty maintient parallèlement ses objectifs annuels : une progression du taux de marge opérationnelle courante et du cash-flow opérationnel. Aucun engagement particulier n’est formulé pour les produits culturels, encore moins pour le livre. Lequel devra, en attendant une nouveauté providentielle, se contenter de ne pas fondre aussi vite qu’une glace au soleil.

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Par Cécile Mazin

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